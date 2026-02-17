„Dělali věci, které já jsem dělat nechtěl.“ Spolek poslance Gregora tají, kde funguje

V momentech, kdy poslanec Matěj Gregor mluví o svém spolku Odchod, který založil v červenci 2020, aby „vzdělával v euroskeptických tématech,“ vykresluje jeho údajně zářnou budoucnost. Jenže realita je o dost jiná. Nefunkční internetové stránky, mrtvé sídlo a Gregorovi kamarádi tvrdící, že jejich priority jsou teď jinde. V minulosti přitom ve sbírce od lidí vybrali více než milion korun na provoz.
Mrazivé únorové odpoledne se pomalu přelévá do šedého podvečera, ve většině domů s malými zahrádkami podél ulice v ostravské Hrabové už se svítí. Světlo jde i skrz okno malé žluté stavby, v níž by měl dle rejstříku bydlet Jan Klimek.
„Je to syn, já vám ho zavolám,“ přebírá si novinářovu vizitku černovlasá žena, která po zazvonění došla k brance. Po chvíli přichází i sám Klimek. Spolužák poslance Matěje Gregora (Motoristé) ze střední školy, který byl jedním z těch, s kým v létě roku 2020 rozjížděl spolek Odchod.
„Není to úplně aktivní kvůli tomu, že Matěj má teďka dost práce, ale spolek existuje dál,“ tvrdí Klimek. „Stránky se předělávají nějakou dobu, já o nějaké činnosti nevím, možná Matěj. Ale já jsem se hodně začal věnovat svému podnikání, dodělávám si vysokou školu,“ říká k nečinnosti spolku Klimek, který se stejně jako Gregor loni objevil na kandidátce Motoristů.
„Spolek vznikl proto, že tady nebyla žádná platforma, která by mluvila o minusech EU. Je to vynikající think-tank, který by mohl pokračovat,“ pokyvuje hlavou Klimek na chodníku přes svým domem.
Z jednoho ze dvou dokumentů, které dodnes spolek Odchod zveřejnil v rejstříku, vyplývá, že 20. ledna 2024 byl Jan Klimek zapisovatelem členského shromáždění. Během této schůze skončil místopředseda Jakub Kaderka.
„Předseda (Matěj Gregor) započal proslov, ve kterém seznámil členy se stavem kontrolního orgánu spolku a důvodem rezignace pana Jakuba Kaderky. Panu Kaderkovi poděkoval za dosavadní práci a činnost ve spolku,“ stojí v zápisu. Jeho přílohou má být i Kaderkův rezignační dopis, nicméně ten v rejstříku k dohledání není.
Reportér deníku Aktuálně.cz bývalého místopředsedu Odchodu zastihl alespoň na telefonu. Kaderka dnes tvrdí, že mu fungování spolku přestalo dávat smysl. „Nechtěl jsem, aby to bylo politického rázu, chtěl jsem to víc informativní. Matěj chtěl do politiky, což já jsem od začátku nechtěl,“ vysvětluje.
Z jeho slov je zřejmé, že poslední kapkou pro něj bylo, když spolek začal být aktivní během protivládních covidových demonstrací. „Prostě už tam dělali věci a já jsem nechtěl dělat věci,“ doplňuje se slyšitelným hořkým pousmáním.
Původní myšlenky a vůbec kroky směřující k založení Odchodu ovšem dodnes hájí. „Jsme tehdy měli dojem – byli jsme mladší, bylo mi osmnáct devatenáct –, že se mluví jen o pozitivech EU. Chtěli jsme informovat i o těch negativech. Není jich mnoho,“ zamýšlí se. A smířlivě ještě do telefonu dořekne: „Studuju politologii, takže začínám mít trochu širší rozhled, což jsem tehdy neměl.“
Jak vyplývá z obchodního rejstříku, sídlo spolku má být v nízké budově v ostravských Vítkovicích. Na stejné adrese funguje jak masážní salón, tak penzion či autoškola. Že by tu měl člověk hledat i Gregorův odchod, potvrzuje velká bílá nálepka na poštovní schránce.
Jenže nikdo nereaguje na zvonek ani klepání na vchodové dveře. A byť pak sám Matěj Gregor během telefonického rozhovoru prohlásí, že jde jen o jakési virtuální sídlo, třeba členské zasedání spolku – alespoň dle oficiálního zápisu z 24. ledna 2024 – proběhlo právě tady.
„Je to jen poštovní adresa, v tom domě ty prostory nejsou,“ tvrdí Gregor. Centrálu se studiem nebo skladem věcí prý má Odchod na jiné ostravské adrese u soukromého vlastníka. „Tomu platíme normálně pronájem, ten platím momentálně já ze svých soukromých prostředků, a poskytuju ho jako zázemí pro spolek. Je to taková moje vůle směrem ke spolku, abych taky pro ně mohl něco udělat,“ prohlašuje ostravský poslanec.
