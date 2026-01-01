Babiš: Vláda udělá vše pro to, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat

Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném dnes na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Předseda vlády také doufá, že letošní rok bude rokem míru. Považuje za neodpovědné, když politici straší válkou, odmítá tezi, že mír je slabost, uvedl.
Babiš ve více než sedmiminutovém projevu nejprve popřál lidem štěstí, spokojenost, hodně lásky a pevné zdraví a poděkoval jim za podporu v loňských sněmovních volbách.
"Uděláme všechno pro to, aby se naše rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví," řekl. Cílem kabinetu ANO, SPD a Motoristů podle něj je, aby se Česko stalo zemí, kde má smysl pracovat, podnikat či zakládat rodiny.
V příspěvku na sítích také vyjmenoval, co jeho kabinet, jmenovaný v polovině prosince, schválil na prvních zasedáních. Například že usnesením odmítl systém emisních povolenek ETS 2 či migrační pakt, schválil nový stavební zákon nebo že ministři navrhli úspory na resortech. Rok 2026 označil za rok nejtvrdší práce pro jeho vládu.
"Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život," vyjmenoval.
Rok hrdosti
Premiér uvedl, že by si přál, aby letošní rok byl rokem hrdosti, aby lidé byli hrdí na to, že jsou občané České republiky, a nebáli se dát najevo, že jim na zemi záleží. Český národ podle Babiše byl vždy pracovitý, šikovný a odolný. Spoustu vědců, lékařů, sportovců, umělců, vynálezců, programátorů, živnostníků, firem a podnikatelů podle něj Česku závidí celý svět.
Babiš avizoval, že navrhne, aby byl 30. březen významným dnem, Dnem české vlajky. V tento den byla v roce 1920 oficiálně uzákoněna československá vlajka.
Ministerský předseda zároveň doufá, že rok 2026 bude rokem míru. "Místo hledání cest k uklidnění slyšíme stále častěji řeči o tom, že válka je nevyhnutelná, že přijde za dva nebo tři roky. To není odpovědná politika. Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědností je, aby války skončily," řekl Babiš. "Odmítám tezi, že mír je slabost. Spravedlivý a udržitelný mír je povinnost vůči našim dětem a jejich budoucnosti," poznamenal Babiš.
Krátký novoroční projev na sítích zveřejnil také bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Popřál lidem zdraví a úspěšný rok a celé zemi to, aby prošla všemi nástrahami bezpečně a se ctí. Svět je podle Fialy čím dál víc nestabilní a nebezpečnější, ke zvládnutí výzev jsou potřeba politici, kteří rozumí mezinárodní politice, jsou odvážní a vyznávají hodnoty, jimiž se řídí.
"Nelze totiž úspěšně hájit zájmy naší země a jejích občanů jenom prázdnými gesty, protestními výkřiky do médií, kramářským kšeftováním nebo dokonce záměrným zavíráním očí před riziky, které nám i celé Evropě hrozí," řekl Fiala. Česko musí podle něj úzce spolupracovat s ostatními evropskými zeměmi nejen na své prosperitě, ale na společné obraně a bezpečnosti.
Výbuch a požár ve švýcarském lyžařském středisku. Zemřelo na 4O lidí
Mrtvých po požáru z noci na dnešek v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana je zhruba 40. Italskému ministerstvu zahraničí to podle agentury Reuters sdělila místní policie. Část obětí jsou cizinci. Na sto lidí je zraněných, z toho většina těžce. Podle tiskových agentur o tom informovala místní policie.
Kamery ve sprchách, „Fialova“ bouračka do Kajínka. Všechny přešlapy Komorousovy elity
Chrání nejvyšší ústavní činitele, obě parlamentní komory i ambasády. O Ochranné službě Policie ČR se říká, že patří mezi elitní útvary, v posledních letech v ní ovšem bujel jeden skandál za druhým. Došlo na šmírování kolegyň ve sprchách, kuriózní bouračku s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem i na „útěk“ od amerického velvyslance. Co všechno se dělo v útvaru končícího ředitele Jiřího Komorouse?
Kate Winsletová oslavila padesátiny režijním debutem i rolí. A vsadila na dobré herce
Britská herečka Kate Winsletová ve svém režijním debutu Sbohem, June nic neriskuje. Podle scénáře vlastního syna natočila komorní rodinné melodrama. Film potvrzuje její citlivost k hercům, ale odhaluje limity projektu postaveného spíš na důvěře než jasné autorské vizi.
Církev často dává odpovědi, na které se nikdo neptá, konstatuje Petr Glogar
Klášter bosých karmelitánů Fortna jsme otevřeli pro veřejnost jako nízkoprahový prostor, kam může člověk přijít takzvaně z ulice, říká mnich a terapeut Jan Glogar. A dodává, že jde o místo s úžasným geniem loci, kde je úzdravné i jen tak pobýt.
Skvělý Pastrňák ukončil sérii Bostonu, trefil se z nemožného úhlu a dohnal Eliáše
David Pastrňák režíroval v NHL dvěma góly a přihrávkou výhru hokejistů Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Devětadvacetiletý kanonýr Bruins se díky 408 brankám ze 792 zápasů vyrovnal v historickém pořadí českých střelců v zámořské soutěži druhému Patriku Eliášovi, který odehrál 1240 utkání za New Jersey. První je Jaromír Jágr se 766 trefami.