Trump bere vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Prý kvůli pověrčivosti

Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident.
Vyšší dávky aspirinu prezident zdůvodnil tím, že je pověrčivý a že lék slouží k ředění krve. Trump, kterému je 79 let, o svém zdravotním stavu tvrdí, že je perfektní, což částečně přisuzuje svým dobrým genům. Loni se Trump stal nejstarším člověkem, který vstoupil do úřadu amerického prezidenta.
Trump se v rozhovoru s deníkem vyjádřil o svém říjnovém vyšetření, které podle něj potvrdilo jeho dobrý zdravotní stav. Americký prezident však litoval toho, že zveřejnil informace o vyšetření, protože tím „dodal munici“ svým protivníkům. Ti podle něj mohli tvrdit, že prezident možná není v dobrém zdravotním stavu. „Nic není špatně,“ řekl o výsledku analýz Trump.
Lékaři však podle deníku Trumpovi diagnostikovali chronickou žilní nedostatečnost, což je běžný stav mezi seniory. Prezidentovi doporučili nosit kompresní podkolenky, což Trump dělal jen krátce. „Nelíbilo se mi je nosit,“ řekl deníku.
Podle listu má Trump i problém usnout v noci, což prezident ve svém vyjádření zcela neodmítl. „Nikdy jsem nebyl velký spáč,“ řekl. Podle listu jsou navíc poznatky, že Trump příliš dobře neslyší, což ale prezident odmítá.
V minulosti média také upozornila na podlitiny, které se objevily například na Trumpově ruce. Prezident to mimo jiné přisuzuje i tomu, že bere vyšší dávky aspirinu, než kolik mu doporučili lékaři.
„Říkají, že aspirin je dobrý na ředění krve, a já nechci, aby mým srdcem proudila hustá krev,“ řekl Trump. Dodal, že stejnou dávku aspirinu používá už 25 let a nechce ji měnit. „Jsem trochu pověrčivý,“ řekl.
Trump o svém zdraví tvrdí, že je perfektní, a že má mnoho energie. To prezident přičítá dědičným faktorům. „Mám velmi dobré geny,“ uvedl Trump, který naopak nesnáší sportování s výjimkou golfu. „Chodit či běhat na pásu, jak dělají někteří lidé hodiny a hodiny, není nic pro mě,“ řekl americký prezident.
Trump v rozhovoru řekl, že svým spolupracovníkům nařídil, aby snížili počet schůzek, které během dne absolvuje. Za krokem podle něj nestojí únava, ale snaha věnovat více pozornosti důležitým záležitostem.
Trump se v lednu stal nejstarším člověkem, který byl inaugurován prezidentem Spojených států, a je druhou nejstarší osobou v úřadu prezidenta vůbec. Nejstarším úřadujícím prezidentem byl Trumpův předchůdce Joe Biden, který Bílý dům opustil v 82 letech. Trumpův lékař v říjnu oznámil, že prezident se těší výjimečně dobrému zdraví.
