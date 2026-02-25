V Turecku se zřítil bojový letoun F-16, pilot zahynul

V Turecku se v noci na středu zřítil bojový letoun F-16 tamního letectva. Oznámilo to podle médií turecké ministerstvo obrany s tím, že pilot při nehodě zemřel. Turecké úřady a místní prokuratura začaly pád stroje vyšetřovat.
Letoun odstartoval kolem jedné hodiny ráno místního času ze základny v západní provincii Balikesir, krátce po startu s ním však pozemní řízení ztratilo radiový kontakt. "Okamžitě spuštěná záchranná a pátrací akce, která určila, že se náš letoun zřítil," uvedlo ministerstvo obrany. Pátrací akce také nalezla tělo mrtvého pilota.
Podle tisku letadlo dopadlo nedaleko dálnice, která propojuje Istanbul s Izmirem na pobřeží Egejského moře.
Letouny F-16 tvoří páteř tureckého vojenského letectva. Podle výrobce letounů společnosti Lockheed Martin má Turecko druhou největší flotilu těchto strojů mezi státy Severoatlantické aliance. Ankara dlouhodobě usiluje o nákladnou modernizaci svých stíhaček.
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.
Za rok 2025 bylo po celém světě zabito 129 novinářů, informoval dnes Výbor na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku, přičemž dvě třetiny těchto případů organizace spojuje s Izraelem a válkou v Pásmu Gazy. Rok 2025 je z pohledu této statistiky druhý nejhorší rok v řadě za posledních 30 let, kdy výbor údaje sleduje. V roce 2024 bylo zabito 124 žurnalistů.
Zažil svou premiéru pod pěti kruhy. Na olympijských hrách startoval biatlonista Petr Hák ve vytrvalostním závodě a byl členem mužské štafety, která si v Anterselvě dojela pro skvělé šesté místo. Dvaadvacetiletý závodník a syn slavných biatlonových rodičů má do budoucna velké ambice, a to nejen co se týče sportovní kariéry.
Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Informoval o tom policistů Jan Daněk.