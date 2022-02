Nechte certifikáty aspoň pro akce, radili experti ministerstva. Vláda je neposlechla

Vláda minulý týden oznámila, že od 9. února skončí kontroly bezinfekčnosti ve službách nebo na hromadných akcích. A to přesto, že odborníci z epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie radili, aby na akcích platila nutnost prokázat se očkováním, proděláním či testem. O rozhodnutí vlády jsme se dozvěděli až z médií, říká šéf skupiny a epidemiolog Rastislav Maďar.

Když premiér Petr Fiala ve středu večer oznamoval konec nutnosti prokazovat se ve službách či na hromadných akcí osvědčením o očkování nebo prodělání covidu, uvedl, že tak vláda činí na základě doporučení odborníků.

Odmítl, že by vláda jednala pod nátlakem verdiktu Nejvyššího správního soudu, který dříve toho dne část opatření o kontrolách certifikátů při vstupu do restaurací, klubů či ubytování označil za nezákonné a politikům dal týden na jejich úpravu. "Rozhodnutí soudu to pouze o několik dní urychlilo. Nejde o nepromyšlený krok, ale o naplňování strategie naší vlády v boji s covidem," uvedl premiér.

Změna opatření se však na doporučení odborníků zakládají jen zčásti. Vyplývá to z vyjádření členů Národního institutu pro zvládání pandemie, tedy orgánu složeného z odborníků z několika oblastí, který současná vláda vytvořila v lednu. Jeho úkolem je mimo jiné vytvářet odborná doporučení, která následně hodnotí centrální řídící tým vlády.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, který v institutu vede Skupinu epidemiologie a prevence covid-19, řekl, že skupina měla jiný pohled zejména na uvolnění pravidel pro hromadné akce, jako jsou koncerty nebo sportovní utkání, a také pro místa, kde nelze zajistit dodržování rozestupů, jako jsou noční kluby a diskotéky.

"U hromadných akcí, jejichž kapacita se měla časem v závislosti na vývoji epidemiologické situace navyšovat, měly zůstat certifikáty nejdéle," uvedl. Dodal, že se podle doporučení skupiny z minulého týdne se mělo přejít na systém TNO (testování-nemoc-očkování), lidé by se tedy nově mohli prokazovat také negativním testem.

Chlíbek: Vláda potřebovala rychle rozhodnout

Konec kontrol ve službách, restauracích nebo hotelech sice epidemiologové doporučovali, nejdříve ale od poloviny února, dodal. "Toto rozhodnutí vlády tedy z našeho názoru nevychází a naše stanovisko k tomu nebylo aktivně vyžádáno. Dozvěděli jsme se o tom až z médií," uvedl Maďar.

To potvrdil také další člen skupiny, epidemiolog IKEM Petr Smejkal. "Rizikem je, že opět uvolňujeme příliš věcí najednou, i když tím neříkám, že to nemůže dobře dopadnout."

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba ministerstvo ve změně opatření podpořil šéf institutu Roman Chlíbek, který vede vakcinologickou skupinu a zasedá také mezi epidemiology.

Chlíbek pro Aktuálně.cz potvrdil, že ministerstvu schválil dřívější konec opatření pro restaurace nebo hotely, o ničem jiném s ním ale podle něj ve středu zástupci ministerstva nemluvili. Naopak řekl, že institut považoval za bezpečnější ponechat certifikáty pro hromadné akce.

Dodal ale, že vzhledem k verdiktu Nejvyššího správního soudu o protiprávnosti kontrol certifikátů rozhodnutí vlády rozumí. "Chápu, že se vláda potřebovala kvůli verdiktu soudu rychle rozhodnout a že takto rychle stanovisko institutu neseženete," uvedl Chlíbek.

Zákon omezení hromadných akcí povoluje

Právě rozhodnutím soudu argumentoval náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). "Zvažovali jsme několik možností. Rozhodovali jsme podle rozhodnutí soudu a podle analýzy, kterou jsme měli," vysvětlil.

Jak ale Aktuálně.cz řekl ústavní právník Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pravidla týkající se hromadných akcí vláda uvolňovat nemusela, a to ani vzhledem k rozhodnutí soudu.

Na rozdíl od pravidel pro restaurace či hotely zmiňuje možnost omezit hromadné akce už v současnosti platná verze pandemického zákona. Vláda by jen musela odůvodnit, že tak koná kvůli závažné epidemické situaci. "Pouze u diskoték či nočních klubů si nejsem jistý, jak by se soud vyjádřil k tomu, jestli to jde považovat za hromadnou akci," uvedl Wintr.

Jak řekl později Chlíbek Aktuálně.cz, institut se nyní zabývá tím, jaká pravidla pro hromadné akce nastavit. Zatím ale odmítl přiblížit, která omezení by se jich mohla týkat. O tom, že se návštěvníci nebudou muset prokazovat certifikátem, už ale podle něj vláda rozhodla a opatření se v tomto měnit nebude.

Jaká omezení by pro akce mohla platit, nesdělil ani mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. "Veškeré změny v platnosti protiepidemických opatření jsou závislé na aktuální epidemické situaci a debatách v rámci expertních skupin. Jejich finální podobu poté schvaluje vláda. Situaci neustále monitorujeme a v případě zhoršení jsme připraveni rychle reagovat," uvedl.

Zrušení nutnosti prokazovat se jakýmkoli dokladem o bezinfekčnosti kritizovali i někteří další odborníci. Hromadné akce nebo večírky v nočních klubech se v minulosti v Česku staly několikrát ohniskem nákazy. Pozornost vzbudilo například rozšíření viru v pražském klubu Techtle Mechtle v létě 2020, se kterým spojili hygienici přes 160 případů.

"Považuji za zvláštní uvolňovat opatření ve chvíli, kdy čísla nakažených stále stoupají, nebo alespoň přesvědčivě neklesají. Není zcela jasné, kolik lidí bude končit v nemocnicích a kdy a jak rychle bude incidence klesat," uvedla minulý týden například viroložka Ruth Tachezy.

Za předčasné považuje rozvolnění také molekulární genetik Jan Pačes, ačkoli podle něj nebude mít na epidemii velký vliv. Jiní odborníci, například biolog Evžen Bouřa, oproti tomu označili stávající opatření za zbytečná a jejich zrušení podpořili.

