Skepse narůstá. Ukrajina je na tom nejhůř od začátku války, varuje polský analytik

Ukrajina se před zimou dostala do kritické situace, patrně nejhorší od začátku ruské invaze, upozorňuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz polský vojenský a bezpečnostní analytik Marek Swierczynski z výzkumného ústavu Polityka Insight.

Podle Swierczynského hospodářské sankce Západu nezabránily Kremlu v přechodu na válečnou ekonomiku. "Rusko zvětšuje armádu a jeho zbrojní průmysl vyrábí na plné obrátky, Západ se s tímto tempem snaží držet krok, ale zatím neúspěšně," varuje.

Polský odborník také vysvětluje, že se téměř dva roky od začátku invaze začalo naplno projevovat, že je Ukrajina menší země než Rusko a má omezené zdroje i ekonomiku. "Dlouhotrvající válka ji všestranně vyčerpává," uvádí s tím, že ukrajinská letní ofenziva nenaplnila očekávání.

Frontové linie na Ukrajině se už několik měsíců v podstatě nehýbou a stále častěji slyšíme nebo čteme, že Kyjevu ve válce dochází dech. Není to přehnané?

V Polsku ohledně dalšího vývoje na Ukrajině velmi roste skepse a pesimismus. Je to vidět i na západ od nás. Skoro bych řekl, že teď lze hodnotit situaci pro Kyjev jako nejhorší, nejkritičtější od začátku války skoro před dvěma lety.

Rusko zvětšuje armádu a jeho zbrojní průmysl vyrábí na plné obrátky, Západ se s tímto tempem snaží držet krok, ale zatím neúspěšně. I to je důvod, proč je můj pohled na ukrajinské bojiště nyní tak pesimistický. Ale velmi rád, opravdu velmi rád bych se mýlil.

Je tedy oprávněné kritizovat Západ za to, že nedodal Ukrajincům včas dostatek zbraní? Změnily by něco dodávky letounů F-16, o které Kyjev tolik žádal?

Myslím, že by tyto stíhačky toho až tolik nezměnily. Samozřejmě by posílily ukrajinskou vzdušnou sílu, ale nestačily by samy o sobě k zásadnímu průlomu. Svědectví z frontové linie a zprávy ukrajinských velitelů vypovídají o tom, že neúspěch ofenzivy není ani tak otázka nedostatku vojenské techniky. Důvody jsou hlubší: začíná se po mnoha měsících války projevovat, že Ukrajina je menší země s menšími zdroji a menší ekonomikou než Rusko. Dlouhotrvající válka ji všestranně vyčerpává.

A Rusko?

Hospodářské sankce Rusko neoslabily natolik, aby přestalo vést válku. Má navíc spojence v Íránu, Severní Koreji a Číně. Kreml financuje svoji již válečnou ekonomiku díky příjmům z ropy a zemního plynu. V plánu rozpočtu na příští rok chce Rusko dát na obranu a armádu přes šest procent svého hrubého domácího produktu, což je rekord v ruských dějinách v posledních řekněme třech desítkách let. Bohužel mnoho západních predikcí a očekávání ohledně dopadu protiruských sankcí se nevyplnilo.

Teď jde o to, zda dokážeme nadále podporovat Kyjev tak jako loni a na začátku letošního roku. Především musíme Ukrajině pomoci přečkat tuto zimu, která bude velmi těžká. A pak znovu převzít iniciativu na bojišti, protože tu nyní mají Rusové. Frontové linie se dlouho nehýbají, ale jsou to Rusové, kdo je teď aktivnější a útočí.

Takže nejpravděpodobnějším scénářem jsou nyní takzvaně zamrzlé frontové linie?

Pokud se Rusové rozhodnou více vytěžit z toho, že převzali iniciativu na bojišti, a zahájí velkou ofenzivu, nastane pro Ukrajince velmi obtížná zima. Nevím, zda to udělají, nikdo to neví, ale jsou zprávy, že kumulují vojáky v okupovaných oblastech na severu Ukrajiny nedaleko míst, která ukrajinská armáda dobyla zpět při úspěšné ofenzivě loni v září.

Nevíme zatím, jakou roli hrají nebo budou hrát březnové prezidentské volby v Rusku, i když vzhledem k situaci v zemi se volbami snad ani nazývat nedají. Nevíme, zda má ruská armáda politické zadání dosáhnout nějakého cíle nebo jestli je pro ruské vedení dostatečným úspěchem, že ukrajinská ofenziva nebyla úspěšná. Možná kremelské propagandě stačí říkat, že Ukrajinci neuspěli se západními zbraněmi a západním výcvikem, takže je to vlastně i porážka Západu.

Kreml jako hlavního nepřítele líčí NATO, Spojené státy, Evropskou unii nebo souhrnně to, co nazývají kolektivním Západem. Ukrajina je jenom první tváří velkého nepřítele. To jasně vysvítá z projevů prezidenta Vladimira Putina, který tvrdí, že Západ chce ovládat svět a Rusko mu v tom brání. Ukrajina je pro Rusy jakýmsi prvním schodem této obrany.

Šéf polského Úřadu pro národní bezpečnost Jacek Siewiera vzbudil v předchozích dnech rozruch, když řekl, že státy východního křídla NATO mají zhruba tři roky na to, aby se připravily na konflikt s Ruskem. Souhlasíte?

Siewierovo prohlášení je projevem určitého politického boje v Polsku. Je to člověk, který se zasazuje o zvýšení rozpočtu na armádu. Byl jmenován do funkce prezidentem Andrzejem Dudou a je svázaný s končící vládou strany Právo a spravedlnost. Nicméně se domnívám, že státy NATO prostě musí být připraveny na útok z východu ze strany Ruska, ať přijde, nebo nepřijde. A v tuto chvíli musíme stále dodávat tolik zbraní Ukrajině, kolik jen zvládneme.

