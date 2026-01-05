Vrtošivý mráz komplikuje dopravu po Evropě. Zrušené lety hlásí i Praha

Sníh, déšť a mrazivé teploty dnes způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterodamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského hlavního města i v oblasti Utrechtu. Četná zpoždění vlakové dopravy jsou dnes hlášena také z Polska, napsala agentura DPA.
Ve Skotsku byly v pondělí ráno uzavřeny stovky škol, v mnoha částech Británie platí varování před nepříznivým počasím kvůli silnému sněžení. Situaci zhoršuje fakt, že se mnoho lidí vracelo z vánočních prázdnin do každodenního života.
Místní dopravní komplikace byly hlášeny také ve Francii a silně sněží i na Balkáně, především pak v Rumunsku a Bosně. V karpatských oblastech rumunského Sedmihradska odřízl sníh několik vesnic od spojení se světem.
Ve Švédsku byly hlášeny zrušené lety na letišti ve Stockholmu a na večer meteorologové předpovídají nové sněhové srážky. V Rakousku vyhlásili meteorologové varování před mrazem pro západní část země. V úterý by teploty mohly klesnout až na minus 17 stupňů.
Amsterodamské letiště Schiphol, jedno z nejrušnějších letišť v Evropě, zrušilo dnes ráno téměř 500 letů a předpokládá se, že tento počet bude v průběhu dne dále stoupat. Podle webu letiště Václava Havla se rušení týká také spojů KLM mezi Amsterodamem a Prahou.
Už od pátku muselo letiště zrušit stovky letů denně kvůli sněhu a mrazu. Sníh, který dnes ráno pokryl velkou část Nizozemska, ochromil také pozemní dopravu. V okolí Amsterodamu nejezdily žádné vlaky a na mnoha místech po celé zemi sníh vážně narušil veřejnou dopravu.
Led a sníh způsobily mnoho zpoždění a nehod na silnicích, přestože úřady doporučovaly lidem, aby pokud možno zůstali doma. Sněžení by mělo v Nizozemsku pokračovat po celý týden, dodala agentura Reuters.
Tuňákové šílenství v Tokiu. „Král“ zaplatil za jedinou rybu 67 milionů korun
První letošní aukce na slavném tokijském rybím trhu Tojosu přepsala dějiny. Japonský podnikatel Kijoši Kimura, kterému nikdo neřekne jinak než „Král tuňáků“, vydražil obřího tuňáka obecného za astronomických 510,3 milionu jenů. V přepočtu tak za jedinou rybu zaplatil více než 67 milionů korun. Za tuhle cenu by šlo v Praze koupit vilu.
Co se stane s tělem, když měsíc nepijete alkohol? Některé změny vás překvapí
Stále více lidí po celém světě zkouší dočasně omezit nebo úplně vynechat alkohol. A to kvůli očistě či pouhé zvědavosti, zda tento úkol zvládnou. Právě leden nebo únor bývají obdobím, kdy se k tomu experimentu odhodlá největší počet osob. Co ale taková měsíční abstinence skutečně udělá s lidským tělem?
Komentář: Vše tu už bylo, v něčem je ale Trump jiný. Co útok na Venezuelu napovídá o budoucnosti Česka?
Ne, americký zásah ve Venezuele a únos Nicoláse Madura určitě není něčím, co by bylo právně v pořádku. A to bez ohledu na to, že venezuelský diktátor s největší pravděpodobností zfalšoval volby, porušoval lidská práva a byl namočený do obchodu s drogami.
ŽIVĚVláda schválila programové prohlášení, důraz klade na bydlení či energie
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Koalice ANO, SPD a Motoristů se na svých programových prioritách shodla koncem října, necelý měsíc od sněmovních voleb a ještě před podpisem koaliční smlouvy.
VIDEO: Pomalý krok, mobil u ucha. Policie hledá řidiče, který blokoval cestu sanitce
Ostravští policisté pátrají po řidiči, který na Nový rok bezohledně zablokoval průjezd sanitce jedoucí k pacientovi s akutními potížemi. Za přestupek mu hrozí pokuta. Kriminalisté se případem zabývají na základě videa, které záchranáři zveřejnili na svých sociálních sítích.