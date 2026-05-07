Ceny paliv v Česku klesnou, ale benzin už bude dražší než nafta, oznámila vláda

Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech klesnou. Litr benzinu oproti čtvrtku zlevní o deset haléřů na 44,42 koruny. Výrazněji pak klesne cena nafty, čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 44,15 Kč za litr, což je o 45 haléřů méně než nyní. Cenový strop na benzin tak bude poprvé vyšší než u nafty. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí.
Jde o ceny pro nadcházející čtyři dny včetně pondělí, o víkendu a pátečním svátku se měnit nebudou.
Průměrná cena paliv v Česku v mezitýdenním srovnání stoupla, předchozí dva týdny klesala. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic nyní prodává v průměru za 41,66 Kč, před týdnem byl o 1,2 koruny levnější. Nafta od té doby zdražila o dvě koruny na průměrných 42,82 Kč, plyne z údajů společnosti CCS.
Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu, rozhodla v minulém týdnu vláda. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem se začátkem tohoto měsíce oproti dubnu vzrostla o 50 haléřů na tři koruny za litr.
Upravil se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, který nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr zůstalo beze změny. U benzinu se daň neměnila.
Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku. Spotřebitelské ceny podle odhadu statistiků v dubnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zejména kvůli zdražování pohonných hmot zrychlila z březnových 1,9 procenta.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů
Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
ŽIVĚ Izrael bez varování udeřil na Bejrút, cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu
Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury AFP potvrdil, že nařídil útok na vysoce postaveného velitele Hizballáhu.
Rubio vysvětluje ve Vatikánu Trumpovy útoky na papeže
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek dopoledne jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hlavou katolické církve ohledně války v Íránu. Bližší informace zatím Rubio ani Vatikán nesdělili.
Derby bude pískat Rouček, u videa usedne znovu kontroverzní Radina
Sobotní šlágr 2. kola nadstavbové části první ligy mezi fotbalisty Slavie a Sparty, v němž se může rozhodnout o titulu, bude jako hlavní rozhodčí řídit Karel Rouček.
Spravedlnost i za mřížemi. Zástupce ombudsmana žádá změnu nerovných pravidel ve věznicích
Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm navrhl změnu některých pravidel ve věznicích. Týkají se například hygieny, návštěv dětí nebo samovazby. Předložil je v pracovní skupině, která se věnuje koncepci rozvoje vězenství do roku 2035, uvedla kancelář ve čtvrtek. Schormovými návrhy se pracovní skupina bude zabývat, v případě souhlasu by je mohla navrhnout k legislativní změně.