„USA jsou připraveny pomoci!“ Jde si Trump pro dalšího Putinova spojence?

„Írán má před sebou svobodu jako nikdy předtím,“ napsal o víkendu americký prezident Donald Trump k protirežimním demonstracím v Íránu, které si už vyžádaly stovky, možná i tisíce obětí. Ve Washingtonu je ve hře celá škála možných kroků, od nasazení kybernetických zbraní až po případný vojenský úder. Diplomaté zároveň naznačují, že by se šéf Bílého domu mohl inspirovat venezuelským scénářem.
Záběry, které se navzdory tvrdé cenzuře a opakovaným internetovým blackoutům dostávají z Íránu ven, ukazují, že masové demonstrace, jež vypukly koncem loňského roku v důsledku ekonomických problémů a prudké devalvace měny, pokračují i nadále. A to navzdory brutálním zásahům bezpečnostních složek.
Islámský teokratický režim ve snaze udržet se u moci zabil už nejméně 500 lidí, lidskoprávní organizace však varují, že skutečný počet obětí může být výrazně vyšší, možná až v řádech tisíců.
Nejde přitom o první případ, kdy íránská vláda čelí masovým protestům. Režim přežil už takzvanou „zelenou revoluci“ po sporných prezidentských volbách v roce 2009 i rozsáhlé vlny nepokojů v letech 2019 a 2022.
„Írán překročil červenou linii“
Tentokrát je ale mezinárodní situace výrazně odlišná. Zatímco v roce 2009 se tehdejší americký prezident Barack Obama zdržel otevřené podpory protestujících kvůli obavám z další destabilizace v regionu, Donald Trump naopak dává najevo, že je připraven jednat.
„Írán má před sebou svobodu, možná jako nikdy předtím. USA jsou připraveny pomoci!“ napsal Trump v sobotu na sociálních sítích krátce poté, co sdílel příspěvek senátora Lindseyho Grahama. Ten prohlásil, že brutalita „íránských ajatolláhů a jejich náboženských nacistických pohůnků“ nezůstane bez odezvy.
V neděli pak Trump na palubě Air Force One novinářům řekl, že zvažuje vojenské možnosti útoku na Írán, protože režim podle něj „začal překračovat červenou linii“ v podobě zabíjení protestujících.
Podle amerických představitelů by měl být o možnostech dalšího postupu informován v úterý na jednání s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, ministrem obrany Petem Hegsethem a předsedou Sboru náčelníků štábů generálem Danem Cainem.
Deník The Wall Street Journal uvádí, že ve hře je například posílení protivládních hlasů na internetu, nasazení tajných kybernetických zbraní proti íránským vojenským i civilním cílům, zpřísnění sankcí, ale i možnost přímých vojenských úderů.
Venezuelský scénář
Diplomaté a pozorovatelé zároveň upozorňují, že amerického prezidenta, povzbuzeného nedávným sesazením venezuelského diktátora Nicoláse Madura, může podobný scénář lákat i v případě Íránu – tedy odstranění ajatolláha Alího Chameneího v naději na vstřícnějšího a poddajnějšího nástupce.
„Přesně víme, kde se skrývá takzvaný ‚Nejvyšší vůdce‘. Je to snadný cíl, ale je tam v bezpečí. Neodstraníme ho (nezabijeme!), alespoň ne prozatím,“ hrozil Trump už během loňské íránské dvanáctidenní války se Spojenými státy a Izraelem.
Vzhledem k tomu, že debaty jsou teprve v počáteční fázi, se neočekává, že by šéf Bílého domu po úterním jednání učinil definitivní rozhodnutí. Teherán zároveň podle jeho slov navrhl Washingtonu jednání, které se nyní připravuje.
Íránský předseda parlamentu mezitím v neděli pohrozil, že pokud Spojené státy zaútočí jako první, Írán odpoví útoky na americké vojenské základny na Blízkém východě.
V americké administrativě podle The Wall Street Journal zaznívají také obavy, že případný zásah USA nebo Izraele by mohl posloužit íránské propagandě. Režim by pak mohl tvrdit, že za povstáním stojí nepřátelské zahraniční mocnosti, a využít toho k utužení moci.
ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům
Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
ŽIVĚHrozí silná ledovka, varují meteorologové. Železničáři se připravují na problémy
Meteorologové rozšířili oblast, kde od pondělního odpoledne do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. České dráhy kvůli možným komplikacím na železnici posílí dispečink, provozní personál i pohotovostní služby.
Neustál prohru s Čechy, zázračná aura je pryč. MS shodilo jednu jistotu
Gavin McKenna, jednička draftu hokejové NHL v roce 2026. Dlouho se o tom mluvilo jako o tutovce. Z té je ale najednou zcela otevřený boj. Senzační obrat definitivně stvrdilo uplynulé mistrovství světa dvacítek.
Slavia dotáhla velký návrat, ze zahraničí má zpátky posilu na levou stranu
Fotbalista David Jurásek se po dvou a půl letech v zahraničí vrací do Slavie.