Už před několika týdny web Seznam Zprávy informoval, že poslaneckou kancelář si Gregor zřídil také v tomto domě svého dědy, jen ve vchodě z druhé strany. Praotci teď bude sněmovna za pronájem a vybavení prostor ročně posílat 362 400 korun.
Tam prý ale spolek také nefunguje. Nicméně další detaily Matěj Gregor říct nechce. Ani jméno toho, kdo prostory vlastní, byť prý nejde o žádného příbuzného. „Nechci panu majiteli způsobovat nějakou nežádoucí pozornost a riskovat, že by nás z těchto prostor vyhodil kvůli nežádoucímu mediálnímu zájmu,“ odmítá poskytnout další informace.
„Rychlý, ale nikoliv výjimečný“
Utajování toho, kde a u koho spolek sídlí a kde si zřídil své vysílací studio, vzbuzuje otázky i proto, že před pěti lety Odchod ve veřejné sbírce vybral od 1065 lidí více než milion korun na svůj provoz. A jak dnes říká třeba bývalý místopředseda Jakub Kaderka, z toho „něco“ šlo i na pronájem kanceláří. Není tedy jasné, u koho vybrané peníze skončily. „Všechno bylo použito na činnost spolku,“ přidává se Jan Klimek.
Sbírka na webu Startovač.cz podle Petra Tomka z crowdfundingové platformy trvala 42 dnů a skončila 15. května 2021. „Průběh kampaně byl rychlý, ale nikoli výjimečný,“ dívá se Tomek do statistik. I když spolek původně od lidí žádal 420 tisíc korun, dary nakonec dosáhly sumy 1 089 542 Kč.
Klimek i Gregor se dnes shodují, že část z vybraných peněz použili na výrobu odměn pro dárce. To byly například nálepky, placky či skleněné půllitry a hrníčky. Další finance měly jít do dnes už nefunkčního eshopu Pravda vítězí.
U vybrané sumy 800 000 korun měla přijít kampaň proti euru. Tu však spolek podle aktuálních slov Gregora změnil na kampaň proti Green Dealu. A v případě milionové mety chtěl Odpor vydat „profesionální publikaci proti EU“. „Myslím, že ta knížka vyšla, tu psal Matěj,“ zamýšlí se dnes Jakub Klimek, aniž by byl nějak konkrétní. Nikde však k dohledání není.
Stovky tisíc z veřejné sbírky pak měl názorově spřízněný aktivistický blogger František Kubásek. „Z poloviny vybudoval své studio,“ počítá nyní Matěj Gregor.
Jak vysvětluje právník Michal Kuk z expertní skupiny Frank Bold, česká legislativa nekontroluje to, jak spolky nakládají s penězi z veřejných sbírek. „Kontrole a specifickým povinnostem podléhají situace, kdy se vybírá hotovost do kasiček či obdobně. Při sběru darů na bankovní účet, i prostřednictví nějaké crowdfundingové platformy, tomuto zákonu nepodléhá,“ přibližuje Kuk.
„Nadstranická platforma“ složená z politiků
Matěj Gregor v telefonickém rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz tvrdí, že Odchod bude zase jednou fungovat. I když tedy navenek nějakou dobu aktivní není a dosledovat, jakou činnost vlastně vyvíjel, nejde.
„Cílem je vytvořit organizaci, která by vydávala publikace, pokračovala v pořádání workshopů. Cílem je vzdělávat lidi o euroskeptických tématech, letos bychom rádi otevřeli téma lisabonské smlouvy,“ představuje si ostravský Motorista.
„Spolek byl vázaný na mě. Ve chvíli, kdy jsem se stal politikem, tak nebyl zájem propojovat spolek s konkrétní stranou. Cílem je vytvořit nadstranickou platformu,“ plánuje poslanec s tím, že pozice předsedy se nevzdá. Nicméně – Gregor, Zdráhal i Klimek jsou členy Motoristů, místopředseda spolku David Lavička zase předseda Mladých Svobodných.
„Taky jsem ,spoustukrát‘ faloval,“ kaje se Matěj Gregor
Sáblíková definitivně ukončila olympijskou kariéru, v Miláně už závodit nebude
Rychlobruslařka Martina Sáblíková potvrdila, že nebude na olympijských hrách v Miláně startovat v závodě na 1500 metrů.
Estébáci šikanovali herce Töpfera. Teď jim hrozí až deset let vězení
Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. V úterý to sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
ŽIVĚMotoristé mají nového adepta na životní prostředí, ekologové se nad ním mračí
Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Oběť dlouholetého znásilňování Gisèle Pelicotová vydává své paměti
Francouzka Gisèle Pelicotová, oběť znásilňování ze strany vlastního manžela a desítek dalších mužů, v úterý vydává své paměti nazvané v originále Et la joie de vivre. Popisuje v nich hrůzy, které prožila, a důvody, které ji vedly k rozhodnutí nechat případ projednávat soudem veřejně. Kniha vyjde v českém překladu pod názvem Óda na život příští týden.