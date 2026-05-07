Stát rozdělí pět miliard. Rodinné podniky si mohou bezúročně půjčit až 120 milionů

Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr půl milionu až 120 milionů korun s odkladem splátek až čtyři roky. Doplní ho bonus formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru až desetiny z vyčerpané částky, maximálně pět milionů korun. Speciální zvýhodnění pro rodinné podniky v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OP TAK připravil resort průmyslu s Národní rozvojovou bankou.
Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr ve výši půl milionu až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky. Bude doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru až desetiny z vyčerpané částky úvěru, maximálně pět milionů korun. Speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OP TAK připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Národní rozvojovou bankou (NRB).
Výzva programu Expanze úvěry OP TAK se zvýhodněním pro rodinné podniky se aktualizuje k 6. květnu, aby měli zájemci čas na přípravu svých projektů. Žádostí rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června. Program bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která je 5,1 miliardy Kč.
Z programu Expanze úvěry OP TAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od milionu Kč do 100 milionů Kč s odkladem splácení až tři roky roky od uzavření úvěrové smlouvy.
„Rodinné firmy nejenže vytvářejí pracovní místa v regionech a drží kontinuitu podnikání napříč generacemi, ale zároveň mají obrovský potenciál pro další růst. Naším cílem je proto usnadnit jim přístup k financování, aby mohly více investovat do modernizace, inovací a zvýšení konkurenceschopnosti, aniž by musely oslabovat své vlastnické zázemí nebo ztrácet svou rodinnou identitu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
„Rodinné firmy nejenže přestály několik krizí, ale představují pevný základ hospodářství. Schopnost inovovat, udržovat a zvyšovat konkurenceschopnost je zásadní faktor pro jakékoliv podnikání. Zlepšení přístupu k financím prostřednictvím nástrojů NRB, které nedeformují trh jako dotace, může posílit pozici českých rodinných firem, snížit závislost na zahraničním kapitálu a přispět tak k udržení jejich konkurenceschopnosti,“ doplnil předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.
