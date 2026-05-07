Paliva v Česku přes týden opět zdražila, litr benzinu stojí skoro 43 korun

Průměrná cena paliv Česku v mezitýdenním srovnání opět stoupla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic prodává v průměru za 42,80 koruny, před týdnem byl o 1,14 koruny levnější. Nafta od té doby zlevnila o 49 haléřů na průměrných 43,31 Kč. Plyne to ze čtvrtečních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Maximální cena, kterou ministerstvo financí začalo každodenně zveřejňovat v reakci na prudké zdražování pohonných hmot po zahájení bojů na Blízkém východě, je pro čtvrtek u benzinu 44,52 Kč. Diesel mohou pumpy prodávat nejvýše za 44,60 Kč za litr.
Ceny paliv začaly výrazně růst po začátku blízkovýchodního konfliktu na konci února, před ním přitom mohli řidiči v Česku natankovat natural v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel za zhruba 33 korun. Od počátku zmíněného konfliktu se průměrné ceny paliv podle dat CCS v mezitýdenním srovnání snížily pouze dvakrát za sebou v druhé polovině dubna. V porovnání se situací před rokem je benzin nyní téměř o devět korun dražší a nafta o 10,6 koruny.
Vláda minulý týden rozhodla o tom, že i v květnu budou pokračovat opatření, které přijala proti prudkému zdražování pohonných hmot. Vedle pravidelného zveřejňování maximálních cen pohonných hmot na následující den zastropovala marže distributorů paliv a snížila spotřební daň na naftu. Od počátku tohoto týdne ale maximální přípustná marže obchodníků s palivy oproti dubnu vzrostla o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upravil se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, který nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr zůstalo beze změny. U benzinu se daň neměnila.
Mezi kraji nejlevnější natural natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 42,46 Kč. Diesel je podle dat CCS nejlevnější na jihu Čech, tamní čerpací stanice ho prodávají průměrně za 43,08 Kč. Naopak nejdražší paliva jsou u pražských pump, které benzin nabízí v průměru za 43,35 Kč a naftu za 43,77 Kč za litr.
