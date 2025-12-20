Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Zahraničí

Země NATO se bojí války, začala stavba 600 bunkrů na hranici s Ruskem

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Baltská defenzivní linie už nejsou jenom slova, ale realita. Nejsevernější pobaltský stát, Estonsko, začal s výstavbou prvních pěti bunkrů. Dohromady by jich do roku 2027 mělo vzniknout hned 600. Cílem je odstrašit Rusko.

Estonští vojáci při stavbě prvních bunkrů Baltské defenzivní linie na hranici s Ruskem, prosinec 2025.
Estonští vojáci při stavbě prvních bunkrů Baltské defenzivní linie na hranici s Ruskem, prosinec 2025.Foto: Estonian Centre for Defence Investments
Zatímco některé státy Evropské unie ruskou hrozbu i skoro čtyři roky po začátku plnohodnotné ruské invaze zpochybňují, pobaltské státy se na potenciální střet s největší zemí světa začínají naprosto reálně připravovat. Ve všech třech pobaltských republikách - Litvě, Lotyšsku a Estonsku - je povinná vojna a zvyšují se obranné rozpočty, které se pohybují kolem pěti procent hrubého domácího produktu (HDP).

Hrozba pak přesvědčila vlády pobaltských zemí, aby kromě zvyšování počtů vojáků začaly také s výstavbou pasivní obrany. Tento týden ve středu odstartovala v okrese Võru na jihu Estonska instalace prvních pěti bunkrů.

Ty jsou součástí plánované Baltské obranné zóny a v nadcházejících měsících má v dalším kroku je bude následovat dalších 23 bunkrů, které mají chránit personál před přímými zásahy dělostřelectva v případném vojenském konfliktu s východním sousedem.

Bagr při výstavbě jednoho z prvních pěti bunkrů, prosinec 2025.
Bagr při výstavbě jednoho z prvních pěti bunkrů, prosinec 2025.Foto: Estonian Centre for Defence Investments

Celkem se do konce roku 2027 plánuje instalace až 600 bunkrů a 40 kilometrů protitankových příkopů v severovýchodním a jihovýchodním Estonsku. Hranice s Ruskem je sice mnohem delší, větší část ovšem tvoří řeka Narva na severovýchodě a Čudské jezero na východě.

Inspirace k výstavbě pochází právě z napadené Ukrajiny. „Je to poučení z Ukrajiny. Část důvodů, proč je ta válka teď v patové situace nebo se spíš moc nemění, je právě kvůli fyzickým bariérám. Je to sice stará, ale osvědčená technologie,“ popisuje pro Aktuálně.cz britský analytik z estonského Mezinárodního centra pro obranu a bezpečnost Tony Lawrence.

Výstavba prvních bunkrů je součástí Baltské obranné linie, kdy se všechny tři republiky rozhodly společně potenciálnímu nepříteli co nejvíc ztížit případný útok.

Estonská obranná linie u hranic
Estonská obranná linie u hranicFoto: Estonian Centre for Defence Investments

Což potvrzuje i Lawrence. „Důvodem je odstrašení Ruska, vzniká kombinaci pasivní obrany a pak přesných úderů, zbraní dlouhého dosahu jako aktivnější konkurenční obrany. Estonci doufají, že se jim díky této kombinaci podaří Rusko odstrašit,“ vysvětlil.

Estonsko v příštích letech vydá na obranu přes pět procent HDP, velkou číst z toho podle Lawrence bude tvořit munice. „ To je další poučení z války na Ukrajině, že munice dochází možná mnohem rychleji, než byste si přáli a než byste očekávali,“ uzavírá expert.

Bunkry se staví z panelů, cena jednoho se pohybuje kolem 50 tisíc eur (přibližně 1,2 milionu korun). Estonská média nicméně odhadují, že v budoucnu, pokud se pořídí stovky bunkrů najednou, se cena jednoho postupně sníží.

Estonsko.
Estonsko.Foto: Aktuálně.cz

Estonsko vyhradilo na akci rozpočet na projekt ve výši 60 milionů eur. Díky zmíněným výhodným přírodním podmínkám je to méně, než kolik plánují utratit Litva či Lotyšsko.

Estonské ozbrojené síly a ministerstvo obrany přišly s nápadem na výstavbu bunkrů v pohraničních oblastech počátkem roku 2024 . Problémem byla nutnost vyjednávat a dohodnout se s vlastníky pozemků, protože velká část opevnění se nachází na soukromé půdě, kterou v době míru armáda nemůže jednoduše získat.

Zdena Studénková ve filmu S tebou mě baví svět.
Zdena Studénková ve filmu S tebou mě baví svět.
Zdena Studénková ve filmu S tebou mě baví svět.

KVÍZ: Sladké mámení i Severní vítr. V jakém filmu zazněl tenhle song?

Jsou skladby, které máme neodmyslitelně spojené s konkrétními filmy. Ať už podkreslují romantickou nebo akční scénu, neumíme si bez nich ten či onen snímek vůbec představit. Zkuste si otestovat, zda dokážete přiřadit slavné hudební hity ke snímkům, ve kterých zazněly. Ze tří nabízených možností zvolíte určitě tu správnou, a ještě si připomenete soundtrackové klenoty.

Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka
Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka
Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka

Doplňky stravy jsou jen past na zákazníky. Mohou poškodit zdraví, varuje lékař

Češi se zamilovali do doplňků stravy. Utrácí za ně až dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Ukázal to výzkum Health Report. Podle lékaře Petra Šonky přitom může být taková „honba za zdravím“ kontraproduktivní. Potravinové doplňky můžou v některých případech zdraví spíš poškodit. Kdy to hrozí? A jak se toho vyvarovat? Pusťte si další díl našeho videoseriálu „Doktore, poraďte!“.

Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka

Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.

The Al-Shifa Medical Complex, which was heavily affected during the war, stands amid ongoing shortages of medical equipment and supplies in Gaza City
The Al-Shifa Medical Complex, which was heavily affected during the war, stands amid ongoing shortages of medical equipment and supplies in Gaza City
The Al-Shifa Medical Complex, which was heavily affected during the war, stands amid ongoing shortages of medical equipment and supplies in Gaza City

Izraelský útok v Gaze zabil sedm Palestinců, řadu dalších zranil

Při izraelském útoku ve čtvrti Túfa na východě města Gazy v pátek přišlo o život sedm Palestinců a řada dalších, včetně dětí, utrpěla zranění. Úder zasáhl bývalou školu, ve které se ukrývaly desítky vysídlených rodin, uvedla agentura WAFA. Izraelská armáda oznámila, že útok prošetřuje, a dodala, že na místě zasáhla několik podezřelých osob.

