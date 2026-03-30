Zmocní se uranu, či obsadí ostrov? Pentagon chystá varianty pozemního útoku v Íránu

Americká armáda připravuje plány pozemních útoků na Írán už řadu let, řekl v nedělním rozhovoru se stanicí CBS News bývalý velitel regionálního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM generál Frank McKenzie. Prezident Donald Trump v rozhovoru s listem Financial Times (FT) zveřejněným v noci na pondělí prohlásil, že USA by mohly obsadit íránský ostrov Charg.
Trump rovněž zvažuje vojenskou operaci s cílem zmocnit se íránského uranu, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na americké představitele. "Už mnoho let zvažujeme různé možnosti podél jižního pobřeží Íránu, jako je obsazení ostrovů či malých základen. Většinou se jedná o nájezdy. A nájezd je operace s plánovaným stažením. Nezůstáváte tam. Některé z těch ostrovů by však bylo možné obsadit a udržet," řekl McKenzie v pořadu CBS News Face the Nation.
Ostrov Charg leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny a slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky. "Možná se zmocníme ostrova Charg, možná ne. Máme hodně možností. Znamenalo by to, že bychom tam museli nějaký čas zůstat," řekl listu FT Trump. V této souvislosti rovněž prohlásil, že si chce vzít v Íránu ropu.
Obsazení klíčového ostrova by podle McKenzieho zcela ochromilo íránské ropné hospodářství. "Krása jeho obsazení spočívá v tom, že ho nezničíte. Zachováte ho pro další použití pro globální ekonomiku a možný návrat Íránu za určitých podmínek," řekl bývalý generál. Americké obsazení ostrova by podle něj bylo hluboce ponižující pro Teherán, zatímco Washingtonu by to zajistilo silnou vyjednávací pozici.
Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty, napsal o víkendu deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Zatím ale není jasné, zda Trump schválí všechny či některé z plánů ministerstva obrany či neschválí žádné.
Jeden z plánů, který Trump zvažuje, je podle WSJ vojenská operace s cílem zmocnit se přibližně 450 kilogramů íránského uranu. Jednalo by se o komplikovanou a riskantní misi, která by vyžadovala nasazení amerických sil na území Íránu na několik dní či déle. Trump zvažuje nebezpečí, kterému by při podobném útoku čelily američtí vojáci. Zároveň je myšlence podle zdrojů WSJ otevřený, protože by mu to mohlo pomoct k dosažení cíle zabránit Íránu ve výrobě jaderné zbraně.
