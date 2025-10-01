Izrael jmenoval nového šéfa tajné služby Šin Bet, mluví o "válce s Palestinou navěky"

Kancelář premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že kabinet nominaci schválil jednomyslně. V prohlášení kancelář vypočítává silné stránky nového šéfa tajné služby - od myšlení mimo zavedených vzorců až po "rozsáhlé velitelské a operační zkušenosti".
Schválení nominace přichází po několika měsících po odchodu Ziniho předchůdce Ronena Bara. Netanjahu v březnu oznámil, že Bara odvolává, protože v něj ztratil důvěru.
Podle tisku se oba muži rozcházeli v pohledu na to, jak postupovat v Pásmu Gazy. Způsob odvolání vyvolal silnou kritiku i právní bitvu. Bar nakonec odstoupil sám v polovině června. Nejvyšší soud uvedl, že vláda odvolala Bara v rozporu se zákonem, což ale na odchodu Bara z čela Šin Betu nic nezměnilo.
Kritice čelil i samotný Zini, uvádí agentura AFP. Podle tisku generál prohlásil, že je proti vyjednávání o příměří v Pásmu Gazy a uvedl, že Izrael s Palestinci vede "válku na věky". Soudní systém pak podle tisku Zini označil za diktaturu.
Generál se podle agentury AFP hlásí k ideologii náboženského sionismu, který v parlamentu zastupuje krajně pravicová strana. Tento názorový proud například podporuje výstavbu židovských osad na palestinských okupovaných území, což většina zemí považuje v rozporu s mezinárodním právem.
Šin Bet má na starosti zejména boj proti terorismu či bezpečnost vládních představitelů, aktivní je především na izraelském a palestinském území.