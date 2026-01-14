Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Thajsku se zřítil obří jeřáb přímo na projíždějící vlak, zemřelo nejméně 32 lidí

ČTK

Nejméně 32 lidí ve středu zemřelo a 66 dalších utrpělo zranění při železniční nehodě na severovýchodě Thajska, kde velký stavební jeřáb spadl na vlak, který vykolejil a začal hořet.

Thailand-Train Accident
V Thajsku po pádu jeřábu vykolejil a vzplanul vlak.Foto: AP
Reklama

Napsala to agentura Reuters s odvoláním na úřady, podle nichž záchranné práce nadále pokračují.

Thailand Train Accident
V Thajsku po pádu jeřábu vykolejil a vzplanul vlak.Foto: AP

Nehoda se stala okolo 09:00 místního času (3:00 SEČ) v provincii Nakchon Rátčchasímá, která se nachází severovýchodně od Bangkoku. Jeřáb používaný při stavbě vysokorychlostní trati spadl na osobní vlak, v němž podle thajského ministra dopravy cestovalo 195 lidí, a zasáhl tři vagony.

Související

Jeden z místních obyvatel agentuře AFP řekl, že slyšel hlasitý náraz a po něm dva výbuchy. „Když jsem se šel podívat, co se stalo, našel jsem jeřáb ležící na osobním vlaku. Kovová konstrukce jeřábu jako by rozpůlila druhý vagón,“ popsal.

Záběry zveřejněné thajskými weby ukazují záchranáře spěchající k převrácenému vlaku a kouř stoupající z trosek. Podle agentury AFP bylo hospitalizováno 64 osob, z nichž sedm je ve vážném stavu.

Reklama
Reklama

Ministerstvo dopravy nařídilo vyšetřování příčin neštěstí. Firma Italian-Thai Development, která na místě prováděla stavební práce, vyjádřila nad neštěstím lítost a přislíbila obětem a pozůstalým odškodné a podporu.

Train traveling from Bangkok to Ubon Ratchathani derailed in Sikhio district
V Thajsku po pádu jeřábu vykolejil a vzplanul vlak.Foto: REUTERS

Jeřáb byl součástí stavby vysokorychlostní železniční sítě v Thajsku, kterou podporuje Čína v rámci své politiky nových hedvábných stezek. Tento projekt za 5,4 miliardy dolarů (více než 112 miliard Kč) má do roku 2028 propojit Bangkok s Kchun-mingem na jihu Číny přes Laos.

Průmyslové nehody na staveništích a v dopravě jsou v Thajsku podle agentur poměrně časté kvůli někdy laxnímu dodržování bezpečnostních předpisů. V roce 2020 v zemi zemřelo 18 lidí při srážce nákladního vlaku s autobusem, který vezl pasažéry na náboženskou ceremonii.

V Hongkongu vypukl mohutný požár bytového domu | Video: Maxim Hönig
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Olympijské hry 2026 v Itálii, ilustrační foto
Olympijské hry 2026 v Itálii, ilustrační foto
Olympijské hry 2026 v Itálii, ilustrační foto

Olympiáda ve Švýcarsku po 90 letech? V referendu se rozhodovat nebude

Švýcarská federální vláda podpoří konání zimních olympijských her v roce 2038 částkou 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun), což bude zhruba desetina rozpočtu. Kabinet zároveň uvedl, že nebude nutné uspořádat celostátní referendum. Informovala o tom agentura AP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama