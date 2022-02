Novavax budou chtít i odmítači vakcín. Ochrání stejně jako Pfizer, hodnotí vědec

Očkovací látka od společnosti Novavax funguje stejně jako vakcíny běžně užívané proti chřipce, říká vakcinolog Marek Petráš. Mohla by proto k očkování nalákat i lidi, kteří ho dosud odmítali. Prospěšná může být i jako posilující třetí dávka, jakmile ji k tomu úřady schválí. Do Česka látka dorazí koncem února, proti omikronu odhaduje Petráš její zhruba padesátiprocentní účinnost po dvou dávkách.

Vakcínu od společnosti Novavax bude chtít až půl milionu Čechů, odhaduje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Je to podle vás správný odhad?

Nemyslím, že půjde o půl milionu lidí. Pokud ji nevyužijí lidé, kteří se dosud očkovat nenechali, rozhodnou se pro ni třeba ti, kdo potřebují posilující dávku. Přestože jako posilující zatím schválená není.

V čem se Novavax liší od dosavadních mRNA vakcín, jako je Pfizer nebo Moderna? Přece jen, jde o první schválenou proteinovou vakcínu.

Tato vakcína je antigenní, je tedy podobná očkovacím látkám, které známe z minulosti. Ty nové, mRNA vakcíny, nám neposkytují spike protein, ale jen informaci o něm. Jinými slovy, naše buňky nejprve zpracují informaci podanou ve vakcíně, a na základě této informace si protein samy vytvoří. V případě vakcíny od firmy Novavax byl tento protein vytvořen dopředu laboratorně. Člověk ho dostane už v momentu očkování.

Má tedy vakcína od Novavaxu oproti stávajícím nějaké výhody?

Významná výhoda je v tom, že se jedná o typ vakcíny, kterou už známe (proteinové vakcíny se používají například proti chřipce, pozn. red.). Můžeme si tak udělat lepší představu, jak dlouho potrvá její ochrana nebo jaké mohou být nežádoucí účinky. U mRNA vakcín to dopředu nevíme, protože se začaly používat až v koronavirové pandemii. Na druhou stranu, dnes už máme s mRNA vakcínami proti covidu zkušenosti, látkou od Novavaxu se teprve začíná očkovat, terénní znalost chybí. Teprve se například ukáže, jak toto očkování lidé snáší.

Budou chtít Novavax lidé, kteří dosud vakcíny odmítali?

Někteří ano. Píšou mi, že o tom přemýšlí. V Česku máme asi osm milionů dospělých, nejméně jednu dávku očkování má zhruba 70 procent z nich. Kdyby si alespoň polovina z neočkovaných 30 procent zvolila proteinovou vakcínu, dosáhli bychom cíle proočkovanosti, k němuž směřujeme. Nemusí to být jen Novavax, očekáváme, že se budou vyrábět i další. Jsou tu však i lidé, co se neočkovali a věří, že získají přirozenou imunitu díky nákaze omikronem. Takoví by se neočkovali. Takže se uvidí.

Marek Petráš (56) ■ Český vakcinolog je autorem webu vakciny.net, který poskytuje informace o očkování. Nejen proti koronaviru, ale o vakcínách obecně. ■ Je přednostou Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. ■ Podílel se na přípravě, výrobě a vývoji některých očkovacích látek. V roce 2020 byl vědeckým garantem projektu české vakcíny proti covidu. ■ Pochází z Plzně, vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je docentem pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie.

Čím si vysvětlujete, že pro novou vakcínu budou i ti, kteří dosud očkování odmítali?

Důvodů může být více. V případě mRNA vakcín šli třeba někteří lidé proti davu, řekli si, že když si je dají všichni, oni ne. Když teď přijde vakcína, která není mainstreamová, nechají se očkovat. Někteří si třeba na začátku říkali, že se nikdy nenechají očkovat, ale otočili, když viděli, že většina lidí se očkovat nechala. A rozhodli se počkat na jinou vakcínu.

Někdy se zase stane, že člověk nenese dobře první dávku a na další už proto nechce. Má ale málo možností, jakou jinou vakcínu zvolit. Proto může Novavax sehrát významnou roli v posilujících dávkách. Třeba bude moct poradit i praktický lékař. Řekne - nebylo vám dobře po mRNA vakcíně, zvolte si příště Novavax.

Co když ale lidé odmítají vakcínu, protože mají alternativní postoj k medicíně, lékům i očkování obecně? Takovým je asi jedno, o jaký typ látky jde.

Rozhodně nejsem naivní, abych si myslel, že když tu bude tento typ tradiční vakcíny, všichni neočkovaní se nechají očkovat. Tak to určitě nebude. Zhruba deset procent populace se s očkováním nikdy neztotožní, ať budeme dělat, co chceme. Pokud někdo vyznává alternativní přístup k medicíně, platí to pro léky i pro očkování.

