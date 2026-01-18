Přeskočit na obsah
18. 1.
V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

ČTK

Rakouští záchranáři a alpská policie dnes ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Austria-Avalanche-Deaths
Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli.Foto: AP
"Můžeme bohužel potvrdit, že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté," odpovědělo na dotaz ČTK tiskové oddělení českého ministerstva zahraničí.

Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze, napsala dnes APA. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy už se také stmívalo.

Agentura DPA dnes napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezóně: ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Údaj o státní příslušnosti se dosud v médiích objevil jen u české trojice. I dnes v regionu platí varování před vysokým rizikem lavin.

