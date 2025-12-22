Dálnici D5 u Králova Dvora ochromila ve směru na Prahu havárie

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela v pondělí ráno dálnici D5 ve směru na Prahu. Oznámila to řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Více informací zatím neměla k dispozici. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, dodala.
Nehodu na 21. kilometru dálnice D5 měli policisté hlášenou v 05:11. Uzavřený je úsek mezi exity 22 Beroun-západ a 18 Beroun-centrum, uvedlo Národní dopravní informační centrum (NDIC). V místě se tvoří kolony.
ŽIVĚUkrajinské drony zasáhly další dvě ruské lodi a poškodily přístav
Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů, které se snaží zlikvidovat hasiči. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů.
Na Štědrý den má podle meteorologů sněžit, pak přijde slunce a mráz
V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. V Pošumaví či na Jesenicku by mohlo místy nasněžit i přes deset centimetrů prachového sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření meteorologů na síti X.
ŽIVĚ"Zeptám se Macinky, co se tam děje." O změny v Černínském paláci se zajímá i Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to o řekl Deníku N. Podle listu chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální. Macinkův předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) to v neděli označil za nejbrutálnější politické čistky od revoluce.
České gólové hody v NHL. Na body to ale stačilo jen Nečasovi, Pastrňák se popral
Tomáš Hertl neodvrátil v NHL gólem a dvěma přihrávkami prohru hokejistům Vegas 3:4 v Edmontonu. Branka Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy nestačila Bostonu, který doma podlehl Ottawě 2:6. Nečas přispěl jednou trefou k výhře Colorada 5:1 na ledě Minnesoty.
Ženy ho milovaly, vypil i 50 coca-col za den. Tenisový playboy zemřel strašlivou náhodou
Přezdívali mu "Litevský lev" nebo "Broadway Vitas". Americký tenista s pobaltskými kořeny Vitas Gerulaitis byl úkazem, nezkrotnou přírodní sílou. Na kurtu dokázal i přes bohémský styl života velké věci, a jeho tragicky náhodná smrt v pouhých čtyřiceti letech šokovala svět sportu i showbyznysu.