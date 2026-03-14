14. 3. Rút
Výbuch v Amsterodamu poškodil židovskou školu, podle primátorky šlo o útok

Exploze v Amsterodamu v noci na sobotu poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu.

Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti na životech nejsou hlášeny.

Židovská komunita ve městě podle primátorky čelí narůstajícímu antisemitismu, což je nepřijatelné. „Amsterodam musí být místem, kde židé žijí bezpečně,“ dodala. Policie uvedla, že má k dispozici záběry kladení výbušniny a následné exploze.

V noci na pátek útočníci způsobili výbuch před synagogou v Rotterdamu, následný požár poničil budovu. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Policie později zadržela čtyři osoby, které z činu podezřívá. Agentura Reuters událost označila za další z řady útoků s patrně antisemitským motivem po začátku americko-izraelských úderů na Írán.

Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách

Poradili byste si ze zkouškou z českého jazyka u přijímaček na střední školu?