A co skutečnost, že se Novavax částečně vyrábí v Česku? Může přispět k větší důvěře?

Může a nemusí. Nejsem si jistý, jak velcí jsme patrioti. Za tou vakcínou stojí americká společnost, podílí se na ní ale řada českých pracovníků. Může to vést k názoru, že když se vakcína vyrábí tady, lze se na ni spolehnout. Ale nesázel bych na to.

Někteří lidé vyčkávají s třetí dávkou, protože se domnívají, že přijdou vakcíny uzpůsobené omikronu. Dělají dobře?

To neumím říct. Nevíme, do jaké míry funguje proti omikronu třetí dávka. Z prvotních dat víme jen to, že přispívá ochraně, ale nevíme, na jak dlouho. Lidé se dvěma dávkami mají padesátiprocentní šanci nákazy omikronem. Pokud se jím nakazí, další posilující dávka vůči omikronu ztrácí smysl.

Kdyby se látka vyráběla s tím, že ochrání proti omikronu, stavěl bych se na stranu očkování. Jenže tak to není. A až tu bude vakcína cílená na omikron, možná už tu nebude omikron, ale jiná varianta - nebo některá z těch, které tu už byly. Proto bych nezavrhoval očkování stávajícími vakcínami. Navíc, omikron vyvolá imunitu jen proti omikronu, ne proti předešlým variantám viru. Lidé se dál mohou nakazit jinou variantou.

Dá se odhadnout, jaká bude vůči omikronu účinnost Novavaxu?

Ne, takové odhady nejsou. Tato látka se teprve začíná používat, nejsou ani terénní studie. Očekávat lze podobnou účinnost jako v případě mRNA vakcín, tedy zhruba padesátiprocentní ochranu před omikronem po užití dvou dávek.

S kolegy jste zkoumali, jak dlouho vydrží ochrana po očkování. V případě nejužívanější vakcíny Pfizer klesá po několika měsících od druhé dávky na 60 procent. Lze to čekat i v případě Novavaxu?

Kdybychom tu měli předchozí varianty viru, účinek Novavaxu by byl setrvalejší, třeba 70 až 80 procent na půl roku. Uvidíme, jak to bude u omikronu. Je hezké, že vakcíny účinkují první dva měsíce na 95 procent, ale důležitější je znát, jakou ochranu poskytují dlouhodobě. Teď už víme, že kvůli krátkodobé účinnosti se musí podat další dávka. Další varianta viru pak ochranu může opět snížit. Navíc musíme očkováním šetřit, nemůžeme jím náš imunitní systém zahltit.

Dá se vůbec vyrobit univerzálnější vakcína, která by odolala různým variantám viru?

Univerzálnější vakcínu vyrobit jde. Musela by ale být založená na více proteinech, ne jen na spike proteinu, ze kterého vychází výrobci Novavaxu. Dnes víme, že třeba vakcína Johnson & Johnson poskytuje vysokou ochranu déle než jiné látky, na druhou stranu ale na počátku její ochrana není tak vysoká. Důvod, proč tomu tak je, zatím neznáme.

Proč zatím není možné látkou od Novavaxu očkovat děti?

Před pandemií se děti výjimečně očkovaly vakcínami, jež k tomu zatím nebyly schváleny. Pouze ale individuálně a opatrně. U Novavaxu chybí klinická data, proto bych si netroufl říct, aby se jím děti plošně očkovaly. Je lepší počkat na hodnocení výrobce. Nemyslím, že by očkování dětí Novavaxem měl být problém, bez dat to ale doporučit nelze.

Proč přichází Novavax na trh až teď?

Tuto otázku si kladu také. Výsledky klinických studií byly publikovány téměř před rokem. Nevím, proč se čekalo až doteď. Mohl nastat technologický zádrhel. Když začnete vyrábět vakcínu, může se ve výrobě objevit chyba. Máte řadu kontrolních mechanismů, které vás vrátí o krok zpět. Nelze vyloučit, že k něčemu takovému došlo. Pokud ale něco takového nastalo, výrobce to včas odhalil.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky Novavaxu?

Podobají se těm, které nastávají po mRNA vakcínách, mohou se ale drobně lišit. U mRNA vakcín hlásí lidé až čtyřdenní potíže, to se u tohoto typu nejspíš nestane. I tady ale lidé mohou být unavení, mít teplotu. Teprve terénní sledování však ukáže závažnější účinky. Bude proto na místě, aby je lidé hlásili Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podle toho můžeme zpracovat postupy, pro koho je Novavax vhodný a pro koho ne.