Donald Trump přišel se svérázným nápadem, jak vyřešit blokádu Hormuzské úžiny Íránem. Vyzval rejdaře, aby ukázali trochu odvahy a úžinou propluli. Co to ale znamená proplout pod palbou úžinou supertankerem, na který se vejdou dva miliony barelů ropy?
Takový supertanker je dlouhý kolem 300 metrů a široký 50-60 metrů. Je o čtvrtinu delší než Titanic, více než dvojnásobně široký a má také dvakrát větší ponor. Váží až 320 000 tun, vejde se do něj jeden a půl až dva miliony barelů ropy a spálí kolem sto tun paliva za den. V době míru proplulo Hormuzskou úžinou 8 - 12 takových gigantů denně. Jsou to stroje, které do tepen světové ekonomiky dodávají jejich krev – ropu. Denně 16 - 24 milionů barelů. Supertankery (kterých je okolo osmi set) dopraví zhruba třetinu světové spotřeby ropy. Levnější je jen doprava ropovodem. Průměrná cena za dopravu litru ropy tankerem k zákazníkovi je asi 11 haléřů.
Tato „krev“ je těžena všude v Perském zálivu – v Saúdské Arábii, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech i Íránu. Aby se dostala na světové trhy, musí proplout Hormuzskou úžinou, nejužším místem Perského zálivu. Úžina je široká jen něco přes třicet kilometrů, ale pomyslné „jízdní pruhy“ pro tankery mají na každé straně jen maximálně pět kilometrů. A tam čekají íránské rychlé čluny, miny, drony a protilodní rakety.
Manévrovat se supertankerem je velmi náročné, kvůli obrovské hmotě, setrvačnosti a velkému ponoru jsou jeho reakce pomalé a manévry vyžadují důkladné plánování. Brzdná dráha je 2-6 námořních mil, to je zhruba 4 -11 km. A loď sice tvoří silná ocelová konstrukce, ale při přesném zásahu kritických částí (nádrže, strojovna, řídicí místnost) hrozí rozsáhlé poškození a požár a následně zatopení nebo ztráta plavidla.
A kolik takový kolos ovládá námořníků? Obvykle necelých třicet.