Zahraničí

Ve věku 52 let zemřela producentka seriálu Teherán Dana Eden

Anastasija Antonova
Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán. Tělo producentky objevil její bratr poté, co nereagovala na jeho zprávy. V pondělí o tom informoval deník The New York Times.

Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán.Foto: Caitlin Ochs
Příčina úmrtí zatím nebyla oficiálně potvrzena. Podle agentury Reuters policie případ prověřuje jako možnou sebevraždu na základě dosavadních důkazů a svědectví. Policejní mluvčí uvedla, že bratr zesnulé informoval vyšetřovatele o jejích dřívějších zdravotních problémech a užívání léků. Nálezy v hotelovém pokoji podle policie nenaznačují cizí zavinění.

Seriál Teherán, který získal Mezinárodní cenu Emmy vysílá Apple TV. Dílo vzniklo pod vedením Mosheho Zondera, Maora Kohna a nyní zesnulé Dany Eden. Část natáčení se odehrávala v Aténách místo v Teheránu poté, co Eden během rodinné dovolené v Řecku upozornila na výraznou vizuální podobnost obou měst. Izraelci navíc mají vstup do Íránu zakázán.

Špionážní drama sleduje osudy Tamar Rabinyan, íránské rodačky vychované v Izraeli, která jako agentka Mosadu a hackerka proniká pod falešnou identitou do Teheránu. Jejím úkolem je vyřadit z provozu íránské jaderné zařízení a umožnit izraelskému letectvu útok na vojenský cíl. Seriál kromě napětí a politického konfliktu zdůrazňuje i osobní dilemata a lidský rozměr postav na obou stranách konfliktu.

V roce 2021 získal seriál cenu International Emmy Award za nejlepší dramatický seriál, čímž se výrazně zapsal do světové televizní produkce. Při přebírání ocenění Eden zdůraznila, že Teherán není jen špionážní příběh, ale také snaha pochopit člověka na druhé straně konfliktu. Na natáčení spolupracovali izraelští i íránští tvůrci, což podle ní symbolizovalo naději na budoucí porozumění mezi oběma národy.

Náhlá smrt producentky podle oficiálních vyjádření nenese známky trestného činu ani politicky motivovaného útoku, navzdory spekulacím na sociálních sítích o možném podílu íránských agentů. Produkční společnost tyto domněnky jednoznačně odmítla a vyzvala média i veřejnost, aby nešířily neověřené informace. Podle ní je nyní nejdůležitější zachovat úctu k zesnulé a respektovat právo jejích blízkých na soukromí.

