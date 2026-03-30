Zahraničí

V Paraguayi zabili českého podnikatele, jeho krajan je podezřelý a na útěku

ČTK

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan je na útěku a pátrá po něm policie, informoval v pondělí místní server ABC. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.

Ilustrační foto, Asunción, ParaguayFoto: Unsplash.com
Server napsal, že podle dosavadního vyšetřování se oba muži začali hádat po společném pití alkoholu. Spor pak vyústil v násilí. Oběť byla nalezena mrtvá ve svém domě, zatímco druhý muž, který je hlavním podezřelým, se z místa vzdálil, vypověděla partnerka oběti. Ta rovněž uvedla, že slyšela výstřel, když byla ve vedlejší místnosti.

Podezřelý z místa činu uprchl v autě oběti, které policie později našla u lesa opuštěné. Policie také uvedla, že oběť měla řeznou ránu na krku, pravděpodobně způsobenou zbraní.

Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Server ABC také napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal obětí krádeže, což je podle vyšetřovatelů jeden z faktorů, který prověřují v souvislosti s úmrtím.

"Nepřítel (USA) veřejně mluví o mírových jednáních, přitom tajně plánuje pozemní útoky," prohlásil v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Snímek je z ze středeční demonstrace proti Izraeli a Spojeným státům v Teheránu.
ŽIVĚ Otevře se Hormuzský průliv? Tři země prý chtějí spravovat dopravu ropy a plynu přes úžinu

V pákistánské metropoli Islámábádu v neděli jednali zástupci Turecka, Egypta a Saúdské Arábie ve snaze ukončit válku na Blízkém východě. Diskuse se soustředila hlavně na možnosti znovuotevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Pákistán se díky svým dobrým vazbám jak na Spojené státy, tak na Írán snaží stát mediátorem konfliktu, píše agentura AFP.

Jiří Mádl v roli Filipa Kaštana a Vojtěch Kotek jako Dany ve filmu Karla Janáka Rafťáci.

Rafťáci jsou generačním hitem. Film trhal divácké rekordy a chystá se pokračování

Letní teenagerovská komedie Rafťáci je pro mnohé generační záležitostí. Navazuje na úspěch zimních Snowboarďáků a vypráví o bezstarostné prázdninové jízdě teenagerů, kteří udělají všechno pro to, aby se konečně dočkali prvních erotických zážitků. Od premiéry filmu letos v březnu uplynulo 20 let a režisér Janák mluví o volném pokračování.

