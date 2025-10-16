"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

Zvuk přijíždějícího motoráku a výstražné cinkání blízkého přejezdu v mrazivém říjnovém ránu velmi výmluvně dokreslují, proč se tahle karlovarská ulice jmenuje Nádražní. Jen kousek odtud stojí stará výpravní budova stanice Stará Role.
Přesně tohle je místo, kde by měl mít své sídlo jeden z "nejslavnějších" spolků posledních dnů. Právě Západočeská asociace romských podnikatelů (ZARP) se totiž zastala poslance Filipa Turka (Motoristé), který měl v minulých letech dle zjištění Deníku N psát na sociální sítě rasistické příspěvky. V nich měl mimo jiné zlehčovat žhářský útok na rodinný dům ve Vítkově, v němž utrpěla silné popáleniny i tehdy tříletá Natálka.
"Můžeme jednoznačně a s jistotou odsoudit všechny snahy udělat z něj rasistu," postavil se Jiří Dunka, prezident ZARP, v sobotu za Turka. Samotný nově zvolený poslanec pak často používá vyjádření asociace jako důkaz toho, že má Romy rád a že za ním menšina stojí.
Správce: To slyším poprvé
Jenže údaje ze spolkového rejstříku neodpovídají realitě. Ve žluté budově v Nádražní ulici není po sídlu ZARP ani stopa. Nemá tu tabulku, zvonek a uvnitř ani schránku. "Už tu pracuju rok, ale nikde jsem nic takového nezaregistrovala," popisuje mladá žena, která právě před vchodem do domu kouří cigaretu.
Když se reportér deníku Aktuálně.cz dostane dovnitř, zjistí, že pouze na jedné z poštovních přihrádek je nálepka se jménem "Dunková".
Jde nejspíš o Moniku Dunkovou, matku Josefa a Jiřího, kteří jinak podnikají ve stavebnictví. "Nikdy jsem tu nikoho takového neviděla, ale můžu vám dát číslo na správce," odpovídá na dotaz žena, která v prvním patře budovy provozuje kosmetické studio.
"To slyším poprvé," diví se do telefonu správce nemovitosti. "Takovou asociaci jsem u nás nikdy neviděl, neměli tu ani schránku, ani kancelář," vysvětluje dále do sluchátka.
A spolek nesídlí ani ve vedlejší budově, kde funguje třeba autoservis. U starší stříbrné škodovky teď na jeho dvoře pokuřují tři muži. "To je tak trochu jak z toho seriálu Most!, žejo? Tam si taky udělali svůj spolek, Snědá tíseň se to jmenovalo, ne?" rozesměje se při novinářském dotazu jeden z řidičů.
Zásadní nesrovnalost odmítá vysvětlit mluvčí asociace Josef Dunka mladší. Do telefonu jen oznámí, že nemá čas, a po dotazu na sídlo spolku hovor bez rozloučení ukončí.
Pepík a Jirka
Jak vyplývá z obchodního rejstříku, ZARP byla založena 15. června 2023. Mluví tak alespoň její stanovy, které jsou doposud jedinou zveřejněnou listinou. Dle pětistránkového dokumenty byli zakladateli manželé Josef a Monika Dunkovi ze Sokolova a jeden z jejich synů, Jiří, současný prezident spolku.
Reportér deníku Aktuálně.cz tak míří na jejich adresu do vilové čtvrti na okraji západočeského hnědouhelného města. Tam se setkává s Josefem Dunkou starším, který oznamuje, že ve spolku jsou aktivní jen jeho synové "Pepík a Jirka".
Během krátkého rozhovoru zpoza dveří ještě stihne prohlásit, že jeho rodina se dlouhodobě snaží o pomoc Romům a řešili to třeba i s Renatou Oulehlovou (ANO), bývalou starostkou Sokolova a nově zvolenou poslankyní. Když prý jednání nepřinesla žádný efekt, rozhodli se založit asociaci.
"Tady je dlouhodobě problém se vzděláváním Romů, vycházejí ze základní školy negramotní. Když někoho vezmu k výkopu a ukážu mu kolečko, on řekne, že je to kočárek," pokračuje Josef Dunka starší. Když se loučí, od reportéra si bere vizitku s telefonním číslem.
