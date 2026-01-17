Přeskočit na obsah
Zahraničí

Tragédie v rakouských Alpách: pod lavinou zahynuli tři čeští skialpinisté

ČTK

Po pádu laviny v rakouských Alpách dnes zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko. Informuje o tom agentura APA.

Rakouské Alpy dnes zasáhla série tragických nehod.
Rakouské Alpy dnes zasáhla série tragických nehod.Foto: Wikimedia commons / Public domain
Rakouské Alpy dnes zasáhla série tragických nehod, při pádu lavin ve spolkové zemi Salcbursko už dříve dnešní den zemřelo dalších pět lidí.

Podle policie dnes odpoledne v katastru obce Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi osob. Tři z nich lavina strhla a zcela zasypala a záchranáři je vyprostili již mrtvé. Čtyři další lidé, kteří lavinou zasaženi nebyli, dopravily záchranné složky z náročného horského terénu do bezpečí a poskytly jim neodkladnou lékařskou pomoc, napsala AP.

Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje.

Na místě zasahoval 150 záchranářů. Vynesení těl obětí z horského terénu má být kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončeno v neděli za asistence horské služby a alpské policie. Přesné okolnosti nehody i totožnost zemřelých skialpinistů jsou předmětem vyšetřování.

Dnes krátce už po poledni zasypala lyžařku lavina v Bad Hofgasteinu v oblasti salcburského Pongau. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.

V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.

