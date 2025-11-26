Domácí

Babišův tah Turkem: Pavel si připsal malé vítězství, problém se ale vynoří jinde

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 3 hodinami
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zvolil s nominací Filipa Turka z Motoristů úhybný manévr – namísto toho, aby ho navrhl na původně avizovaný post ministra zahraničí, přišel ve středu na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem s tím, že ho chce na post ministra životního prostředí. A byť jde na první pohled o malé vítězství prezidenta, problém se dříve či později vyjeví někde jinde.
Kandidáti Motoristů, Filip Turek (vpravo) a Boris Šťastný, si ve středu ve Sněmovně notovali. Turek míří na životní prostředí, Šťastný má řídit resort sportu a prevence.
Kandidáti Motoristů, Filip Turek (vpravo) a Boris Šťastný, si ve středu ve Sněmovně notovali. Turek míří na životní prostředí, Šťastný má řídit resort sportu a prevence. | Foto: ČTK

O tom, jak bude vypadat navrhovaná sestava ministrů příští vlády Andreje Babiše, bylo takřka jasno už nějaký čas. Pokud jde o kandidáty nominované hnutím ANO, ještě před volbami bylo naprosto zjevné, že šéf hnutí Babiš sází na osvědčené a především jeho všem přáním a vrtochům naprosto loajální kandidáty.

Související

Přehled Babišových "ministrů": Velká rošáda u Turka. Podívejte se na podobu vlády

Andrej Babiš, poslanec, politik, novináři

Do vlády se tak vrátí Alena Schillerová (finance), Karel Havlíček (průmysl a obchod), Robert Plaga (školství), Lubomír Metnar (vnitro) i Adam Vojtěch (zdravotnictví). Doplní je Aleš Juchelka (práce a sociální věci), bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc (spravedlnost) a někdejší starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (místní rozvoj).

Z výčtu kandidátů strany, která je už několik let suverénním hegemonem české politiky, lze na první pohled vyčíst, že předseda hnutí ANO nemíní v žádném ohledu experimentovat, natož třeba riskovat. Babiš sází na jistotu, přičemž nejspíš ani nemá jinou možnost. Příčina je prostá - nejsou lidi.

Babiš na tiskovce po jednání s prezidentem: Myslím, že Turek měl dostat šanci (26. 11) | Video: ČTK

Podobně se jeví i situace ohledně kandidátů, které do vlády vysílá hnutí SPD Tomia Okamury. Ten ihned po volbách kývl na vše, co po něm Babiš chtěl, rezignoval na jakoukoli vlastní viditelnou agendu a spokojil se s funkcí, která mu byla nabídnuta. Byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny, což je nesporný vrchol jeho politické kariéry.

Pokud jde o vládu, SPD přenechává vyjednané ministerské posty svým údajným expertům, reálně jde ovšem o lidi, kteří mají blízko k Andreji Babišovi. Nesporně to platí o Martinu Šebestyánovi (zemědělství), který dříve pracoval jako šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, kde se podle dostupných informací staral také o vyplácení dotací pro Babišův holding Agrofert. Za Babišova muže lze označit také Ivana Bednárika (doprava). Za SPD pak má být ve vládě ještě Jaromír Zůna (obrana).

Související

Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu

Spotlight - Václav Dolejší
30:30

Zbývají Motoristé. Ti dle očekávání do vlády vysílají kandidáty, o kterých se také dlouhodobě mluvilo. Boris Šťastný má být ministrem sportu a prevence, Ota Klempíř ministrem kultury. Zbývají předseda Motoristů Petr Macinka a jejich bývalý europoslanec Filip Turek.

A tady Babiš během improvizované tiskové konference ve středu potvrdil, o čem se v zákulisí české politiky v posledních hodinách spekulovalo. Motoristé ustoupili tlaku, kterému čelil Turek v souvislosti se svou nominací na post ministra zahraničí. Nakonec si tedy nominaci prohodil s Petrem Macinkou. Turek má zamířit na životní prostředí a předseda Motoristů na ministerstvo zahraničí.

Babiš nicméně opakovaně ve středu odpoledne novinářům na pražském Hradě potvrdil, že výhrady prezidenta k Turkovi trvají a že je bude Motoristům tlumočit. Sdílnější však příliš nebyl, Petr Pavel to podle něj odůvodňuje právními důvody. Šéf hnutí ANO dle svých slov prezidentův názor respektuje a celou věc se svým koaličním partnerem projedná.

Související

Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Politická šikana
32:02

Jak to nakonec dopadne, se teprve ukáže. Ovšem už teď je zjevná metoda práce lídrů vznikající vlády. Bez ohledu na kompetence kandidátů, bez zřetelu na jejich profil, ideové a expertní zázemí jsou ochotni s nimi v rámci vznikající vlády šachovat, jak se jim zamane. Záměna Turka za Macinku je veskrze účelová a potvrzuje důraz na transakční pojetí politiky.

Což se ovšem může všem aktérům vymstít. Bez ohledu na pochybnosti o jeho kompetencích je Turek z mnoha důvodů kontroverzní postavou. A jeho roztodivné skandály nezmizí s tím, když bude umístěn jinam, než kam se s ním původně počítalo. Faktem ale je, že garantem personálního složení vlády je premiér, tudíž to bude nakonec on, komu bude za případné přešlapy a skandály přičítána odpovědnost.

A nakonec platí ještě toto: Babiš má už sice kompletní seznam možných členů své budoucí vlády, on sám ale ještě nebyl jmenován premiérem. Než se tak stane, bude muset veřejnosti vysvětlit, jakým způsobem vyřeší střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu. Teprve pak přijde na řadu reálné řešení výhrad, které má prezident vůči vládnímu angažmá Filipa Turka. Předcházet tomu budou konzultace prezidenta s jednotlivými nominanty - začít mají už v pátek.

 
