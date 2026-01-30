Přeskočit na obsah
Zemřela kanadská herečka Catherina O'Haraová, Kevinova matka z filmů Sám doma

ČTK

V 71 letech dnes v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)

LMKMEDIA_HOME_ALONE_2-LOST_IN_NEW_YORK-FILM-LMK110-100
USA. Catherine O'Hara in ©20th Century Fox holiday special : Home Alone 2: Lost in New York (1992). Plot: One year after Kevin McCallister was left home alone and had to defeat a pair of bumbling burglars, he accidentally finds himself stranded in New York City - and the same criminals are not far behind. Ref: LMK110-J6769-091220 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. [email protected],Image: 574857083, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. Per la presente foto non è stata rilasciata liberatoria. Ai sensi di legge e come gi, Model Release: no, Credit line: Supplied by LMK / IPA / IPA / ProfimediaFoto: Profimedia
Herecká kariéra kanadské rodačky začala v 70. letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym. který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt's Creek (2015-2020).

O'Harová, která měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) a nebo seriálu Studio (2025-2026).

