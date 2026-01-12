Přeskočit na obsah
Írán v plamenech: Mrtvých už je přes 500, režim vypnul internet

Activist Stephen Yaxley-Lennon protest in support of the Iranian people in London
„Chceme revoluci!“ Íránci v ulicích i Evropě volají po svobodě
15 fotografií
V Londýně o víkendu demonstrovalo několik tisíc lidí na podporu současných protestů proti íránskému režimu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
V Íránu i za jeho hranicemi o víkendu pokračovaly masové protesty proti teokratickému režimu. V zemi, kde je od čtvrtka vypnutý internet, úřady násilně zasahují proti demonstrantům, podle aktivistů už si nepokoje vyžádaly stovky mrtvých a přes deset tisíc zadržených. V Londýně a Paříži mezitím tisíce Íránců v exilu mávaly předrevolučními vlajkami a volaly po pádu islámské republiky a návratu šáha.

Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Krimi Metoda Markovič: Straka má všechny plusy první série. A ještě něco svého

Pokračování úspěšných sérií to mají vždy těžší než jejich první díl. Nutně se porovnává, hledá se nová originalita a ozvláštnění modelu, který už jednou skvěle zafungoval. Čeká se osvědčená kvalita, ale také zjevení, záblesk jako napoprvé. Platí to i pro krimi Metoda Markovič, která po případu Hojer tentokrát sleduje kauzu Jiřího Straky. A zdá se, že se tvůrcům povedlo navázat velmi dobře.

Martin Novotný starší, obžalovaný
Až 18 hodin práce denně a zadarmo. Soud rozplétá případ moderního otroctví

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem údajného novodobého otroctví. Skupina čtyř příbuzných z Trutnovska podle obžaloby nalákala na práci v Česku či v Polsku osm lidí, včetně nezletilé dívky. Za práci ale nedostávali téměř žádné peníze, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali málo jídla.

