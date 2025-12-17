Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Babišova tvář z ANO válčí s kritikem kvůli manželově kauze. Proti Hřibovi nezakročila

Viet Tran

Ze slovní přestřelky na radnici se možná vyklube soudní spor. Místopředsedkyně pražského hnutí ANO Lenka Vedralová, jejíž manžel figuruje v kauze krácení daní Octavian, zaslala předžalobní výzvu „zhrzenému“ aktivistovi Tonymu Trnkovi. Žádá po něm omluvu za „snahu o diskreditaci“. Politička dříve mluvila i o právních krocích vůči šéfovi Pirátů Zdeňku Hřibovi, ten prý ale žádnou výzvu neobdržel.

Lenka Vedralová, pražská zastupitelka, místopředsedkyně pražské buňky ANO a místostarostka Prahy 12
Lenka Vedralová, pražská zastupitelka, místopředsedkyně pražské buňky ANO a místostarostka Prahy 12
Zasedání pražského zastupitelstva, 20. listopadu 2025. Z řad veřejnosti promlouvá k přítomným politikům aktivista Tony Trnka, který zmiňuje zajištění společného majetku manželů Vedralových. Odkazuje se na informace z katastru nemovitostí i na usnesení policejního Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (dnes součást Národní centrály proti organizovanému zločinu, NCOZ).

Důvod? Kauza Octavian, v níž kromě miliardáře Františka Savova stojí před soudem také Martin Vedral. Případ údajného půlmiliardového daňového úniku a praní špinavých peněz, který začal už v roce 2013 po zátahu ve vydavatelství Mladá fronta, způsobil na magistrátu rozruch i drsnou slovní přestřelku mezi politiky ANO a pirátským šéfem Zdeňkem Hřibem. Více jsme o případu psali zde.

Vedralová jakékoliv zapojení do organizovaného zločinu rázně odmítá. Ještě v listopadu uvedla, že vše bude řešit právně. „Útoky pana T. T. jsou vedeny v osobní rovině a jsou projevem msty za nepřijetí do hnutí ANO v Praze 12. Vše nyní řeší můj právní zástupce,“ napsala deníku Aktuálně.cz.

Co avizovala, to nakonec opravdu splnila. Aktivistovi Trnkovi přišla předžalobní výzva za „opakovanou konfrontaci“ a „snahu o diskreditaci“. Podle advokáta Vedralové bylo jeho vystoupení na magistrátu zásahem do osobnostních práv političky a předáním policejního usnesení politikům vytvořil dojem, že je místopředsedkyně pražské ANO přímo zapletená do kauzy.

Předžalobní výzva z 8. prosince, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici, se točí především kolem dění na zasedání zastupitelstva, ze kterého existuje i záznam. „Vaše sdělení byla pronesena veřejně před zastupiteli, veřejností i médii, což zásadně násobí rozsah a dosah újmy,“ uvádí dokument adresovaný Trnkovi.

Advokát citoval také z občanského zákoníku, kde zvýraznil slova jako „důstojnost člověka“, „vážnost“ a „čest“. Po Trnkovi Vedralová požaduje jednak písemnou omluvu za podle ní nepravdivé výroky, jednak konec psaní „zkreslených tvrzení“ na sociálních sítích.

Znění omluvy, kterou požaduje Vedralová

„Omlouvám se paní Mgr. Lence Vedralové za výroky pronesené na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 20. listopadu 2025, v nichž jsem ji nepravdivě a nepřiměřeně spojoval s organizovaným zločinem a které byly způsobilé poškodit její čest, důstojnost a pověst, neboť tato skutečnost není pravdivá. Za způsobenou újmu se jí touto cestou omlouvám.“

„Pokud nevyhovíte této výzvě a nesplníte svou povinnost zdržet se nepravdivých a zkreslených výroků o mé klientce nebo neposkytnete omluvu ve shora uvedeném znění ve lhůtě 10 dnů, jsem klientkou zmocněn se obrátit na příslušný soud s žalobou na ochranu osobnosti,“ uzavřel její advokát.

