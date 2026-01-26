Babišova slova štědré Čechy nepotěší. Reagoval na to, jak mnozí pomáhají Ukrajině

Aktuálně.cz přináší reakci premiéra Andreje Babiše na otázku, co říká velké pomoci Čechů Ukrajincům, kteří žijí kvůli útokům Ruska bez tepla.
Pomoc mnohých lidí v Česku Ukrajině nabírá v posledních dnech ještě zcela novou podobu. I když Češi v minulosti už mnohokrát ukázali svou štědrost, nyní tato velkorysost překonává všechny rekordy. Aktuálně.cz se proto zeptalo premiéra Andreje Babiše, co na takovou pomoc říká.
Dotaz se týkal zatím poslední velké sbírky, kterou právě v těchto dnech pořádá iniciativa Dárek pro Putina pod názvem SOS Kyjev - rychlá sbírka na generátory a záložní baterie určenou obyvatelům napadené země, kteří se kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu a následným výpadkům elektrického proudu a topení potýkají s krutou zimou.
Přestože sbírka začala teprve minulou středu, přispělo na ni už přes 70 tisíc lidí, kteří poslali téměř 130 milionů korun.
Když se Aktuálně.cz zeptalo po skončení sněmu hnutí ANO předsedy ANO a premiéra premiéra Andreje Babiše na tuto pomoc, nejdříve se zmínil, jak v minulosti Ukrajincům pomohl on a ANO. „My jsme jako jediné hnutí dali 10 milionů na Ukrajinu, já jsem dal 65 tisíc euro řidičům do Žitomyru,“ vzpomněl pomoc, která se týkala prvních dní po zahájení války Ruska proti Ukrajině v únoru roku 2022.
Pokud ale jde o současnost, chce se Babiš podle svých slov soustředit na Česko. „My jsme měli program pro občany České republiky. Máme nějaký rozpočet, který jsme zdědili, na to se soustředíme,“ vysvětloval a následně stočil odpověď k předcházející vládě Petra Fialy (ODS).
Babiš si bouchnul do pultíku
„Minulá vláda stále mluvila o válce a Ukrajině, my už o tom mluvit nechceme. My chceme mluvit o občanech České republiky,“ říkal a svá slova zdůrazňoval tím, že rukou jemně bouchal do pultíku.
„Ukrajinu snad vyřeší NATO a prezident Trump, stále se jedná, vždycky po tom jednání říkají, že je to super, tak snad už to dokáží. Máme úplně jinou strategii a na tu se chceme soustředit. Věcí, které musíme řešit ve prospěch naší země, je strašně moc,“ zakončil reakci Andrej Babiš.
Na rozdíl od něj však ocenil dárce zmiňované sbírky například prezident Petr Pavel či opoziční politici. „Částka 100 milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba. Upřímné díky všem, kteří se na této pomoci podílejí,“ uvedl prezident. napsal Pavel, který se dlouhodobě angažuje v pomoci Ukrajině ve válce s Ruskem.
S poděkováním přišel i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který sdělil, že konkrétní činy Čechů zachraňují životy Ukrajinců. „Upřímně děkuji českým iniciativám za sbírky na energetiku i každému, kdo se zapojuje. Proměňujete solidaritu ve světlo a teplo pro Ukrajinu. To zachraňuje životy. Děkujeme, drahý český národe!“ napsal na sociální sítě ukrajinský ministr.
Pokud jde o Andreje Babiše, jeho vyjádření zapadá do jeho stylu vystupování poslední doby. Ostatně v loňské předvolební kampani se voliče neustále snažil ujišťovat, že je pro něj Česko na prvním místě. A ve chvílích, kdy mluvil o ukrajinských uprchlících v Česku, bylo to převážně v kritickém tónu. Za tento svůj postoj sklízel na mítincích potlesk účastníků.