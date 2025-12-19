Rusové si naběhli videem z Kupjansku. Odhalila je školácká chyba

Zatímco Rusko ještě nedávno tvrdilo, že má nad Kupjanskem plnou kontrolu, Ukrajina nyní hlásí, že se jí daří město postupně znovu ovládat. Moskva se tato tvrzení pokusila zpochybnit videem, které mělo dokazovat přítomnost ruských vojáků v ulicích Kupjansku – analytici však díky jejich chybě rychle zjistili, že záběry vznikly na zcela jiném místě.
Minulý týden obletěla svět fotografie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z Kupjansku – města, o kterém ruský prezident Vladimir Putin na konci listopadu prohlásil, že je zcela v ruských rukou. Že se Kyjevu daří opět získávat kontrolu nad městem, zdůraznil i velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Ten ve středu oznámil, že ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjansku.
Moskva však taková tvrzení odmítá. Ruský ministr obrany Andrej Bělousov uvedl, že ukrajinské jednotky se pouze neúspěšně snaží převzít kontrolu nad Kupjanskem.
Ruské falešné video
Ve snaze doložit, že město stále zůstává v ruských rukou, zveřejnil ve středu ruský telegramový kanál Operational Space krátké video, na němž ruský voják kráčí po ulici a tvrdí, že Kupjansk je plně ovládán ruskými silami.
Voják ve videu dokonce uvedl přesné souřadnice: 9°42’05” severní šířky a 37°36’56” východní délky, tedy ulici Pljažnyj v jihovýchodní části Kupjansku. Právě tyto údaje však analytikům výrazně usnadnily ověření pravosti záběrů a potvrzení toho, že ulice z videa se s žádným místem ve městě neshoduje.
Záhadu nakonec rozluštil analytik geoprostorových dat s přezdívkou Bielitz, který na sociální síti X potvrdil, že video bylo ve skutečnosti natočeno ve vesnici Tavilžanka, vzdálené přibližně 19 kilometrů od Kupjansku. Tato obec je přitom pod ruskou kontrolou již od února 2022.
Falešné video bylo provedeno tak špatně, že skutečnou lokaci natáčení veřejně potvrdil i Kremlem podporovaný kanál Rybar. Podle něj Ukrajina aktuálně kontroluje přibližně 65 procent města.
Ještě otevřenější byl proruský bloger Military Informant: „Jediné, co lze s jistotou říct, je, že ruské ozbrojené síly stále drží část centrálního a severního Kupjansku. Většina města je ale už buď v šedé zóně, nebo je pod kontrolou ukrajinské armády,“ uvedl.
„Pro Zelenského bude lokální vítězství v Kupjansku – dosažené v situaci, kdy Rusko předčasně veřejně prohlašovalo, že má město plně pod kontrolou – klíčovým politickým argumentem při jednáních se Spojenými státy a Evropou, podobně jako je jím nyní udržení Myrnohradu,“ dodal.
Ruský triumf se proměnil v debakl
Ještě nedávno přitom situace vypadala pro Ukrajinu velmi špatně. V září se ruským silám podařilo proniknout do Kupjansku pomocí infiltrace plynovodem a následně se rozptýlit do menších útočných skupin. Boje se přesunuly přímo do ulic a veřejnost začala brát ujištění ukrajinského velení o „kontrole situace“ spíše jako snahu uklidnit náladu než reálný popis stavu na frontě.
Zlom přinesl až ukrajinský protiútok. Podle vojenského novináře Jurije Butusova se ukrajinským jednotkám podařilo vytlačit ruské síly z klíčových pozic severně od města, obnovit obrannou linii u řeky Oskil a postupně ruské jednotky uvnitř Kupjansku obklíčit. Tento vývoj tak zpochybňuje ruská tvrzení o „plné kontrole“ města z posledních týdnů.