Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 26 minutami
Západočeská asociace romských podnikatelů, již poslanec Filip Turek využívá pro svou obranu, není dohledatelná na adrese, kterou uvádí jako své sídlo, upozornil deník Aktuálně.cz v minulých dnech. V rejstříku navíc nezveřejňuje ani dokumenty, které by podle zákona měla. Poté, co se redakce ve středu začala zajímat o její činnost, asociace ze svého webu vymazala i kontaktní telefonní číslo.
Přestože je Filip Turek ambasadorem Západočeské asociace romských podnikatelů, nedohlídl na to, aby spolek plnil všechny povinnosti, které mu zákon ukládá.
Přestože je Filip Turek ambasadorem Západočeské asociace romských podnikatelů, nedohlídl na to, aby spolek plnil všechny povinnosti, které mu zákon ukládá. | Foto: Radek Bartoníček

Ačkoli má Západočeská asociace romských podnikatelů (ZARP) i svého mluvčího Josefa Dunku, s médii nekomunikuje. O spolku nelze nic zjistit ani v jeho oficiálním sídle v karlovarské Nádražní ulici, kde jej nikdo nezná. A obrázek o činnosti asociace si člověk nemůže udělat ani z rejstříku - tam dodnes visí pouze její stanovy z 15. června 2023.

"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

Ještě v úterý, kdy do Karlových Varů a Sokolova vyrazil reportér deníku Aktuálně.cz, viselo na webu ZARP alespoň kontaktní telefonní číslo. To už nyní ale nikde dohledatelné není.

Údajný mluvčí organizace Josef Dunka v úterý po zvednutí telefonu a položení otázky rozhovor ihned ukončil a bez rozloučení zavěsil. Když se ovšem spolek hlasitě zastává Filipa Turka a hájí ho, že není rasista, slovy nešetří. Vydává tiskové zprávy a točí videa.

Soud může spolek i zrušit

Jak popisuje právník Michal Kuk z mezinárodní expertní skupiny Frank Bold, většina menších spolků v Česku nemusí vytvářet výroční zprávu ani účetní závěrku.

"Nicméně i nejmenší spolky, které nemají žádnou jinou povinnost, musí alespoň každoročně sestavit a zveřejnit přehled o majetku a závazcích," vysvětluje Michal Kuk. Jedním dechem ovšem dodává, že byť jde o povinnost, "velmi běžně" ji spolky ignorují.

Je to přestupek, hodnotí Michal Kuk.
Je to přestupek, hodnotí Michal Kuk. | Foto: Frank Bold

"Pokud spolek odmítá spolupracovat, může soud rozhodnout o uložení pořádkové pokuty, případně dále spolek i zrušit," pokračuje Kuk.

Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na Krajský soud v Plzni. Právě pod něj v rejstříku Západočeská asociace romských podnikatelů spadá. Jeho mluvčí Jakub Štverák však do vydání článku na otázky k nedostatkům ve zveřejněných listinách neodpověděl.

"Nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích je přestupek podle zákona o účetnictví," přibližuje Michal Kuk ze skupiny Frank Bold. Za to je podle legislativy možné uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun. "Nevím ale o tom, že by finanční úřad tuto povinnost nějak aktivně vymáhal," doplňuje Kuk.  

Macinka: Nemám tam administrativní roli

Jak si deník Aktuálně.cz ověřil v úterý, dozvonit se na ZARP v místě jejího sídla je v podstatě nemožné. Na místě totiž jeho členy nikdo nikdy neviděl. Což je podle Michala Kuka další komplikace: "Spolek musí být schopen na adrese především přebírat poštu. Nemusí tam být nijak fyzicky přítomen. I schopnost přebírat poštu je ale především praktická, neboť spolek může mít problémy, když například nepřevezme výzvu soudu."

V kauze Turek nepůjde o screenshoty. Experti vysvětlují, co bude klíčové u soudu

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek, 4. října 2025.

Reportér proto s dotazem oslovil Lenku Šrámkovou, která se v pondělí představila jako právní zástupkyně spolku, a na některé dotazy odpověděla. Tentokrát však nechala otázky bez reakce.

Vyjádřil se ale Petr Macinka (Motoristé). Ten podle webu ZARP funguje jako poradce jejího prezidenta Jiřího Dunky. "Moje role opravdu není v rovině administrativní," odpovídá na otázku, proč Dunkům nepomáhá s dodržováním povinností, které se k fungování spolku vážou.

"Zaměřoval jsem se vždy na to, abych této asociaci pomáhal získávat práci pro Romy z regionu. V tomto ohledu je činnost ZARP velmi úspěšná," tvrdí Macinka. Dokresluje to tím, že Dunkovým se prý v řadě případů podařilo najít zaměstnání pro Romy propuštěné z vězení, a ti tak nemuseli zůstat odkázáni na sociální dávky.

Ostatně v podobném duchu vyznívá i promovideo umístěné na webu ZARP. V něm diskutují Filip Turek s druhým ambsadorem asociace a podporovatelem Motoristů - amatérským romským hercem Zdeňkem Godlou. "Ten by mohl mít pro cigány práci!" hlásí Godla v krátkém snímku na adresu Jiřího Dunky, prezidenta Západočeské asociace romských podnikatelů.

Šel jsem odevzdat lopaty a vybrali mě do filmu, říká Zdeněk Godla (6. 2. 2019)

Video: prima tv
 
