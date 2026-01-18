Víme, kde strávil Putin Vánoce. Komu dal přednost před rodinným kruhem?

Ruský nezávislý investigativní portál Agentstvo podle záběrů z vánoční bohoslužby identifikoval, že ruský prezident Vladimir Putin strávil pravoslavné Vánoce 7. ledna na vojenské základně Senež v Solněckogorsku, severně od Moskvy.
Na rozdíl od let předchozích Kreml letos nespecifikoval, kde se Putin vánoční liturgie zúčastní. Podle novinářů proběhla bohoslužba v solněckogorském kostele velkomučedníka Jiřího Vítězného.
Putin – obklopen skupinou členů armády, žen a dětí – prohlásil, že vojáci na frontě se při příležitosti pravoslavných Vánoc radují ze společných vítězství. Ruská armáda přitom utrpěla velké ztráty, upozorňuje ve svém textu pro Kyiv Independent Asami Terajimaová.
Investigativci z portálu Agentstvo na záběrech, které zveřejnil Kreml, identifikovali také šéfa místního vojenského centra generálmajora Alexeje Galkina nebo velitele ruských speciálních sil Alexandra Matovnikova.
Trávil Putin Vánoce i s rodinou? To nikdo neví. Kremelský vládce je od roku 2013 rozvedený, s manželkou Ljudmilou ale už léta předtím žili odděleně. Z toho svazku má dvě dospělé dcery: Mariji a Jekaterinu. Další děti (pravděpodobně dva syny) má s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Ta se podle ruských investigativců zdržuje nejčastěji v Putinově přísně střežené rezidenci na jezeře Valdaj mezi Moskvou a Petrohradem.
ŽIVĚVedení ODS je kompletní. Kupku a Portlíka doplní čtyři muži, nejvíc hlasů získal Haas
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
V lomu na Brněnsku se utopil muž, nejspíš chtěl plavat pod ledem
V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se dnes dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci. Bez náležitého zabezpečení je to hazard, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Český úkaz víří vody. Americký talent jen bezmocně zíral, světem letí srovnání s hvězdou
Nikola Bartůňková na Australian Open 2026 nikdy nezapomene. První kariérní kvalifikaci grandslamu hned proměnila v účast v hlavní soutěži a v úterý ji čeká velká premiéra mezi dospělou elitou. Už teď ale světě tenisu zanechává výrazný otisk. O hráčce štvanického I. ČLTK Praha se před startem Australian Open mluví jako o jedné z nejzajímavějších zástupkyň nastupující generace.
Toto ještě ODS nezažila. Po „grilování“ dva muži vypadli. Zůstal „starý bernardýn“
Občanští demokraté mají nově kompletní vedení strany poté, co už nepokračuje jako předseda expremiér Petr Fiala. Po sobotní volbě jeho nástupce Martina Kupky a zástupce Tomáše Portlíka si zvolili delegáti nedělního kongresu ODS další čtyři místopředsedy. Aktuálně.cz přibližuje, koho si vlastně ODS vybralo a jak výběr probíhal.