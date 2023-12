Orbán: Evropa by měla s Kyjevem uzavřít strategické partnerství, ne řešit vstup do EU

Orbán, který jako jediný z lídrů některého z členského státu EU udržuje kontakty s ruským vedením, také znovu vyzval k uzavření příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Moskva přitom Ukrajinu loni vojensky napadla. V rozhlasu dále řekl, že pokud chce sedmadvacítka poskytovat Ukrajině pomoc, měla by peníze na to brát ze zvláštního fondu v rámci mezivládní smlouvy mimo unijní rozpočet. "Každý by do něj platil, pokud by chtěl, a z tohoto fondu bychom měli Ukrajině posílat peníze," uvedl.