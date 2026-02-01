AI místo Babiše? Češi řekli, jestli by si nechali vládnout umělou inteligencí

Co ještě donedávna působilo jako sci-fi scénář, se postupně stává realitou. V Albánii je umělá inteligence v pozici ministryně. A Češi v prvním průzkumu na podobné téma odpověděli, že pětině z nich by nevadil AI premiér.
Mít místo člověka z masa a kostí jako premiéra raději umělou inteligenci? V prvním průzkumu, který zjišťoval postoje lidí, Češi řekli, co si o tom myslí. Pětině z nich by umělá inteligence na pozici premiéra země nevadila. Pět procent by s tímto scénářem nemělo žádný problém. Většina dotázaných si však AI v podobné pozici zatím nedokáže představit. Ukazuje to průzkum společnosti Ipsos, která se ptala více než tisícovky lidí na jejich postoje.
Zatímco Češi zůstávají zdrženlivější, v Albánii jsou obyvatelé otevřenější. Předsedou vlády sice zůstává člověk, balkánská země se však stala prvním státem na světě, kde je jednou z ministryň umělá inteligence. Premiér Edi Rama ji zavedl jako způsob boje s korupcí a ministryně Diella, v překladu slunce, tak už nyní téměř půl roku dohlíží na veřejné zakázky. “Tahle ministryně nemá žádné kamarády, nemá žádné rodinné vazby a rozhodně nemá ráda obálky s penězi. Je stoprocentně neúplatná,” prohlásil Rama na stranickém shromáždění.
Premiér ne, kolega už ano
Ještě více než jako premiéra si dokáží Češi představit AI jako kolegu v práci - tak by ho přijala zhruba třetina Čechů. Ostatně podle průzkumu mají více než dvě pětiny lidí za to, že může fungovat lépe než běžní zaměstnanci. Ještě akceptovatelnější je představa AI agenta jako jejich poradce v práci.
Právě v práci totiž Češi používají umělou inteligenci stále častěji. Zatímco v říjnu 2023 ji pro práci nebo školu využívalo 45 procent dotázaných, o dva roky později už se číslo vyšplhalo na 59 procent. Také vzrostl podíl lidí, kteří se díky AI agentovi učí nové věci a informace, nebo ho používají jako společníka, když se cítí osaměle. Při podobných pocitech ho využívá zhruba čtvrtina populace. U mladých lidí mezi 15 a 24 lety je toto číslo ještě vyšší - společníka dělá 46 procent z nich, tedy téměř polovině.
“Použití ChatGPT i dalších modelů dramaticky roste a především mladší generace si buduje trvalou znalost pro práci s AI. Lidé už nechtějí pouze vědět co AI umí, chtějí vědět, jak ji používat,” informují výzkumníci Ipsosu. Modely jako ChatGPT nebo Gemini tak používá alespoň několikrát týdně polovina populace.
Jak je to s Babišem?
A když se vrátíme k politikům, zatímco AI by ve vůdčí pozici nevadila pětině, premiér Andrej Babiš má u Čechů podporu ještě větší. “AI pro mnohé totiž představuje v nesprávných rukou ohrožení samotné demokracie,” vysvětlují výzkumníci Ipsosu. Umělé inteligenci tak obyvatelé zatím příliš nevěří.
Jinak je to právě u současného premiéra. Jak ukazují nejnovější výsledky průzkumu STEM, Babišovi důvěřuje více než polovina Čechů. Největší míře důvěry se těší od voličů ANO, vysoká čísla vykazují i voliči SPD a Stačilo. U příznivců strany Motoristé sobě! je vyšší důvěra zhruba u dvou třetin z dotázaných. Mezi voliči opozičních stran mu věří necelá desetina obyvatel.
Pořád je však druhým nejvíce důvěryhodným politikem v zemi. Vyšší důvěře se těší pouze prezident Petr Pavel, kterému věří 57 procent obyvatel. Naopak nejméně Češi věří minulému premiérovi Petru Fialovi. Podle průzkumu o něm pozitivně vyjádřila necelá třetina dotázaných.
"Za 10 let války jsem nic takového nezažil." Novinář na Ukrajině zachránil holčičku
„Ta holčička, když jsem ji vyvedl ven, začala hodně plakat a pak se začala třást a objala mě. Za deset let války jsem nikdy nezažil takové pocity jako teď, když držím v náručí čtyřleté dítě, které pláče, a uvědomuji si, že jeho matka je mrtvá,“ řekl novinář Marijan Kušnir, který se koncem ledna stal nečekaným hrdinou.
„Stačí zrušit zálohy na F-35 a peníze budou.“ Nový náměstek Zůny chce stavět kasárna
I když ve sněmovních volbách jako lídr kandidátky SPD v Libereckém kraji neuspěl, jeho politickou kariéru to nezastavilo. Možná právě naopak. Tomio Okamura z něj udělal náměstka na ministerstvu obrany. Teď Radovan Vích v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz vysvětluje, proč Česku stačí dávat na obranu jen dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) nebo proč má problém s nákupem německých tanků.
Komplikace pro Rulíka? Nečas v NHL kvůli zranění vynechal zápas Colorada v Detroitu
Český hokejový útočník Martin Nečas z Colorada kvůli zranění v dolní části těla vynechal v NHL zápas v Detroitu, který hosté vyhráli 5:0. V dalším dnešním utkání brankář Daniel Vladař nezabránil porážce Philadephie s Las Vegas 2:3 v prodloužení.
Černochová emotivně k Ukrajině: Srdce chtělo, ale... Kritizovala Řehku
Exministryně obrany za ODS Jana Černochová nadále trvá na tom, že postupovala zcela správně, když "její" vláda s premiérem Petrem Fialou loni neposkytla Ukrajině letouny L-159. Fakticky se tak shodla se svým nástupcem v křesle šéfa resortu obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který odmítá prodat letouny Ukrajině nyní. Černochová tvrdí, že problém je na straně velení české armády.
Zabijáci pozornosti: krátká videa ubližují dětským mozkům
Krátká online videa se stala trvalou součástí života mnoha dětí. TikTok, Instagram Reels nebo YouTube Shorts přitahují stovky milionů nezletilých prostřednictvím personalizovaného a nekonečného obsahu. Jak ukazují nové výzkumy, tyto klipy nejsou jen nevinnou zábavou, pro duševní zdraví mladých mohou představovat i značné riziko.