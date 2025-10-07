Čemu připisujete těch 8340 preferenčních hlasů, které jste získal? Jsou za tím televizní debaty, nebo kontaktní kampaň?
Televize hraje velkou roli a já jsem byl na mnoha internetových i televizních rozhovorech během kampaně. Osobně ale považuji za stěžejní kontaktní kampaň. Když tady člověk opravdu žije a objíždí to de facto vesnici od vesnice, město od města a podá si s těmi lidmi ruku. Baví se o tom, co lidí trápí a co od nás očekávají.
Také jsem krajský lídr, takže další kolegové na kandidátce neměli takový prostor, co jsem měl já na billboardech, v televizi, v novinách i v těch našich reklamních materiálech… A stejně se jim podařilo získat přes tisíc kroužků. Mohlo hrát roli i to, že já jsem tady před rokem kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu.
Jsem za tu podporu samozřejmě vděčný a děkuju všem voličům. Udělalo mi velkou radost, že jsem byl opravdu zvolen a nejsem tam jen omylem.
Začnu vašim volebním sloganem: "Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše." Jak vidíte tu druhou část s ohledem na volební program hnutí ANO?
Určitě se shodneme v přístupu k ekonomickým regulacím, které známe z Bruselu. Hlavně co se týká emisních povolenek, Green Dealu anebo nové Evropské vyhlášky k regulaci stavebnictví, EPBD 4 - v těchto věcech jsme s hnutím ANO v Evropském parlamentu striktně proti.
Máme také společný cíl, že zadlužování země musí přestat. Akorát Motoristé říkají škrtat, ale hnutí ANO má v programu hodně věcí, kde by pořád někomu něco rozdávalo. Myslím si, že ANO program napsalo tak, aby oslovilo všechny voliče, což o sobě sami říkají, že jsou catch-all party - a teď budou muset hledat nějakou prioritu.
My máme priority, kde i přes hospodářskou situaci musíme lidi zabezpečit. A to jsou učitelé, hasiči, policisté a podobně. Ale potom je spousta příležitostí, kde škrtat. Máme s hnutím ANO ekonomickou shodu na tom, že bychom chtěli zrušit přebytečná ministerstva, která vznikla pro evropské záležitosti a podobně.
Shodujeme se na tom, že bychom chtěli rušit opravdu zbytečné dotace, které třeba ještě ani před dvěma třemi lety neexistovaly. Takže je tam velká shoda, ale samozřejmě není absolutní, proto taky "ukončit Fialu a pohlídat Babiše". Takže na tom se teď asi, pokud vstoupíme do jednání, bude pracovat.
ANO chce například znovu zavést systém EET. Co budete dělat proto, aby se tak nestalo, je-li to vůbec možné?
To se bude rozhodovat úplně někde jinde a úplně někdy jindy, ale opravdu my nebudeme v žádném případě podporovat EET. Především ne v té variantě, kdy to může zasáhnout nejmenší podnikatele.
To znamená, že my si umíme představit a máme to i v programu, že by třeba nad částku pěti milionů korun, když už se jedná o nějakou větší firmu, středně velkou až větší firmu, EET bylo zavedeno. Tam to EET dává smysl, protože je to ulehčení i samozřejmě pro ty firmy a stejně ho 99 procent firem s příjmem nad pět milionů ročně má, protože by se z toho jinak zbláznily.
Ale v žádném případě nepodpoříme EET, aby dopadlo na drobné a střední podnikatele, živnostníky, trhovce, instalatéry a podobně. To nedává smysl, je to zbytečná buzerace a na tohle hlasy Motoristů určitě nepůjdou.
Nebojíte se scénáře, který se stal tehdejší ČSSD, když byla ve vládě Andreje Babiše?
To má jednu důležitou rovinu: voliči sociální demokracie a voliči levicových stran nebo třeba dejme tomu částečně i SPD nechtějí, aby jejich strana pohlídala Andreje Babiše. Naopak, jejich voliči chtějí Andreje Babiše, proto ho taky zvolili a proto máme dneska "koalici" Stačilo! mimo sněmovnou a proto má SPD dneska samostatně méně poslanců než Motoristé.
Naši voliči naopak s Babišem spokojení nejsou, ale zároveň je zklamala současná vláda. A proto chtějí a mají zájem, aby někdo toho Babiše pohlídal.
