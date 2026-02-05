V Izraeli obvinili bratra šéfa tajné služby Šin Bet z pašování cigaret do Gazy

Izraelská prokuratura vznesla obvinění proti bratrovi šéfa izraelské tajné služby Šin Bet kvůli spoluúčasti na pašování cigaret do Pásma Gazy, na které Izrael v průběhu války uvalil blokádu.
Becalel Zini je spolu s dalšími osobami v případu rozsáhlého pašování různého zboží obviněn mimo jiné z napomáhání nepříteli v době války, nabytí věci podvodem či z přijímání úplatků, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo spravedlnosti.
Becalel Zini byl v době, kdy se měl trestných činů dopustit, armádním rezervistou. Obviněn byl z pašování cigaret v hodnotě 365 tisíc šekelů (2,4 milionu korun). Ostatní obvinění měli do Pásma Gazy pašovat také chytré telefony, solární panely, baterie či náhradní autodíly.
Izrael má pod kontrolou veškerý pohyb zboží i osob do Pásma Gazy, kde navzdory příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, panuje zoufalá humanitární situace, připomíná agentura.
Obvinění pašovali zboží skrz kontrolní stanoviště izraelské armády, přičemž předstírali, že do Pásma Gazy vstupují v rámci svých vojenských povinností. Podle prokuratury si byli vědomi, že pašované zboží se může dostat do rukou Hamásu, z čehož bude hnutí v době války profitovat.
Prokuratura již ve středu obvinila v případu dvanáct osob a jednu firmu.
Becalelův bratr David Zini se stal šéfem služby Šin Bet v říjnu 2025.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců provedli útok na jihu Izraele. Izrael pak v pásmu zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při které uvalil na celou oblast blokádu, jež znamenala nejen zastavení přísunu komerčního zboží, ale i humanitární pomoci. Příměří v pásmu vstoupilo v platnost loni 10. října.
