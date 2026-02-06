„Ušetříte celé jmění,“ tvrdí Trump. Spustil web s levnějšími léky

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek zprovoznila webovou stránku TrumpRx.gov, na níž chce lidem zprostředkovat cenově dostupné léky. Trump dlouhodobě poukazuje na to, že ceny léčebných prostředků jsou ve Spojených státech velmi vysoké.
„Ušetříte celé jmění,“ prohlásil podle agentury AP Trump, když oznamoval zahájení provozu webu. Stránka neslouží k přímým nákupům léků, ale je spíše rozcestníkem, který zájemce o některý z farmaceutických výrobků nasměruje na weby, kde si léky koupí bez zbytečných přirážek.
V první den provozu jejím prostřednictvím bylo možné sehnat nad 40 léků včetně přípravků na hubnutí jako je Ozempic nebo Wegovy, napsala AP.
Trump již řadu měsíců naléhá na farmaceutické společnosti, aby snížily ceny svých přípravků pro americké pacienty. Americký prezident tlačil na výrobce léků, aby vyrovnaly ceny v USA a dalších zemích světa. Uznal přitom, že jeho snaha může vést k růstu cen v jiných zemích, zatímco v Americe klesnou. Trump to ale označil za férové.
Experti z oboru zpochybňují, zda Trumpovo úsilí skutečně sníží ceny léků, které Američané platí a které často závisejí na pojištění. V dodavatelském řetězci farmaceutického průmyslu je také mnoho hráčů, kteří přispívají k nákladům na léky, včetně pojišťoven a správců lékárenských benefitů, a kteří slouží jako prostředníci mezi výrobci a pojišťovnami.
Trumpova v prezidentské kampani sliboval Američanům snížení životních nákladů, jejich nespokojenost s drahými potravinami či vysokými náklady na bydlení však trvá, což zhoršuje vyhlídky Trumpových republikánů před listopadovými kongresovými volbami, píše AP.
ŽIVĚDalší smrtelný zásah USA proti údajným pašerákům drog ve východním Pacifiku
Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, informovala v pátek agentura AFP.
Nenechte si ujít: Josef Trojan jako filmový Nepela či tóny festivalu JazzFestBrno
Slavný krasobruslař ve snímku Nepela na Netflixu, filmová akční nálož V úkrytu, hvězdy současného jazzu v moravské metropoli, originální divadelní pojetí francouzských pohádek od spolku JEDL nebo výstava v MeetFactory o experimentování s materiály.
ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.
ŽIVĚPříští kolo mírových rozhovorů se uskuteční v USA, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném večerním videoproslovu uvedl, že příští kolo mírových rozhovorů se pravděpodobně uskuteční ve Spojených státech. "Už nyní lze říci, že následující schůzky jsou plánovány v blízké budoucnosti. Pravděpodobně v Americe," uvedl Zelenskyj.
Odmítla říkat "ová" a dostala padáka. Teď žasne nad novým pravidlem České televize
Přechylování cizích ženských jmen do češtiny, tedy přidávání koncovky "ová", je v poslední době stále častějším terčem kritiky. Mezi nejhlasitější odpůrce, zejména co se týče sportovních přenosů, už léta patří bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Kdysi ji za nepřechylování vyhodili z České televize, teď ji zarazilo nové pravidlo, které veřejnoprávní médium zavádí těsně před olympiádou.