Mohlo by se nám stát to, co sociálním demokratům, kdybychom v tom hlídání selhali a kdybychom na to rezignovali. Kdybychom najednou řekli: "Hele, tak hlavně poskládejme vládu a dělejte si, co chcete. Dejte nám tady nějaká ministerstva a my si to užijeme." To v žádném případě.
Takže spoléháte na to, že vaši voliči ocení roli tvrdého hlídacího psa?
Já si myslím, že když ti voliči uvidí, že Babiš má poprvé koaličního partnera, který mu říká: "Hele, tak tohle ne teda, tohle ne", zároveň že je to partner pro diskusi, který dokáže jednat s opozicí, dokáže být kritickým hlasem i v té koalici a je za ním vidět práce… Tak já si myslím, že naopak je to cesta, jak mohou Motoristé příště zdvojnásobit nebo ztrojnásobit svůj volební zisk.
Zároveň vláda nemusí nutně hlasovat jednomyslně, takže když my budeme chtít prosadit nějakou změnu třeba v oblasti digitalizace států, ANO na to bude mít jiný názor, tak nám ty hlasy nedají, opačně to bude třeba u EET. Pokud bychom v té vládě byli, tak my nejsme zavázaní hlasovat pořád stejně a já se nebojím, že bychom ty voliče zklamali. My jsme voličům řekli předem, jako jedna z mála stran, vlastně jediná - ano, my po volbách budeme jednat s Andrejem Babišem.
Máme dost času na to, abychom si za zavřenými dveřmi řekli přesně a podrobně, co bude v programovém prohlášení a co ne. Jakmile se to sepíše, bude se to dodržovat. Já věřím, že v zájmu všech je stabilní a pracovitá vláda.
Mluvíte o stabilní vládě, ale co třeba takové SPD, které se neskládá jen z poslanců SPD? To může být velmi nestabilní. Není ve hře případná vláda s pouze deseti poslanci - bez Trikolory, PRO a jiných, kteří se skrývali na kandidátce SPD…
Toto je určitě možnost. Musíme se podívat na sněmovnu jako celek, kdo odkud přesně je, a na základě toho to tvořit. A ano, zatím matematickou možností je, že SPD by mohlo mít vládních pouze deset poslanců a stále by to byla stabilní vládní většina a můžeme o tom jednat. Tomio Okamura neřekl dopředu, jakou má těch pět poslanců povolební roli a budoucnost.
Pořád platí, že chcete být součástí vlády, pokud chce ANO počítat s vaší podporou?
Jo, přesně tak, my budeme součástí vlády, jinak tu vládu nepodpoříme. Protože to prostě je taková, nechci říct prašivá, pozice, ale je to prostě strašná prohra, když nejste ve vládě. Oni to vždycky rádi dělali komunisté, protože je ve vládě z pochopitelných důvodů nikdo nechtěl.
Ale my jsme nová strana, máme program, ještě máme to štěstí, že nám voliči poslali do parlamentu dvanáct lídrů ze čtrnácti. Máme 400 tisíc hlasů, mladé lidi, jsme svěží, jsme připraveni do práce.
Petr Macinka v České televizi řekl, že třeba by rád viděl Filipa Turka jako ministra zahraničí. Víte, za která ministerstva budete ve vyjednáváních s Andrejem Babišem orodovat?
Budeme vyjednávat za všechna ministerstva. My se nebudeme na začátku omezovat na to, co ano a co ne. Víme, že máme lidi, kteří by to uměli.
Filip Turek by uměl být ministrem zahraničí a dle nás výrazně lepším a schopnějším, než je dosluhující ministr Jan Lipavský. A také Renata Vesecká by stoprocentně uměla skvěle řídit ministerstvo vnitra. Věřím, že Miroslav Krejčík by skvěle vedl ministerstvo školství. Věřím, že Petr Macinka by byl perfektním předsedou vlády. Na každou pozici máme člověka, o které jsme přesvědčení, že na to má.
Na ta jednání máme ještě mnoho týdnů, takže vůbec nad tím nepřemýšlíme. Protože když někdo začne přemýšlet nejdříve o tom, jaká dostane křesla ve vládě - je to první krok, aby vyjednávání zkrachovalo.