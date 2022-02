Ottawa v obležení kamionů: Lidé se bojí. Kdo mohl, tak z města odjel, říká Kanaďan

Nákladní auta blokují ulice a kanadskou metropoli Ottawu zahalují zplodiny vycházející z jejich výfuků. Konvoj svobody, který do města dorazil už předminulý týden, stále blokuje provoz v centru. Řidiči aut chtějí protestem docílit zrušení protikoronavirových opatření. Obyvatelé kanadského města jsou ale ze situace zoufalí. "Všichni se bojí," říká jeden z nich Kiavash Najafi.

"Je šílené, že hlavní město jedné ze zemí (skupiny nejvyspělejších ekonomik) G8 padlo tak rychle do rukou malé skupiny radikálů," říká pro Aktuálně.cz Najafi, který v centru žije a pracuje jako komunikační expert. Jeho ulice je prý celkem klidná, ale stačí jít pár minut pěšky a člověk narazí na kamiony, dodávky a větší auta. Stojí tam už skoro dva týdny s nastartovanými motory.

"Oni tam prostě žijí. Mají postavené stany, pečou vlastní pizzu, rozdávají jídlo, doplňují si palivo. V té oblasti se už skoro nedá dýchat," popisuje Kanaďan.

Jeho sousedi si navíc ještě donedávna stěžovali i na hluk. Řidiči totiž v rámci protestu pravidelně každou hodinu troubili - i během noci. To přestalo až tento týden poté, co 21letá Kanaďanka získala pomocí civilní žaloby příkaz k zastavení troubení. Organizátoři demonstrace ho respektují.

"Nevím, proč zrovna tohle uposlechli a jiné zákony porušují," tvrdí Najafi. Sám jako jeden z dobrovolníků rozdával řidičům leták s informacemi o rozhodnutí soudu.

Protest začal tak, že se do Ottawy sjeli řidiči kamionů, kteří nesouhlasili s povinným očkováním proti koronaviru, jež potřebují k překročení hranice se Spojenými státy. Postupně se ale rozšířil a demonstranti mají teď celou škálu požadavků: od konce všech protipandemických opatření až po rezignaci premiéra Justina Trudeaua.

Bezmála 40milionová Kanada patří mezi velmi proočkované státy, obě dávky vakcíny zde dostalo skoro 80 procent obyvatel. V Ottawě je to dokonce okolo 90 procent lidí. Za poslední týden přibývalo každý den zhruba 354 nově nakažených v přepočtu na milion obyvatel (v Česku asi devětkrát tolik).

Rodiny s dětmi a konfederační vlajky

Složení konvoje je velmi pestré. Na jednu stranu jsou zde příznivci radikální pravice, jak ukazují i fotografie. Reportéři na místě hlásí, že někteří demonstranti mají nacistické nebo konfederační vlajky. Podle policie jsou ale asi v polovině vozů rodiny s dětmi.

Když protest začal, řada obyvatel města raději do centra nechodila. Postupně se však odhodlali, včetně devětatřicetiletého Najafiho. "Se spoustou z těch lidí toho máme hodně společného. Jsme rodiče. Pandemie nás už unavuje. Myslím, že protest obecně přilákal hodně lidí, kteří jsou z různých důvodů nespokojení, nevede se jim dobře po finanční stránce nebo nevěří velkým farmaceutickým firmám," popisuje svou zkušenost s demonstranty.

V některých ulicích města se tančí, jinde lidé společně vaří. Podle Najafiho si vybudovali vlastní komunitu.

"Přijel jsem kvůli svým vnoučatům," řekl britskému deníku The Guardian Ron, záchranář z provincie Britská Kolumbie, který většinou zasahuje na dálnicích. Před novináři slzel, když popisoval, že jeho stará sousedka zemřela jen dva dny poté, co se nechala naočkovat. Podle lékařů zemřela na rychle postupující rakovinu, Ron jim ale nevěří.

V centru před budovou kanadského parlamentu, kde stojí mnoho aut, je přerušena hromadná doprava. Zavřela se i jedna škola a také muzea a knihovny. V oblasti se nachází největší nákupní centrum, řada restaurací a menších obchodů. To vše je mimo provoz. Prodavači vysvětlují, že kvůli zablokovanému centru se k nim moc zákazníků nedostane. Navíc se prý bojí, že by po protestujících museli vyžadovat roušky, což by vedlo ke sporům.

Právě roušky, které jsou v Kanadě povinné ve vnitřních prostorách, bývají častým zdrojem konfliktů. Většinou demonstranti jen pokřikují na lidi, kteří jdou po ulici se zakrytými ústy. Pár z nich ale bylo i napadeno, mezi nimi 16letý soused Najafiho. Dav prý chlapci roušku strhnul.

"Atmosféra je tu velmi napjatá. Kdo mohl, tak z města odjel nebo se alespoň přesunul ke známým dál od centra. I my chceme s dětmi na víkend pryč. Potřebujeme si pár dnů vydechnout," dodává Kanaďan.

Policie se bojí konfrontace

Když konvoj mířil do Ottawy, policie zdůrazňovala možnost vyjádřit vlastní názor a vyzývala demonstranty, aby to učinili poklidnou formou. Nyní se ozývají hlasy, že si s pokračující blokádou neumí poradit. Starosta Jim Watson vyhlásil nouzový stav, podle něj město čelí největší krizi v historii.

Prozatím policisté odstranili dřevěný domek, ve kterém si lidé vařili jídlo. Také zakázali nosit k autům další palivo v naději, že se tím protest samovolně ukončí. Najafi ale tvrdí, že demonstranti jsou o několik kroků napřed a palivo si stále umějí zajistit.

V úterý policie zatkla 23 lidí a zástupce policejního prezidenta Steve Bell novinářům potvrdil, že se podařilo také znehybnit několik velkých vozidel, která se na blokádě podílela. Místní policisté však žádají o posily.

Konvoj svobody, jak si řidiči kamionů říkají, má poměrně širokou podporu. Demonstranti vybrali na internetu přes deset milionů kanadských dolarů (16,7 milionu korun), nicméně platforma GoFundMe, na které se sbírka konala, ji pozastavila. V nové sbírce se však opět poměrně rychle dostali k několikamilionové částce.

Na pokračování blokády přispívá i řada Američanů a podporu jim vyjádřil například bývalý prezident Donald Trump, který Trudeaua označil za "krajně levicového šílence".

Zatím nejvážnější incident, který policie vyšetřuje, se stal minulý týden. Po hádce mezi demonstranty a několika obyvateli Ottawy se do vstupní haly domu dostali v noci dva muži, kteří tam založili oheň, což je v době neprůjezdných ulic nebezpečné. Podařilo se ho však uhasit i bez hasičů. "Mluvil jsem se sousedkou, která tam žije. Odjíždí z města, protože tam teď nemůže zůstat. Klidně mohla umřít nebo mít vážná zranění," říká Najafi.

O víkendu mají do města dorazit další demonstranti. Policie i místní se obávají možné eskalace.

Video: Protesty řidičů se zvrhly, jsme jejich oběti, říká Češka z Ottawy