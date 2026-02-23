Déšť a obleva zvedají hladiny řek. Na sedmi místech platí první povodňový stupeň

Déšť a tající sníh zvedly dnes ráno hladiny toků v Česku na sedmi místech na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali.
Na prvním povodňovém stupni bdělosti, při kterém se obvykle voda nevylévá z břehů, byla kolem 05:30 řeka Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Divoká Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, Svatava ve Svatavě na Sokolovsku, Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Chrudimka v Přemilově na Čhrudimsku a Sázava v Sázavě na Žďársku. Mandava ve Varnsdorfu na Děčínsku, která se na stupeň bdělosti dostala v neděli večer, už se vrátila do normálu.
Nárůst hladin toků mohl podle výstrahy ČHMÚ nastat v noci na dnešek v části Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, na Vysočině a také v částech Pardubického, Středočeského a Jihočeského kraje. "Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky předpokládáme dosažení prvního povodňového stupně v povodí horní Jizery, Cidliny, Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice," uvedli meteorologové. Od večerních hodin varování rozšířili na Kamenici, Mandavu, Lužickou Nisu a Smědou.
Povodňové stupně označují míru nebezpečí povodně a určují rozsah záchranných opatření. První povodňový stupeň značí bdělost, druhý pohotovost a nejvyšší třetí znamená ohrožení.
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
"Nedává to smysl." Bohatá země kraluje zimní olympiádě, hokej jí ale nejde
Intuitivně by leckoho napadlo, že zimní olympiádě bude stejně jako té letní vládnout nějaká globální velmoc. Ve skutečnosti je to ale ani ne šestimilionové Norsko. S jednou významnou kaňkou. V nejsledovanějším sportu zimních her, ledním hokeji, navzdory bohatství dlouhodobě strádá.
Rodinu si nevybíráš. Jarmuschův nový film nahlíží do mezigeneračních propastí
Americký „básník pomalého filmu“ Jim Jarmusch ve svém povídkovém triptychu Otec Matka Sestra Bratr s jedinečným smyslem pro detail pozoruje vztahy dospělých dětí a jejich rodičů. Hvězdně obsazená antologie, která se od čtvrtka 19. února promítá v českých kinech, získala loni na MFF v Benátkách Zlatého lva za nejlepší film.
Sociolog upozorňuje na přehlížený problém. Bohatneme, ale hrozí nám další krize
Česko je podle sociologa Daniela Prokopa zemí s relativně stabilní ekonomikou, ale se zhoršujícím se duševním stavem společnosti. „Ekonomicky jsme na tom lépe, než v roce 2022, 2023. Vrátili jsme se do stavu před ekonomickou krizí, nebo už jsme trošku i nad ní. Duševní stav toho obyvatelstva je horší než v roce 2021,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové.