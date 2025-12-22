Přeskočit na obsah
Benative
22. 12. Šimon
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Dálnici D5 u Králova Dvora ochromila ve směru na Prahu havárie

ČTK

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela v pondělí ráno dálnici D5 ve směru na Prahu. Oznámila to řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Více informací zatím neměla k dispozici. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, dodala.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímekFoto: HZS Olomouckého kraje
Reklama

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela v pondělí ráno dálnici D5 ve směru na Prahu. Oznámila to řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Více informací zatím neměla k dispozici. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, dodala.

Nehodu na 21. kilometru dálnice D5 měli policisté hlášenou v 05:11. Uzavřený je úsek mezi exity 22 Beroun-západ a 18 Beroun-centrum, uvedlo Národní dopravní informační centrum (NDIC). V místě se tvoří kolony.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.

ŽIVĚUkrajinské drony zasáhly další dvě ruské lodi a poškodily přístav

Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů, které se snaží zlikvidovat hasiči. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek

Na Štědrý den má podle meteorologů sněžit, pak přijde slunce a mráz

V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. V Pošumaví či na Jesenicku by mohlo místy nasněžit i přes deset centimetrů prachového sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření meteorologů na síti X.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na ilustračním snímku z minulého týdne
Premiér Andrej Babiš (ANO) na ilustračním snímku z minulého týdne
Premiér Andrej Babiš (ANO) na ilustračním snímku z minulého týdne

ŽIVĚ"Zeptám se Macinky, co se tam děje." O změny v Černínském paláci se zajímá i Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to o řekl Deníku N. Podle listu chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální. Macinkův předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) to v neděli označil za nejbrutálnější politické čistky od revoluce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama