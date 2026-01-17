Tragédie v rakouských Alpách: pod lavinou zahynuli tři čeští skialpinisté

Po pádu laviny v rakouských Alpách dnes zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko. Informuje o tom agentura APA.
Rakouské Alpy dnes zasáhla série tragických nehod, při pádu lavin ve spolkové zemi Salcbursko už dříve dnešní den zemřelo dalších pět lidí.
Podle policie dnes odpoledne v katastru obce Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi osob. Tři z nich lavina strhla a zcela zasypala a záchranáři je vyprostili již mrtvé. Čtyři další lidé, kteří lavinou zasaženi nebyli, dopravily záchranné složky z náročného horského terénu do bezpečí a poskytly jim neodkladnou lékařskou pomoc, napsala AP.
Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje.
Na místě zasahoval 150 záchranářů. Vynesení těl obětí z horského terénu má být kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončeno v neděli za asistence horské služby a alpské policie. Přesné okolnosti nehody i totožnost zemřelých skialpinistů jsou předmětem vyšetřování.
Dnes krátce už po poledni zasypala lyžařku lavina v Bad Hofgasteinu v oblasti salcburského Pongau. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.
V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.
ŽIVĚNapařím vám 10% clo, vzkázal Trump spojencům Grónska, možná přitvrdí. Macron se zlobí
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova.
Konec nadějím. Házenkáři Norům statečně vzdorovali, na postup ale nedosáhnou
Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili naději na postup ze základní skupiny.
Dvě dívky tonuly ve Vltavě, policisté kvůli nim málem utopili dvě auta
Dvě dívky se dnes topily ve Vltavě v Českých Budějovicích. Zachraňovali je kolemjdoucí a policisté. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Nakonec si to píchnou všichni. Silicon Valley frčí na čínských aminokyselinách
Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Modernímu trendu konzumace peptidů čili krátkých sekvencí aminokyselin dali nový rozměr: začali je užívat nitrožilně. Průkopníkem je Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny – přesto, že jsou určeny ke zpracování ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví a k běžným lidem by se dostat vůbec neměly.