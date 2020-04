Vakcínu proti viru vyvineme rychlostí, jakou svět neviděl, řekl Trump

Spojené státy maximálně urychlí vývoj vakcíny proti koronaviru. V Bílém domě to ve čtvrtek řekl prezident Donald Trump. Rychlost bude nebývalá, uděláme vše, co je v lidských silách, dodal prezident. Za projekt vývoje vakcíny ponese prý sám odpovědnost.

"Co jen člověk může udělat, bude uděláno. Doufám, že budeme mít vakcínu a půjde to tak rychle, jak to svět ještě neviděl," slíbil šéf Bílého domu novinářům. Na dotaz, kdo projekt řídí, odpověděl: "Víte kdo? Já. Já ponesu odpovědnost."

O plánu na bleskové vytvoření očkovací látky proti koronaviru informovala už ve středu agentura Bloomberg. Do projektu, který má kódové označení Operace rychlost světla, se zapojí privátní farmaceutické firmy, vládní agentury a armáda, uvedla agentura.

Doba potřebná k vývoji vakcíny by se mohla zkrátit až o osm měsíců. Bílý dům prý chce mít do konce roku připraveno 100 milionů dávek vakcíny. Podle expertů by ale v běžné praxi klinické testy zaručující bezpečnost a účinnost vakcíny měly trvat 12 až 18 měsíců.

Spolu s vývojem vakcíny se v USA horečně pracuje i na vývoji léku, který by dokázal s koronavirem účinně bojovat. Společnost Gilead, jejíž výzkumný tým vede Čech Tomáš Cihlář, ve středu oznámila, že výsledky testů jejího léku remdesivir jsou pozitivní. Zprávu přivítal i Trump. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) by měl podle médií brzy oznámit, že schvaluje použití léku remdesivir pro naléhavé případy.