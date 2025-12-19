Útočíme v celé linii fronty, chlubí se Putin. Ukrajina prý není připravena jednat

Ukrajina není připravena jednat o územních ústupcích, zatímco Rusko chce konflikt ukončit mírovými prostředky, ale za podmínky odstranění hlavních příčin konfliktu, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin.
Strategická iniciativa na bojišti je v ruských rukou, ruská vojska útočí po celé linii fronty, nepřítel ustupuje, zdůraznil ruský prezident na úvod televizního vystoupení, během kterého bude v příštích hodinách odpovídat na otázky krajanů a novinářů.
Ukrajina se čtvrtým rokem za podpory Západu brání ruské agresi ve válce, kterou Putin rozpoutal v únoru 2022 svých rozkazem ke vpádu vojsk do sousední země. Podle verze šéfa Kremlu konflikt začal na počátku roku 2014 státním převratem v Kyjevě, tedy svržením proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty. Vinu za rozpoutání války svaloval na Kyjev.
"Zatím opravdu nevidíme (na ukrajinské straně) takovou připravenost (přijmout ruské podmínky pro ukončení války)," odpověděl Putin na úvodní dotaz moderátorky. Nicméně připustil "signály", že Ukrajinci jsou ochotni "vést jakýsi dialog".
Vzápětí šéf Kremlu vypočítal množství ruských válečných úspěchů, mezi které zahrnul dobytí města Siversk, ovládnutí poloviny města Kosťantynivka a odrážení ukrajinských protiútoků v Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, postupu ruských vojsk v Záporožské oblasti na jihovýchodě země, kde bojují o město Huljajpole, a také dobytí Kupjansku v Charkovské oblasti na severovýchodě země. "Jsem přesvědčen, že do konce letošního roku ještě budeme svědky úspěchů našich vojsk na linii bojového dotyku," prohlásil.
Moskva opakovaně oznámila dobytí Pokrovska, Kupjanska a dalších míst, ale Ukrajina to po přela, vojáky u Kupjanska dokonce navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjanska a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města, tvrdil ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj před dvěma dny.
Dosažení míru Moskva podmiňuje územními ústupky ze strany Ukrajiny. Moskva tvrdí, že nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.
ŽIVĚEU půjčí Ukrajině 90 miliard eur, Česko ručit odmítá. "Zrada přítele," tepe opozice
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
Václav Marhoul v USA dokončuje nový film. Dle něj bude jiný než Nabarvené ptáče
Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul tento týden ve Spojených státech dokončuje natáčení svého nového celovečerního filmu. Název i děj snímku zatím zůstávají na základě rozhodnutí producenta pod informačním embargem, které se vztahuje rovněž na zveřejnění kompletního hereckého obsazení.
ČEPS: Důvodem blackoutu v červenci byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí
Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí.
Dobeš vychytal Chicago, za Boston se trefil pouze Zacha
Gól Pavla Zachy ve čtvrtečním utkání NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s Edmontonem 1:3. Naopak Jakub Dobeš v brance Montrealu přispěl 14 zákroky k výhře 4:1 nad Chicagem.