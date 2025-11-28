Datavize

Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Michal Janko Michal Janko
před 2 hodinami
Přes 312 miliard korun. Tolik si zahraniční vlastníci českých bank, pojišťoven, továren, vodáren a dalších firem vloni vyplatili na dividendách. Letos tato suma podle všeho opět naroste. Zdaleka největším zdrojem dividend přitom není automobilový průmysl, základ tuzemské ekonomiky.
Foto: Aktuálně.cz

Celková částka 312 miliard korun, která vloni odtekla na dividendách do zahraničí, odpovídá součtu rozpočtů ministerstva obrany, dopravy a zdravotnictví. Zdaleka největší podíl na sumě vyplacených dividend má bankovní a pojišťovací sektor. Z něj si vloni zahraniční vlastníci vytáhli 111,3 miliardy korun, vyplývá ze statistik České národní banky. Jedná se tedy přibližně o 1,4 procenta hrubého domácího produktu Česka.

Je to proto, že finanční sektor drží ještě jedno prvenství: mezi dvaceti nejdůležitějšími odvětvími ekonomiky tvoří právě tyto dividendy největší podíl na celkovém zisku. Vloni to bylo 89 procent. Ze 125 miliard zisku, kterého vloni banky se zahraničními vlastníky v Česku dosáhly, ponechaly v tuzemské ekonomice pouze 12,5 miliardy korun v podobě reinvestovaného zisku. 

Mizí až 89 procent zisku

Podle ekonoma Jiřího Poura z UniCredit Bank vyplývá rozdílný podíl dividend na zisku ze specifik jednotlivých odvětví: "Například firmy v průmyslu potřebují vyšší investice do udržování a rozšiřování fixního kapitálu. Míra reinvestovaných zisků v průmyslu tak bude přirozeně vyšší než ve službách," vysvětluje s tím, že značné rozdíly jsou i v rámci služeb. Kapitálově náročnější odvětví, jako jsou obchod, doprava a skladování, potřebují reinvestovat více zisků než finančnictví.

Miroslav Novák, hlavní analytik spořitelního družstva Citfin, je konkrétnější. "Klíčová je vlastnická struktura ‚českých‘ bank v kombinaci s jejich vysokou ziskovostí v mezinárodním srovnání. Proto dost často sloužily a slouží jako zdroj hotovosti pro celou bankovní skupinu," přibližuje. Pokud banky a pojišťovny splní regulatorní požadavky, jako je například kapitálová přiměřenost, mohou zbytek poslat svým zahraničním matkám.

Z výročních zpráv šesti největších tuzemských bank vyplývá, že hned u čtyřech z nich - České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a UniCredit Bank - přesáhl v roce 2024 objem vyplacených dividend 15 miliard korun. V případě společností vlastněných ze 100 procent mateřskými skupinami zamířily dividendy kompletně do ciziny. U dalších, kde není podíl matek stoprocentní, se mohli z části dividend těšit menší akcionáři včetně českých fyzických osob.

Zase o kousek blíž rekordu

Ačkoli byl loňský objem dividend pro zahraniční investory vysoký, není rekordní. K dosud největšímu odlivu kapitálu z Česka došlo v roce 2022, kdy si zahraniční vlastníci tuzemských firem stáhli 387 miliard korun. "Banky tehdy doháněly zákaz vyplácet dividendy z předchozích let pandemie," odůvodňuje Jiří Pour. Svou roli tehdy sehrála i vysoká ziskovost celého odvětví živená prudkým růstem úrokových sazeb, který provázel mohutnou inflační vlnu po ruském vpádu na Ukrajinu. Nic podle Poura přitom nenasvědčuje tomu, že by se něco podobného mělo v nejbližší době opakovat.

Přesto se z aktuálních údajů České národní banky zdá, že penězovod z Česka do zahraničí bude letos ve srovnání s loňskem zase o něco mohutnější. "Předběžná data platební bilance naznačují za první tři kvartály růst celkového objemu vyplacených dividend a úroků z titulu přímých zahraničních investic o 3,5 procenta, zatímco zisky těchto firem klesly meziročně o 2,7 procenta. Šest největších bank reportovalo za první pololetí letoška meziroční růst vyplacených dividend 16,7 procenta při růstu zisků po zdanění o 16,2 procenta," vyčísluje Pour.

Protiproud do Česka sílí

"Zlaté časy pro zahraniční investory ještě určitě neskončily. Úroveň dividend zůstává poměrově k HDP stále vysoká," myslí si Miroslav Novák. Propast mezi odlivem dividend z Česka do rukou zahraničních vlastníků a přílivem dividend z firem, které vlastní v zahraničí Češi, se přesto pomalu zmenšuje.

"Trendové zmírňování deficitu je patrné již od roku 2010," uvádí ČNB ve zprávě o vývoji platební bilance za rok 2024. Zatímco ještě v roce 2016 byl poměr odlivu k přílivu dividend zhruba sedm ku jedné, vloni to bylo už "jen" 3,5 : 1, tedy dvakrát menší disproporce.

 
Mohlo by vás zajímat

Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze

Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze
Infografika

Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Jídlo za tisíce korun v koši. Extrémně plýtvá hlavně jedna skupina Čechů

Jídlo za tisíce korun v koši. Extrémně plýtvá hlavně jedna skupina Čechů

Jak se proměnili Češi. Nevěří politikům, bojí se drahoty. Ale chválí si lékaře

Jak se proměnili Češi. Nevěří politikům, bojí se drahoty. Ale chválí si lékaře
Datavize Aktuálně.cz Obsah dividenda kapitalismus bankovnictví pojišťovna ekonomika

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Kubovo hnutí chce kandidovat na podzim příštího roku v komunálních volbách

Kubovo hnutí chce kandidovat na podzim příštího roku v komunálních volbách

Další podrobnosti k projektu Kuba představí v příštím roce. Týká se to i názvu politického subjektu. 
před 11 minutami
Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Svoboda následně sdělil, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.
před 21 minutami
Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

Český fotbalový záložník Pavel Šulc se ve čtvrtečním utkání proti Maccabi Tel Aviv blýskl v dresu Lyonu dvěma asistencemi a vybojovanou penaltou.
před 35 minutami
Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

Jejich rodiče buď zmizeli, nebo byli zabiti při útěku. Opuštěné děti po stovkách přicházejí každý den do uprchlického tábora v sousedním městě Tavíla.
Aktualizováno před 37 minutami
Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení

Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení

Nemohli být rozdílnější, a přesto (nebo možná právě proto) spolu prožili devět strhujících let. Sandová ale geniálnímu hudebníkovi na pohřeb nepřišla.
před 41 minutami
Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Trump chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA.
Aktualizováno před 46 minutami
Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Americký prezident v reakci na smrt gardistky oznámil, že zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států.
Další zprávy