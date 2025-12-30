Bartoška, Duka či Drábová. České osobnosti, které odešly v roce 2025

Herec a prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška, kardinál Dominik Duka či jaderná fyzička Dana Drábová. Připomeňte si s Aktuálně.cz, které české osobnosti v uplynulém roce navždy odešly.
Eliška Wagnerová (1948-2025)
Eliška Wagnerová byla výraznou osobností české justice a podílela se na její proměně po roce 1989. Zastávala funkci předsedkyně Nejvyššího soudu i místopředsedkyně Ústavního soudu a významně se zasloužila o posilování právního státu.
Eliška Wagnerová (1948-2025)
Eliška Wagnerová byla výraznou osobností české justice a podílela se na její proměně po roce 1989. Zastávala funkci předsedkyně Nejvyššího soudu i místopředsedkyně Ústavního soudu a významně se zasloužila o posilování právního státu.
Alois Švehlík (1939-2025)
Alois Švehlík byl více než 35 let výraznou oporou hereckého souboru Národního divadla v Praze. Během své kariéry ztvárnil stovky filmových a televizních rolí. V posledních letech zaujal mimo jiné výkonem ve filmu Na střeše.
Anna Slováčková (1995-2025)
Zpěvačka, herečka a moderátorka Anna Slováčková, dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka, se od roku 2019 opakovaně léčila s onkologickým onemocněním. O svém zdravotním stavu otevřeně hovořila a podporovala prevenci. Vedle hudby a herectví se věnovala také tvorbě pořadů pro děti.
Jiří Bartoška (1947-2025)
Jiří Bartoška byl jednou z nejcharismatičtějších osobností české kinematografie. V posledních letech byl výrazně spjat především s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, který pod jeho vedením znovu získal prestiž světové společenské události. Zemřel ve věku 78 let po boji s rakovinou.
Jiří Krampol (1938-2025)
Jiří Krampol patřil k výrazným osobnostem českého filmu, televize i dabingu. Proslavil se zejména jako český hlas francouzského herce Jeana-Paula Belmonda, u něhož vystřídal Jana Třísku. Zemřel ve věku 87 let po dlouhodobých zdravotních obtížích.
Dana Drábová (1961-2025)
Jaderná inženýrka Dana Drábová stála více než čtvrt století v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Aktivní byla i v komunální politice – působila jako zastupitelka Středočeského kraje a od roku 2010 jako místostarostka Pyšel na Benešovsku. Zemřela ve věku 64 let po těžké nemoci.
Dita Krausová (1929-2025)
Dita Krausová patřila k posledním pamětnicím holocaustu. Přežila šest koncentračních, pracovních a vyhlazovacích táborů. Její životní příběh se stal předlohou románu Osvětimská knihovnice, inspirovaného autobiografií Odložený život. Zemřela ve věku 96 let v Jeruzalémě.
Dominik Duka (1943-2025)
Dominik Duka během svého kněžského života zažil mnohé – přišel o státní souhlas, působil v ilegalitě a byl vězněn. Teprve po listopadu 1989 mohl naplno rozvinout svou církevní kariéru a vystoupat v hierarchii katolické církve. Zemřel ve věku 82 let po opakovaných hospitalizacích kvůli vážným zdravotním problémům.
Patrik Hezucký (1970-2025)
Patrik Hezucký byl více než čtvrt století jednou z hlavních tváří Ranní show na rádiu Evropa 2, kterou moderoval po boku Leoše Mareše. Vedle rozhlasové práce se věnoval dabingu, moderování i příležitostnému herectví. Zemřel ve věku 55 let.
Theodor Pištěk (1932-2025)
Theodor Pištěk byl malíř, výtvarník a scénograf světového formátu. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, jehož kostýmy mu vynesly Oscara. Věnoval se fotorealistické malbě a v roce 1990 navrhl uniformy Hradní stráže.
"Kluci nechápali a byli v šoku." Český hrdina popisuje svou fascinující parádu
Obránce Adam Jiříček zajistil na juniorském mistrovství světa českým hokejistům výhru nad Finskem 2:1 v prodloužení a při rozhodujícím momentu prokázal velkou dávku sebevědomí
Lukašenko udělil milost dalším 22 lidem, většina byla odsouzena za "extremismus"
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko udělil milost 22 lidem, uvedla v úterním prohlášení prezidentská kancelář. Jména propuštěných nezmínila. Většina z nich byla odsouzena za extremismus, což je trestný čin často používaný k postihování představitelů běloruské opozice.
ŽIVĚZápad musí chápat, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu, řekl Lavrov
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Kreml potvrdil bojové nasazení systému Orešnik v Bělorusku
Ministerstvo obrany v Moskvě v úterý oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruský raketový systém Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.
Statečný boj mladých Slováků skončil zle. Nad Američany vedli 3:1 i 4:3
Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata Američanům 5:6.