Devadesátiletý stařec střílel na "sociálce", zranil čtyři lidi. Prchá před policií

V Aténách byli v úterý dopoledne zraněni čtyři lidé při střelbě v budově správy sociálního zabezpečení a poté u soudu. Informuje o tom místní deník Kathimerini. Podle něj byl zřejmě útočníkem v obou případech 89letý muž, jemuž se podařilo uprchnout. Policie po něm pátrá, motiv činu zatím nezná.
První incident se odehrál asi v 10:30 místního času (asi 9:30 SELČ), kdy muž začal střílet v kanceláři správy sociálního zabezpečení v aténské čtvrti Kerameikos. Zranění při tom utrpěl jeden zaměstnanec, jehož útočník střelil do nohy a utekl.
Pravděpodobně stejný muž pak střílel v budově soudu ve čtvrti Ampelokipi, kde podle deníku Kathimerini zranil další tři lidi, rovněž na nohou. Na místě pak nechal loveckou pušku a opět se mu podařilo utéct. Policie budovu soudu vyklidila a po střelci pátrá.
Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům
Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
Policie provedla razii na středočeském krajském úřady i v příbramské nemocnici
Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy.
„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho
Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Pomocí popruhu se ji snaží dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, shodují se experti
Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
Kolumbie zažívá nejhorší násilnosti za posledních deset let
V Kolumbii se letos od ledna do dubna stalo nejvíce ozbrojených útoků s více než třemi oběťmi v tomto období od roku 2016, kdy byla uzavřena mírová dohoda s největší povstaleckou skupinou v zemi, nyní už neexistující gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Napsal to deník El País s odvoláním na statistiku nevládní organizace Indepaz.