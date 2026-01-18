V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

Rakouští záchranáři a alpská policie dnes ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
"Můžeme bohužel potvrdit, že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté," odpovědělo na dotaz ČTK tiskové oddělení českého ministerstva zahraničí.
Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze, napsala dnes APA. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy už se také stmívalo.
Agentura DPA dnes napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezóně: ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Údaj o státní příslušnosti se dosud v médiích objevil jen u české trojice. I dnes v regionu platí varování před vysokým rizikem lavin.
Vojáci už ví, čím nahradí stárnoucí pandury. Nový ministr k miliardovému obchodu mlčí
Obraně se konečně podařilo uzavřít analýzu, na jejímž základě nakoupí přes 250 nových kolových obrněných vozidel za desítky miliard korun. Zásadní materiál předali úředníci vojákům předposlední den loňského roku. Dokument poslouží jako základní ukazatel pro to, jestli české pozemní síly dál zůstanou závislé na českém koncernu CSG, nebo se vyzbrojí obrněnci západní výroby.
ŽIVĚKongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení. Zájemců je devět
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem pokračuje kongres ODS volbou řadových místopředsedů.
Uhýbá pohledem a nosí sluchátka. Barbie má autismus a boří mýty o „dokonalé“ kráse
Po panence s Downovým syndromem a s diabetem 1. typu nyní firma Mattel uvedla na trh první Barbie s autismem. Panenka má odrážet některé způsoby, jak děti s autismem vnímají a komunikují se světem. Její design zahrnuje například ohebné klouby, sluchátka proti hluku či tablet pro symbolovou komunikaci. Je to další případ, kdy Barbie zpodobňuje lidi s postižením.
Juniorky neměly proti Kanadě nárok a zkusí obhájit bronz. Senzaci způsobily Maďarky
České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s favorizovanou domácí Kanadou a čeká je stejně jako vloni zápas o bronz. Utkají se v něm dnes od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě o gól větším rozdílem podlehlo výběru USA (1:9).
Fialu má na zdi, byl jeho fanoušek. Teď ho zklamal. "Chybí mu sebereflexe," řekl
Několik minut poté, co Radim Ivan neuspěl ve volbách předsedy ODS proti Martinu Kupkovi, poskytl Aktuálně.cz rozhovor. V něm mluvil mimo jiné o tom, jestli čeká ODS pomalá smrt, kterou jí věštil v případě své prohry, také se zmínil o svém zklamání z projevu končícího předsedy Petra Fialy. Sám Ivan byl spokojený, že získal ve volbách předsedy přibližně 27 procent hlasů.