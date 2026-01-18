Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Zahraničí

Víme, kde strávil Putin Vánoce. Komu dal přednost před rodinným kruhem?

Zuzana Marková

Ruský nezávislý investigativní portál Agentstvo podle záběrů z vánoční bohoslužby identifikoval, že ruský prezident Vladimir Putin strávil pravoslavné Vánoce 7. ledna na vojenské základně Senež v Solněckogorsku, severně od Moskvy.

Russia's President Putin attends Orthodox Christmas liturgy
Ruský prezident Vladimir Putin v doprovodu vojenského personálu a jejich rodinných příslušníků se účastní pravoslavné vánoční liturgie (7. ledna 2026).Foto: REUTERS
Na rozdíl od let předchozích Kreml letos nespecifikoval, kde se Putin vánoční liturgie zúčastní. Podle novinářů proběhla bohoslužba v solněckogorském kostele velkomučedníka Jiřího Vítězného.

Putin – obklopen skupinou členů armády, žen a dětí – prohlásil, že vojáci na frontě se při příležitosti pravoslavných Vánoc radují ze společných vítězství. Ruská armáda přitom utrpěla velké ztráty, upozorňuje ve svém textu pro Kyiv Independent Asami Terajimaová.

Investigativci z portálu Agentstvo na záběrech, které zveřejnil Kreml, identifikovali také šéfa místního vojenského centra generálmajora Alexeje Galkina nebo velitele ruských speciálních sil Alexandra Matovnikova.

Trávil Putin Vánoce i s rodinou? To nikdo neví. Kremelský vládce je od roku 2013 rozvedený, s manželkou Ljudmilou ale už léta předtím žili odděleně. Z toho svazku má dvě dospělé dcery: Mariji a Jekaterinu. Další děti (pravděpodobně dva syny) má s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Ta se podle ruských investigativců zdržuje nejčastěji v Putinově přísně střežené rezidenci na jezeře Valdaj mezi Moskvou a Petrohradem.

