Na předměstí Paříže drsně řádilo tornádo, shodilo tři jeřáby. Může za něj omega blok

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez označil tornádo za "vzácně intenzivní". Ve městě Ermont, které leží jen 16 kilometrů od centra Paříže, zranil vír nejméně devět lidí, čtyři z nich jsou v kritickém stavu.
Podle místních úřadů tornádo strhlo střechy, rozbilo okna a přerušilo dodávku elektřiny ve více než 1700 domácnostech. Na sociálních sítích se objevilo video ze staveniště, kde se zřítily tři obrovské jeřáby - jeden při svém pádu zasáhl kliniku, další dopadl na obytnou budovu.
Na místě v důsledku nehody zemřel 23letý stavební dělník. Úřady zahájily vyšetřování pro podezření z neúmyslného zabití; stavbu také šetří inspekce, která prověřuje možné porušení pracovního řádu.
Záběry pořízené během řádění živlu ukazují vozidla, která se snaží uniknout z drtivého větru, zatímco vzduchem létají stromy, které tornádo vytrhlo ze země. Řidiči byli po incidentu vyzváni, aby se vyhnuli nezbytným cestám kvůli velkému množství vyvrácených stromů a troskám blokujícím silnice.
Hasiči během noci vyjeli k 324 zásahům, přičemž tísňová linka zaznamenala více než 700 hovorů.
Podle The Washington Post bylo tornádo způsobeno systémem nízkého tlaku ve vyšších vrstvách atmosféry, který se přesouval přes Velkou Británii. Na sever Francie přinesl teplé a vlhké větry, které se s výškou stáčely.
Právě tato kombinace vytvořila ideální podmínky pro vznik bouře s rotujícím vírem. Systém byl součástí vzácného meteorologického jevu zvaného omega blok, který dokáže udržet nestabilní počasí i několik dní.
Podle Météo-France, oficiální meteorologické agentury země, se ve Francii každoročně objeví desítky tornád. Obvykle mají nízkou intenzitu, trvají krátkou dobu a objevují se na severozápadě země nebo na pobřeží Středozemního moře, daleko od hustě osídlených městských oblastí, jako je Paříž.