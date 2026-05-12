ODS zrušila klíčové ostravské sdružení. Členové zvažují, že přejdou k přímé konkurenci

Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení ODS Moravská Ostrava. Rozhodnutí zdůvodnila spory uvnitř organizace a snahou o její větší otevřenost novým členům. V úterý o tom informoval regionální manažer ODS Jan Kuchař. Někteří zástupci místního sdružení rozhodnutí kritizují a považují ho za účelové a netransparentní.
Předseda místního sdružení Miroslav Svozil postup strany kritizuje. Podle něj ODS ruší organizaci, která tvoří téměř čtvrtinu členské základny občanských demokratů v Ostravě a dlouhodobě je nejsilnějším místním sdružením ve městě i největším v kraji, aktuálně má 91 členů.
Server Seznam Zprávy v úterý napsal, že občanští demokraté ze zrušeného sdružení nyní zvažují, kam se jejich cesty dál uberou, přičemž se nabízí i hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana a bývalého člena ODS Martina Kuby. „Jsme tým a budeme řešit, co dál. Naše Česko je jednou z možných variant,“ cituje server Svozila. Dosavadní členové sdružení se mohou také přeregistrovat do nově vznikajícího, případně jiného místního sdružení.
„Důvodem zrušení (místního sdružení) byly dlouhodobé podněty z oblasti směřující k činnosti místního sdružení, které se ani přes opakované intervence vedení ODS a kontrolních orgánů strany nepodařilo v místě dovést ke smíru. Rozhodnutí o dalším postupu přijala Výkonná rada ODS na základě podnětů oblastního sdružení a tamní členské základny,“ uvedl regionální manažer ODS Kuchař.
Svozil rovněž poukazuje na to, že návrh na zrušení organizace schválila oblastní rada ODS už před rokem, a to na základě podnětu nynějšího místopředsedy strany Pavla Drobila. „O návrhu se však celý rok nerozhodlo. K finálnímu kroku dochází až nyní, tedy několik měsíců před komunálními volbami a krátce poté, co si místní sdružení demokraticky schválilo kandidátní listinu pro podzimní volby. Ta se tímto rozhodnutím stává neplatnou,“ uvedl Svozil.
Konec po 30 letech
Místní sdružení ODS v Ostravě vzniklo roku 1991. „Více než 30 let jsme budovali silnou organizaci, která měla výsledky, podporu voličů i aktivní členskou základnu. Místo vnitrostranické debaty, k níž jsme po celý rok marně vyzývali, a respektu k vlastním členům přišlo silové řešení v podobě administrativní likvidace sdružení,“ zlobí se Svozil.
Ke kritice postupu ani časové prodlevě mezi návrhem a finálním rozhodnutím se ovšem ODS nechtěla dále vyjadřovat.
Rozhodnutím Výkonné rady ODS nezaniká členství jednotlivých členů strany. Podle stanov mají nyní tříměsíční lhůtu na přechod do nového či jiného místního sdružení.
„Rozhodnutí nebylo v žádném případě motivováno neúctou ke členům, jejich práci a členství v ODS, naopak. Proces následné obnovy místního sdružení vnímáme jako příležitost k vyjádření vůle členů ohledně jeho dalšího směřování i k jeho dalšímu posílení,“ řekl předseda moravskoslezského regionálního sdružení Zdeněk Nytra.
Podle předsedy oblastního sdružení ODS Ostrava a ostravského primátora Jana Dohnala může reorganizace přispět k větší otevřenosti strany vůči novým zájemcům o členství ve straně. „Pokud chceme být důvěryhodnou a moderní politickou stranou, musíme mít odvahu řešit i vlastní problémy a vytvářet prostor pro nové lidi, nové nápady a zdravé fungování,“ řekl Dohnal.
Oblastní sdružení rovněž navrhuje, aby se všechna ostravská místní sdružení sloučila. Výkonná rada zatím tento požadavek vzala pouze na vědomí a bude se jím zabývat až po komunálních volbách.
