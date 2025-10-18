Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta

Ačkoli má Západočeská asociace romských podnikatelů (ZARP) i svého mluvčího Josefa Dunku, s médii nekomunikuje. O spolku nelze nic zjistit ani v jeho oficiálním sídle v karlovarské Nádražní ulici, kde jej nikdo nezná. A obrázek o činnosti asociace si člověk nemůže udělat ani z rejstříku - tam dodnes visí pouze její stanovy z 15. června 2023.
Ještě v úterý, kdy do Karlových Varů a Sokolova vyrazil reportér deníku Aktuálně.cz, viselo na webu ZARP alespoň kontaktní telefonní číslo. To už nyní ale nikde dohledatelné není.
Údajný mluvčí organizace Josef Dunka v úterý po zvednutí telefonu a položení otázky rozhovor ihned ukončil a bez rozloučení zavěsil. Když se ovšem spolek hlasitě zastává Filipa Turka a hájí ho, že není rasista, slovy nešetří. Vydává tiskové zprávy a točí videa.
Soud může spolek i zrušit
Jak popisuje právník Michal Kuk z mezinárodní expertní skupiny Frank Bold, většina menších spolků v Česku nemusí vytvářet výroční zprávu ani účetní závěrku.
"Nicméně i nejmenší spolky, které nemají žádnou jinou povinnost, musí alespoň každoročně sestavit a zveřejnit přehled o majetku a závazcích," vysvětluje Michal Kuk. Jedním dechem ovšem dodává, že byť jde o povinnost, "velmi běžně" ji spolky ignorují.
"Pokud spolek odmítá spolupracovat, může soud rozhodnout o uložení pořádkové pokuty, případně dále spolek i zrušit," pokračuje Kuk.
Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na Krajský soud v Plzni. Právě pod něj v rejstříku Západočeská asociace romských podnikatelů spadá. Jeho mluvčí Jakub Štverák však do vydání článku na otázky k nedostatkům ve zveřejněných listinách neodpověděl.
"Nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích je přestupek podle zákona o účetnictví," přibližuje Michal Kuk ze skupiny Frank Bold. Za to je podle legislativy možné uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun. "Nevím ale o tom, že by finanční úřad tuto povinnost nějak aktivně vymáhal," doplňuje Kuk.
Macinka: Nemám tam administrativní roli
Jak si deník Aktuálně.cz ověřil v úterý, dozvonit se na ZARP v místě jejího sídla je v podstatě nemožné. Na místě totiž jeho členy nikdo nikdy neviděl. Což je podle Michala Kuka další komplikace: "Spolek musí být schopen na adrese především přebírat poštu. Nemusí tam být nijak fyzicky přítomen. I schopnost přebírat poštu je ale především praktická, neboť spolek může mít problémy, když například nepřevezme výzvu soudu."
Reportér proto s dotazem oslovil Lenku Šrámkovou, která se v pondělí představila jako právní zástupkyně spolku, a na některé dotazy odpověděla. Tentokrát však nechala otázky bez reakce.
Vyjádřil se ale Petr Macinka (Motoristé). Ten podle webu ZARP funguje jako poradce jejího prezidenta Jiřího Dunky. "Moje role opravdu není v rovině administrativní," odpovídá na otázku, proč Dunkům nepomáhá s dodržováním povinností, které se k fungování spolku vážou.
"Zaměřoval jsem se vždy na to, abych této asociaci pomáhal získávat práci pro Romy z regionu. V tomto ohledu je činnost ZARP velmi úspěšná," tvrdí Macinka. Dokresluje to tím, že Dunkovým se prý v řadě případů podařilo najít zaměstnání pro Romy propuštěné z vězení, a ti tak nemuseli zůstat odkázáni na sociální dávky.
Ostatně v podobném duchu vyznívá i promovideo umístěné na webu ZARP. V něm diskutují Filip Turek s druhým ambsadorem asociace a podporovatelem Motoristů - amatérským romským hercem Zdeňkem Godlou. "Ten by mohl mít pro cigány práci!" hlásí Godla v krátkém snímku na adresu Jiřího Dunky, prezidenta Západočeské asociace romských podnikatelů.