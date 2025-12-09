Domácí

Turkova politická krasojízda narazila. Zbude z jeho kultu už jen "nacistické" tričko?

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Zatímco na oficiálním e-shopu Motoristů sobě si můžete zakoupit jen docela obyčejné reklamní předměty, jako třeba tričko, propisku či klíčenku, a to jen v modrém a černém provedení, na e-shopu Filipa Turka je nabídka mnohem rozmanitější.
Filip Turek slaví výsledek voleb do Evropského parlamentu 2024
Filip Turek slaví výsledek voleb do Evropského parlamentu 2024 | Foto: Prokop Majkus

Filip Turek se během posledních dvou let proměnil z viditelného účtu na sociální síti X v jednu z jejích nejviditelnějších tváří současné politiky. Ne díky promyšlenému programu nebo odborné agendě, ale především díky svému osobitému stylu. Jeho "hranatost", okázalá sebejistota, ostré výroky i demonstrativní pohrdání politickou korektností se postupně proměnily ve svébytnou marketingovou značku. Značku, která neprodává řešení, ale pouze "hranatý obličej" Filipa Turka.

Turkova veřejná sebeprezentace stojí na jednoduchém principu: být nepřehlédnutelný. Silné pózy, agresivní rétorika, symboly síly, rychlosti a odporu vůči "systému". Jeho vystupování připomíná spíš influencerský marketing než tradiční politiku. A očividně to funguje: loni zvolený europoslanec do Bruselu, letos zvolený poslanec do sněmovny.

Prezident kontra Filip Turek

První stopku v jeho politické dráze mu dal až prezident Petr Pavel, který už několik týdnů avizuje, že Filipa Turka - v současnosti nominanta na post ministra životního prostředí - nejmenuje. Z pondělní schůzky s Pavlem na Pražském hradě, kde chtěl původně Turek prezidentovi vysvětlit, jak sám říká, své mediální kauzy, však sešlo. Motorista se omluvil ze zdravotních důvodů. V neděli v podvečer uvedl, že se mu znovu ozvaly dlouhodobé potíže se zády.

Z patové situace mezi Hradem a Motoristy může Česko dostat několik scénářů, které pokrývají možnosti od kompetenční žaloby až po ustoupení Motoristů. Ti totiž zatím stále trvají na tom, že se Filip Turek stane ministrem. Argumentují, že právě on je nejvýraznější tváří strany, přičemž nevidí žádné právní důvody, které by jeho cestu k ministerskému křeslu měly blokovat.

Když opomeneme nedávné zveřejnění údajných Turkových rasistických a xenofobních výroků Deníkem N, nařčení jeho expartnerky z násilí, incident se zaměstnancem saúdskoarabské ambasády, ostentativní překročení rychlosti na dálnici či zálibu ve sbírání předmětů z nacistické éry a další kauzy - Filip Turek je opravdu nejvýraznější osobnostní strany. A domu odpovídá i značka "Hranatost", která kompletně stojí na osobnosti Filipa Turka.

Turek jako nacista nebo král

Drtivá většina sortimentu, který najdete na e-shopu Hranatost, je momentálně ve výprodeji. Pořídit si tak můžete například triko Lu2 XIV. s více než 50procentní slevou. Ludvík XIV. proslul především jako symbol absolutní monarchie a jeden z nejmocnějších panovníků evropských dějin. Je mu připisován výrok "Stát jsem já".

Dalším z nabízených kousků je i triko, kde je Filip Turek v nacistické uniformě. Nátisk je převzatý z obálky časopisu Reflex, jen místo loga ikonického týdeníku je na něm napsáno "Relax". Číslo vyšlo loni v červnu po volbách do Evropského parlamentu.

Turkův marketing ukazuje širší trend nejen české politiky. Podobné komunikační postupy lze vysledovat i u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Neprodává se program, ale image. Neřeší se složité reformy, ale jasné gesto či výrok. Publikum už není volič, ale fanoušek. A fanoušek chce další díl seriálu, další tričko a další přestřelku.

 
