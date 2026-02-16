Ve věku 52 let zemřela producentka seriálu Teherán Dana Eden

Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán. Tělo producentky objevil její bratr poté, co nereagovala na jeho zprávy. V pondělí o tom informoval deník The New York Times.
Příčina úmrtí zatím nebyla oficiálně potvrzena. Podle agentury Reuters policie případ prověřuje jako možnou sebevraždu na základě dosavadních důkazů a svědectví. Policejní mluvčí uvedla, že bratr zesnulé informoval vyšetřovatele o jejích dřívějších zdravotních problémech a užívání léků. Nálezy v hotelovém pokoji podle policie nenaznačují cizí zavinění.
Seriál Teherán, který získal Mezinárodní cenu Emmy vysílá Apple TV. Dílo vzniklo pod vedením Mosheho Zondera, Maora Kohna a nyní zesnulé Dany Eden. Část natáčení se odehrávala v Aténách místo v Teheránu poté, co Eden během rodinné dovolené v Řecku upozornila na výraznou vizuální podobnost obou měst. Izraelci navíc mají vstup do Íránu zakázán.
Špionážní drama sleduje osudy Tamar Rabinyan, íránské rodačky vychované v Izraeli, která jako agentka Mosadu a hackerka proniká pod falešnou identitou do Teheránu. Jejím úkolem je vyřadit z provozu íránské jaderné zařízení a umožnit izraelskému letectvu útok na vojenský cíl. Seriál kromě napětí a politického konfliktu zdůrazňuje i osobní dilemata a lidský rozměr postav na obou stranách konfliktu.
V roce 2021 získal seriál cenu International Emmy Award za nejlepší dramatický seriál, čímž se výrazně zapsal do světové televizní produkce. Při přebírání ocenění Eden zdůraznila, že Teherán není jen špionážní příběh, ale také snaha pochopit člověka na druhé straně konfliktu. Na natáčení spolupracovali izraelští i íránští tvůrci, což podle ní symbolizovalo naději na budoucí porozumění mezi oběma národy.
Náhlá smrt producentky podle oficiálních vyjádření nenese známky trestného činu ani politicky motivovaného útoku, navzdory spekulacím na sociálních sítích o možném podílu íránských agentů. Produkční společnost tyto domněnky jednoznačně odmítla a vyzvala média i veřejnost, aby nešířily neověřené informace. Podle ní je nyní nejdůležitější zachovat úctu k zesnulé a respektovat právo jejích blízkých na soukromí.
ŽIVĚKonec čekání: post ministra životního prostředí má nového kandidáta z řad Motoristů
Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Mysleli si, že u nich nepřijdou lidé prezidenta podpořit. A pak se divili
Pro obyvatele regionů u hranic se Slovenskem se uplynulý víkend nesl ve znamení fašanku, tedy masopustního veselí. Organizátoři akce Milionu chvilek na podporu prezidenta v Uherském Brodě, která připadla na stejný termín, proto s příliš velkou účastí nepočítali. Aktuálně.cz se ale na místě přesvědčilo, že i tak dorazilo prezidenta podpořit přes sto lidí. Včetně Jacka Sparrowa.
Nevěrník z olympiády opět k smíchu. Biatlonista se stal nečekanou tváří valentýnské kampaně
Olympijská medaile, televizní zpověď a marketingový vtípek, který rozdělil fanoušky. Poté, co si na Sturlovi Holmu Laegreidovi uživatelé sociálních sítí takzvaně smlsli, se norský biatlonista stal nečekanou tváří kampaně jednoho supermarketu. Letos tak nezažívá jen sportovní vrcholy, ale i velmi veřejnou lekci – v rámci lásky, pokory i načasování.
Musím být lepší, ví Pastrňák. Na ledě se vylekal, v Bostonu je tlak denní chleba
Čeští hokejisté v milánském dějišti olympiády trénovali před prvním utkáním play off proti Dánsku a z útočných trojic na ledě bylo patrné, že David Pastrňák v úterý nastoupí s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Ti by měli v klíčových bojích pomoct probudit českou hvězdu.
Proč některé jahody chutnají skvěle – a jiné ne? Odpověď začíná u sazenice
Jahody patří k plodinám, které si většina lidí spojuje s létem, chutí a radostí z vlastní úrody. Málokdo se ale ptá, odkud celý příběh vlastně začíná – u sazenice, půdy a způsobu, jakým byla vypěstována. Právě tam se často rozhoduje o výsledné kvalitě, výnosu i chuti plodů.