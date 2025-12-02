Trump vyslal do Kremlu svého příbuzného. S Rusy má překvapivou minulost

Pro Kushnera je to první osobní jednání s ruským prezidentem a pro mnohé současně připomínka jeho neobvyklé kariéry ve vysoké politice, která je již léta provázána s významnými americko-ruskými momenty.
Setkání přichází po dvou týdnech intenzivních jednání mezi americkými a ukrajinskými představiteli, přičemž Trumpův tým předložil Moskvě a Kyjevu nový 19bodový návrh příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má podle všeho jednat s Kushnerem a Witkoffem bezprostředně po jejich moskevské schůzce.
Návrat Trumpova nejbližšího
Kushner v době návratu Donalda Trumpa do Bílého domu prohlašoval, že se zaměří na vlastní podnikání a politice se bude vyhýbat. V roce 2021 založil investiční fond Affinity Partners a o půl roku později od saúdskoarabského státního fondu získal dvě miliardy dolarů. Přestože čelil vyšetřování Kongresu ohledně možných střetů zájmů, Kushner jeho oprávněnost odmítal.
Jenže nyní se znovu ocitá u jednoho z nejvýbušnějších světových konfliktů. Trump mu věří, říká o něm, že "když je třeba uzavřít dohodu, vezmeme s sebou Jareda".
Kushner už jednou ukázal, že je schopný dotáhnout jednání do konce: jeho podpis nesou známé abrahámovské dohody z prvního Trumpova období, které normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými státy. Letos se podílel i na plánu, jenž vedl k příměří mezi Izraelem a Hamásem a k propuštění rukojmích. Právě tato zkušenost má nyní sloužit jako model i pro Ukrajinu.
Jared Kushner vyrůstal v prominentní americko-židovské rodině podnikatelů. Jeho otec Charles Kushner, realitní magnát, měl výrazný vliv na jeho kariéru i osobní hodnoty. Kushnerův vstup do politiky byl v mnoha ohledech nečekaný. Až do roku 2015 byl celoživotním demokratem, podporoval Hillary Clintonovou i Baracka Obamu a finančně přispíval na kampaně demokratických kandidátů. Teprve zklamání z politiky Baracka Obamy a nástup do prezidentské kampaně svého tchána Donalda Trumpa ho přiměl přesměrovat loajalitu.
Vazby na Rusko
Kushnerovo jméno se dlouhodobě objevuje ve spojení s některými otázkami kolem ruského vlivu na americkou politiku, zejména kvůli jeho roli v digitální kampani během voleb v roce 2016.
Tehdy se chlubil, že během několika měsíců vybudoval masivní online operaci pro Trumpovu kampaň, která využívala mikrotargeting na sociálních sítích. Vyšetřovatelé se zajímali, zda při tom americký tým nepřímo či nevědomky nevyužíval ruské struktury, přesto se nikdy neobjevily důkazy, které by Kushnera spojovaly s koordinací s cizími aktéry.
Kushner se i osobně setkal s Kirillem Dmitrijevem, šéfem ruského státního investičního fondu. Před lety spolu jednali ve Švýcarsku a v současné době má Dmitrijev podporovat americké snahy o sestavení návrhu ukrajinsko-ruské dohody.
Kushnerova současná role není oficiální a nezastává žádnou funkci v administrativě. Přesto patří mezi nejvlivnější postavy, které formují americký postup vůči Ukrajině.