Omluva nebude

Podle informací Aktuálně.cz Trnka opravdu obdržel předžalobní výzvu, omluvu nicméně neplánuje. Podle jeho právního zástupce k tomu není důvod.

„Rád bych navíc upozornil, že ze zápisu zastupitelstva plyne, že ani sama vaše klientka nijak nerozporovala příspěvek mého klienta na přímý opakovaný dotaz MUDr. Hřiba. Vzhledem k výše uvedenému považuji tímto věc za uzavřenou,“ zaznělo v odpovědi advokáta Trnky adresované právnímu zástupci Vedralové.

Na dotaz redakce se k věci pak vyjádřil i Trnka. „Vše, co jsem řekl na zastupitelstvu, se zakládá na pravdě. Jako občan, který se zajímá o komunální politiku, mám právo klást politikům i nepříjemné otázky. Chápu, že se mé dotazy paní Vedralové nelíbí, ale ona se mohla a měla vyjádřit a vysvětlit, z jakého důvodu byl majetek zajištěn,“ uvedl ve svém vyjádření aktivista.

Stojí si navíc za tím, že politička mohla výtky k jeho vystoupení adresovat přímo na magistrátu veřejně, ale zvolila mlčení. „Nyní chce umlčet i mě svou předžalobní výzvou. Paní Vedralová sice tvrdí, že její podíl zajištěný není, což uvedla i na zasedání zastupitelstva Prahy 12, ale není to pravda,“ podotkl Trnka.

Podobně argumentoval také šéf pražského ANO Ondřej Prokop, podle dokumentů z katastru nemovitostí nicméně vyplývá, že policie zajišťuje nemovitosti ve společném jmění manželů Martina a Lenky Vedralové podle ustanovení § 79b trestního řádu. O podílech není v podkladech zmínka. Sama Vedralová pak na Facebooku přiznala, že s majetkem nakládat nyní nemůže.

Trnka též popírá tvrzení zastupitelů ANO, že byl neúspěšným uchazečem o členství. O to se podle svých slov opravdu ucházel, ale za účelem infiltrace. Politici z hnutí Andreje Babiše mu totiž posílali zákulisní informace na politické protivníky, několikrát aktivistu údajně navštívili i osobně. „Chtěli, abych tyto informace zveřejnil ve své facebookové skupině,“ zdůvodnil.

Předžalobní výzva? O ničem nevím, vzkázal Hřib

Vedralová před měsícem zopakovala na svém Facebooku, že se nikdy nepodílela na trestné činnosti a nebyla součástí vyšetřování. Na adresu Zdeňka Hřiba, který ji na zasedání pražského zastupitelstva žádal o vysvětlení její role v kauze Octavian, uvedla, že i on má očekávat právní kroky.

„Ve snaze poškodit mé dobré jméno na veřejném jednání zastupitelstva hl. m. Prahy, které se konalo 20. listopadu 2025, náměstkem Zdeňkem Hřibem, který aktivně vystupoval na mikrofon, jsem nucena řešit prostřednictvím právního zástupce i jeho osobu,“ vzkázala v listopadu veřejně přes facebookový příspěvek.

Web Aktuálně.cz se proto obrátil na šéfa Pirátů a nynějšího poslance, zda obdržel předžalobní výzvu k omluvě, jako tomu bylo v případě aktivisty Tonyho Trnky. „O ničem nevím,“ reagoval Hřib.

Redakce zaslala minulý týden místopředsedkyni pražské ANO Vedralové několik dotazů i prosbu o osvětlení, zda je stále ve hře žádost o omluvu od šéfa Pirátů. Na e-mail ani SMS nicméně do vydání článku nezareagovala.

"Česká Kurnikovová" letí vzhůru. Menší postava může být i výhoda, do peněz nesahá

Prožila životní sezonu, vyhrála juniorský Wimbledon a dostala i reprezentační pozvánku. Osmnáctiletá tenistka Vendula Valdmannová má důvod zářit štěstím i přesto, že sezonu ukončila s bolestivou grimasou ve tváři na turnaji v Dubaji. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se rozpovídala o svém idolu Barboře Strýcové i o spolupráci s hvězdnými trenéry.

