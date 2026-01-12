Írán v plamenech: Mrtvých už je přes 500, režim vypnul internet

V Íránu i za jeho hranicemi o víkendu pokračovaly masové protesty proti teokratickému režimu. V zemi, kde je od čtvrtka vypnutý internet, úřady násilně zasahují proti demonstrantům, podle aktivistů už si nepokoje vyžádaly stovky mrtvých a přes deset tisíc zadržených. V Londýně a Paříži mezitím tisíce Íránců v exilu mávaly předrevolučními vlajkami a volaly po pádu islámské republiky a návratu šáha.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
Dobrovolně do armády: Francie spouští nový desetiměsíční program
Francie v pondělí zahajuje nábor tisíců mladých lidí do nové dobrovolné desetiměsíční vojenské služby. První účastníci do ní nastoupí v září, do roku 2030 by mělo jít o 10 tisíc lidí ročně, informuje agentura Reuters.
Krimi Metoda Markovič: Straka má všechny plusy první série. A ještě něco svého
Pokračování úspěšných sérií to mají vždy těžší než jejich první díl. Nutně se porovnává, hledá se nová originalita a ozvláštnění modelu, který už jednou skvěle zafungoval. Čeká se osvědčená kvalita, ale také zjevení, záblesk jako napoprvé. Platí to i pro krimi Metoda Markovič, která po případu Hojer tentokrát sleduje kauzu Jiřího Straky. A zdá se, že se tvůrcům povedlo navázat velmi dobře.
Až 18 hodin práce denně a zadarmo. Soud rozplétá případ moderního otroctví
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem údajného novodobého otroctví. Skupina čtyř příbuzných z Trutnovska podle obžaloby nalákala na práci v Česku či v Polsku osm lidí, včetně nezletilé dívky. Za práci ale nedostávali téměř žádné peníze, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali málo jídla.
Už je klid, trvá na svém íránský režim. Blokuje internet a svolává "své" demonstrace
Íránská státní televize navzdory pokračujícím protivládním protestům tvrdí, že se situace od nedělního večera uklidnila, píše server BBC. Íráncům podle něj chodí SMS, které je zvou na manifestace na podporu režimu v řadě íránských měst.