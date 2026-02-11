V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, je mnoho zraněných. Oznámili to hasiči, kterých na místě zasahuje asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.
Hasiči uvedli, že celým domem se rozšířil hustý dým. "Zaopatřit je potřeba velký počet zraněných a postižených (požárem)," uvedli hasiči.
Ti na místo vyslali i speciální modul pro zvládání rozsáhlých incidentů s mnoha zraněnými. Bild napsal, že nejméně jednoho člověka museli záchranáři evakuovat.
Oheň zachvátil výškový dům ve čtvrti Friedrichsfelde ve východoberlínské části Lichtenberg. Budova má podle Bildu 21 pater.
ŽIVĚMacron přivítal Babiše v Paříži. Premiéra čeká před summitem EU večeře v Elysejském paláci
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu večer za silného deště vřele tradičním francouzským polibkem na obě tváře přivítal českého premiéra Andreje Babiše v Elysejském paláci, kde spolu povečeří. Schůzka se koná v předvečer neformálního summitu Evropské unie, který se ve čtvrtek koná na belgickém zámečku Alden Biesen. Po setkání je očekáván Babišův komentář pro média.
Zemřel Dawson ze seriálu Dawsonův svět. Jamesovi Van Der Beekovi bylo 48 let
Po boji s rakovinou zemřel ve středu americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na jeho rodinu.
Osm mrtvých po střelbě na kanadské střední škole, mezi nimi je také 18letá pachatelka
Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě Kanady je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla to ve středu na tiskové konferenci policie. Podle ní dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a pak i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím není zřejmé.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Kauza Kurt Cobain. Forenzní experti po 30 letech boří mýtus o sebevraždě
Byla to jedna z nejsledovanějších tragédií devadesátých let. Oficiální verze zní: frontman kapely Nirvana Kurt Cobain se 5. dubna 1994 předávkoval heroinem a pak zastřelil brokovnicí. Jenže nová studie mezinárodního týmu forenzních expertů, publikovaná v odborném periodiku, staví tento scénář na hlavu. Důkazy podle nich ukazují na chladnokrevně zinscenovanou vraždu.