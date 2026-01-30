Zemřela kanadská herečka Catherina O'Haraová, Kevinova matka z filmů Sám doma

V 71 letech dnes v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)
Herecká kariéra kanadské rodačky začala v 70. letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym. který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt's Creek (2015-2020).
O'Harová, která měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) a nebo seriálu Studio (2025-2026).
Vedení čínské armády se otřásá v základech. V posledních letech z ní zmizelo několik vysoce postavených generálů. O uplynulém víkendu byl z velení odstaven i druhý nejmocnější muž čínských ozbrojených sil, generál Čang Jou-si. Obvinění jsou vážná: špionáž pro Spojené státy a korupce. Podle analytiků se ovšem za vším skrývá mocenský boj prezidenta Si Ťin-pchinga.
České hokejistky odjíždějí na olympiádu do Milána ve formě, s rostoucím sebevědomím a otevřenými medailovými ambicemi.
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
Ukrajina nařídila evakuaci rodin s dětmi ze sedmi vesnic na severovýchodě země v Charkovské oblasti. Informoval o tom gubernátor Igor Syněhubov. Podobné evakuace jsou známkou postupu ruských sil v dané oblasti, napsala agentura AFP.
Neseženeme lékaře, stěžují si tisíce lidí. Bez praktika je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) až pět procent Čechů – zhruba půl milionu dospělých a přes 30 tisíc dětí. Vůbec největší problém mají lidé na periferiích. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) tento týden představil plán, jak problém řešit. Část kompetencí, kterou dnes mají lékaři, by chtěl předat sestrám.