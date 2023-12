"To video ukážu na nejvyšších místech." Ukrajince děsí nová schopnost ruské armády

Rusové podle ukrajinských vojáků změnili bojovou taktiku. K vyhledávání nepřátel začali používat drony s nočním viděním a termokamerou. Mohou tak nově útočit na armádu okupované země i v noci. Tmu přitom dosud, díky své technologické převaze, využívali hlavně Ukrajinci. "Šance na přežití potom, co vás odhalí, jsou velmi malé," říkají vojáci z fronty.

V minulém týdnu ukrajinský aktivista a bloger Serhij Sternenko zveřejnil video, které zachytilo ruské jednotky během nočního útoku na frontě. Okupanti vojáky na záběrech zaměřovali pomocí speciálních dronů s nočním viděním. "Chci ukázat tohle video na nejvyšších místech. Do jara se může počet útoků zdesetinásobit," poznamenal Sternenko.

Podle ukrajinských vojáků představuje používání "nočních" dronů vážný problém. Velitel jednotky útočných bezpilotních letounů promluvil s novináři ze serveru Kyiv Post pod podmínkou zachování své anonymity. Reportéři o něm proto z bezpečnostních důvodů referují jako o "Nazarovi". Během rozhovoru měl voják naznačit, že Rusko bezpilotní letouny s nočním viděním teprve testuje. Zařízení jsou podle něj schopná vidět v absolutním šeru při minimálním osvětlení.

Okupanti nyní používají také mnohem nebezpečnější termokamery. Po konstrukční stránce se termokamera příliš neliší od běžného fotoaparátu. Vojáci tak prakticky vidí ve tmě a dokážou snáz určit polohu nepřítele. "Minulý týden se objevilo video, které ukazuje použití dronů s takovými kamerami někde ve směru na Bachmut. Pro nás to představuje velký problém. Spousta logistických a dalších operací probíhá v noci. Včetně například vyzvedávání techniky a střídání," vysvětlil velitel.

Dodal, že operace, které byly dosud považovány za relativně bezpečné, jsou nyní v ohrožení. "Dříve se mohlo stát, že při podobných akcích vás odhalil běžný dron nebo zpozoroval někdo z letky. Ten pak obvykle zaúkoloval dělostřelectvo, aby vás zneškodnilo. Pokaždé se jim to ale nepovedlo. V případě dronu s termokamerou je tomu jinak. Šance na přežití po tom, co vás odhalí, jsou velmi malé. Siluety lidí i samotní lidé a vchody do bunkrů jsou díky ní v noci mnohem lépe viditelné," vysvětluje voják na příkladech, jak zásadním problémem jsou nová zařízení pro ukrajinskou armádu. To, co lze ve dne zamaskovat, se v noci teplem odhalí.

Před termokamerou se vojáci kryjí stěží

Podle dalšího vojáka, kterého Kyiv Post oslovil, není ruské testování dronů novinkou. S útoky se prý vojáci na frontě setkali už asi před dvěma měsíci. "Naši specialisté na boj s bezpilotními letouny zachytili jejich signál a dokázali zjistit, co nepřítel skrz dron vidí. Bylo to pro nás překvapení," vzpomíná voják, který si nechává říkat přezdívkou Potter.

Jednotka, jejíž je součástí, se podle Pottera již dokázala přizpůsobit novému stylu nepřítelova útoku. Před drony se začali Ukrajinci maskovat. "Ale nakonec se stejně nemůžete ochránit na sto procent. Takže si každý pohyb pečlivě promýšlíme pro případ, že by nás zrovna zaměřovali," zdůraznil.

Veškeré přesuny vojáků a techniky probíhají zpravidla "v šedi", jak ukrajinští bojovníci označují čas, kdy ještě nesvítá, ale současně není úplná tma. "Už teď máme problém s přesuny. Běžný způsob maskování už nebude fungovat tak jako dříve," dodal Potter.

Drony s nočním viděním mohou mít i Ukrajinci

Podle všech vojáků, které server oslovil, by drony s termovizí dokázala vyrábět Ukrajina. Jestli však k takovému pokroku dojde, závisí pouze na státu. "Můžeme naše bezpilotní letouny upravit? Určitě. Ani nezáleží na tom, jestli mají běžnou nebo infračervenou kameru, ale ve velkém měřítku to může zrealizovat pouze stát," řekl novinářům letecký průzkumník Rodriguez.

Stejný názor má také voják Nazar, který podotýká, že je vše otázkou ceny. "Pokud budeme mít možnost, s podporou státu, dobrovolníků a organizací vyrobíme několik dronů s takovými kamerami. V mnoha technologických aspektech nezaostáváme, jsme lepší, ale co se týče množství, lepší nejsme. Bohužel nyní je situace taková, že kvantita může převyšovat kvalitu," uvedl.

Podle Pottera takové technologie na Ukrajině již existují a možná jsou i lepší. "Jen se zatím nedostaly do sériové výroby. Myslím, že je to otázka chvíle, protože tyto drony jsou velmi zásadní," zdůraznil.

