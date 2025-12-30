Přeskočit na obsah
30. 12.
Bartoška, Duka či Drábová. České osobnosti, které odešly v roce 2025

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Herec a prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška, kardinál Dominik Duka či jaderná fyzička Dana Drábová. Připomeňte si s Aktuálně.cz, které české osobnosti v uplynulém roce navždy odešly.

Eliška Wagnerová (1948-2025)

Václav HAVEL, Eliška WAGNEROVÁ - Nejvyšší soud
Eliška Wagnerová s Václavem Havlem.Foto: Krumphanzl Michal

Eliška Wagnerová byla výraznou osobností české justice a podílela se na její proměně po roce 1989. Zastávala funkci předsedkyně Nejvyššího soudu i místopředsedkyně Ústavního soudu a významně se zasloužila o posilování právního státu.

