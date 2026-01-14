V Thajsku se zřítil obří jeřáb přímo na projíždějící vlak, zemřelo nejméně 32 lidí

Nejméně 32 lidí ve středu zemřelo a 66 dalších utrpělo zranění při železniční nehodě na severovýchodě Thajska, kde velký stavební jeřáb spadl na vlak, který vykolejil a začal hořet.
Napsala to agentura Reuters s odvoláním na úřady, podle nichž záchranné práce nadále pokračují.
Nehoda se stala okolo 09:00 místního času (3:00 SEČ) v provincii Nakchon Rátčchasímá, která se nachází severovýchodně od Bangkoku. Jeřáb používaný při stavbě vysokorychlostní trati spadl na osobní vlak, v němž podle thajského ministra dopravy cestovalo 195 lidí, a zasáhl tři vagony.
Jeden z místních obyvatel agentuře AFP řekl, že slyšel hlasitý náraz a po něm dva výbuchy. „Když jsem se šel podívat, co se stalo, našel jsem jeřáb ležící na osobním vlaku. Kovová konstrukce jeřábu jako by rozpůlila druhý vagón,“ popsal.
Záběry zveřejněné thajskými weby ukazují záchranáře spěchající k převrácenému vlaku a kouř stoupající z trosek. Podle agentury AFP bylo hospitalizováno 64 osob, z nichž sedm je ve vážném stavu.
Ministerstvo dopravy nařídilo vyšetřování příčin neštěstí. Firma Italian-Thai Development, která na místě prováděla stavební práce, vyjádřila nad neštěstím lítost a přislíbila obětem a pozůstalým odškodné a podporu.
Jeřáb byl součástí stavby vysokorychlostní železniční sítě v Thajsku, kterou podporuje Čína v rámci své politiky nových hedvábných stezek. Tento projekt za 5,4 miliardy dolarů (více než 112 miliard Kč) má do roku 2028 propojit Bangkok s Kchun-mingem na jihu Číny přes Laos.
Průmyslové nehody na staveništích a v dopravě jsou v Thajsku podle agentur poměrně časté kvůli někdy laxnímu dodržování bezpečnostních předpisů. V roce 2020 v zemi zemřelo 18 lidí při srážce nákladního vlaku s autobusem, který vezl pasažéry na náboženskou ceremonii.
Írán hrozí rychlými soudními procesy a popravami protivládních demonstrantů
Írán oznámil, že demonstranty zadržené v minulých dnech čekají rychlé soudní procesy a následné popravy, a to i přes varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu protestujících.
Nemocnici Na Františku čeká velký audit, ředitel čelí obviněním z bossingu
Vedení Prahy 1 se bude zabývat obviněními, které v médiích vznesli někteří zaměstnanci Nemocnice Na Františku proti jejímu řediteli Davidu Erhartovi. Zadá audit a vyšle do zařízení nezávislé personalisty.
Olympiáda ve Švýcarsku po 90 letech? V referendu se rozhodovat nebude
Švýcarská federální vláda podpoří konání zimních olympijských her v roce 2038 částkou 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun), což bude zhruba desetina rozpočtu. Kabinet zároveň uvedl, že nebude nutné uspořádat celostátní referendum. Informovala o tom agentura AP.
Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje. Nikdo neví, co tam bude stát
Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora.
Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu
Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.