"V nemovitosti se zdržuje víc lidí"
Jen pár minut poté, co rozhovor skončí, volá novináři Lenka Šrámková. Představuje se jako právní zástupkyně Západočeské asociace romských podnikatelů. Tvrdí, že za spolek Josef Dunka starší mluvit nemůže a že vyjádření může poskytnout ona. "V té nemovitosti se může zdržovat víc lidí," překvapuje potom tvrzením, že muž, s nímž novinář v domě Dunkových mluvil, nemusel být otcem Josefa a Jiřího.
Šrámková odmítá, že by v ZARP působili jen Dunkovi. "Pokud si dobře vzpomínám, členy by měly být fyzické i právnické osoby. Těch firem je tam víc než dvě," tvrdí, aniž by však upřesnila, o koho dalšího kromě Dunků konkrétně jde.
Zajímavou odpověď má i na dotaz, proč v rejstříku dosud nevisí žádné listiny. A to ani účetní závěrka spolku. "Co je mi známo, spolek si účetnictví určitě vede. Je to spíš otázka na účetního," nedokáže Šrámková ozřejmit, proč dokument ve veřejném systému chybí.
A otázku na to, proč tam není možné nikde dohledat ani zápisy ze členských schůzí, jež mají dle zákona probíhat minimálně jednou do roka, odbývá s tím, že "věří", že takových jednání proběhlo už několik.
"Oba bratři pomáhají. Sama jsem s nimi spolupracovala, třeba při pomoci začleňování vězňů po propuštění do reálného života. Prováděli rekvalifikace a sehnali jim zaměstnavatele," chválí Šrámkova aktivity sourozenců Dunkových. A jak a kdy se bratři setkali s Filipem Turkem a Petrem Macinkou (Motoristé)? "Tuhle historii já neznám," netuší právní zástupkyně.
Mirka senátorka? "To je dyliňačka"
Dle informací na webu funguje Petr Macinka, předseda Motoristů, jako poradce prezidenta spolku Jiřího Dunky. Co konkrétně pražský politik v západních Čechách dělá, není možné zjistit. Macinka ani jeho mluvčí Barbora Šťastná na dotazy deníku Aktuálně.cz nereagovali.
A odstup od ZARP a jejich potíží si nyní drží i Filip Turek. "Předal jsem vedení asociace váš kontakt," zamítl žádost o rozhovor.
Kromě Turka je ambasadorem Západočeské asociace romských podnikatelů i Zdeněk Godla. Ten se jako amatérský herec proslavil několika filmovými a seriálovými rolemi, prorazil díky účinkování v komediální sérii Most!.
V roce 2022 podpořil stranu SPD Tomia Okamury, od čehož se ale později distancoval, a v poslední době "kope" za Motoristy. Spolu s Turkem účinkuje i v propagačním videu, které má ZARP na svém webu.
"To je nuda, Filipe, abych snad šel i dělat," pronáší Godla směrem k Turkovi. "I Mirka senátorka myslí, že bys měl," opáčí mu Turek a ukazuje telefon s článkem z roku 2023, kde Miroslava Němcová (ODS) kritizuje část romské komunity za to, že protestovala proti státní pomoci Ukrajincům prchajícím před válkou.
"To je dyliňačka, ty vole. Jenomže s váma bílejma je to těžký, kámo, jste rasisti," pokračuje Godla v dialogu. "Tak počkej, zavolám kamarádovi. Dunkovi ze Západočeský asociace romských podnikatelů. Kolega prezident," dává si Turek telefon k uchu. "Ten by mohl mít pro cigány práci!" končí promovideo Godlovým lusknutím.
"Kolega prezident" ve středu 15. října podpořil Filipa Turka i přímo ve Sněmovně. Jiří Dunka tam dopoledne dorazil společně se svým bratrem Josefem. Ve stejnou dobu přitom v prostorách parlamentu probíhalo první jednání mezi Motoristy, SPD a ANO o programu budoucí vlády.