Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Izraeli obvinili bratra šéfa tajné služby Šin Bet z pašování cigaret do Gazy

ČTK

Izraelská prokuratura vznesla obvinění proti bratrovi šéfa izraelské tajné služby Šin Bet kvůli spoluúčasti na pašování cigaret do Pásma Gazy, na které Izrael v průběhu války uvalil blokádu.

Šéf izraelské tajné služby Šin Bet David Zini.
Šéf izraelské tajné služby Šin Bet David Zini.Foto: Wikimedia Commons
Reklama

Becalel Zini je spolu s dalšími osobami v případu rozsáhlého pašování různého zboží obviněn mimo jiné z napomáhání nepříteli v době války, nabytí věci podvodem či z přijímání úplatků, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo spravedlnosti.

Becalel Zini byl v době, kdy se měl trestných činů dopustit, armádním rezervistou. Obviněn byl z pašování cigaret v hodnotě 365 tisíc šekelů (2,4 milionu korun). Ostatní obvinění měli do Pásma Gazy pašovat také chytré telefony, solární panely, baterie či náhradní autodíly.

Související

Izrael má pod kontrolou veškerý pohyb zboží i osob do Pásma Gazy, kde navzdory příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, panuje zoufalá humanitární situace, připomíná agentura.

Obvinění pašovali zboží skrz kontrolní stanoviště izraelské armády, přičemž předstírali, že do Pásma Gazy vstupují v rámci svých vojenských povinností. Podle prokuratury si byli vědomi, že pašované zboží se může dostat do rukou Hamásu, z čehož bude hnutí v době války profitovat.

Reklama
Reklama

Prokuratura již ve středu obvinila v případu dvanáct osob a jednu firmu.

Becalelův bratr David Zini se stal šéfem služby Šin Bet v říjnu 2025.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců provedli útok na jihu Izraele. Izrael pak v pásmu zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při které uvalil na celou oblast blokádu, jež znamenala nejen zastavení přísunu komerčního zboží, ale i humanitární pomoci. Příměří v pásmu vstoupilo v platnost loni 10. října.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Donald Trump, Keir Starmer, Velká Británie, Skotsko
Donald Trump, Keir Starmer, Velká Británie, Skotsko
Donald Trump, Keir Starmer, Velká Británie, Skotsko

Epsteinův skandál může smést světového lídra. Neměli přitom nic společného

Zatímco pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa se i po zveřejnění nových dokumentů z takzvaných Epsteinových spisů zdá být neotřesitelná, křeslo britského premiéra Keira Starmera kvůli nim visí na vlásku. A to navzdory skutečnosti, že Starmer nikdy neměl s odsouzeným sexuálním násilníkem žádné osobní vazby.

Parlamentní volby 2025 - Piráti
Parlamentní volby 2025 - Piráti
Parlamentní volby 2025 - Piráti

ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad

Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama